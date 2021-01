Boris Johnson ordonne à l’Angleterre de rester à la maison … à nouveau

Appuyez sur play pour écouter cet article

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remis l’Angleterre en lock-out lundi, dans le but de lutter contre la flambée du nombre d’infections à coronavirus qui mettent en danger le service national de santé.

Reprenant le message de mars dernier, Johnson a mis en œuvre le troisième ensemble de restrictions nationales, ce qui signifie que les Britanniques seront bloqués à la maison – avec des écoles et des magasins non essentiels fermés – pendant environ six semaines, alors que les autres pays britanniques mettent en œuvre des mesures similaires.

« Je veux dire à tout le monde à travers le Royaume-Uni que je sais à quel point c’est difficile et je sais à quel point vous êtes frustré et je sais que vous avez eu plus qu’assez de conseils gouvernementaux pour vaincre ce virus », a déclaré Johnson dans un discours télévisé. « Mais maintenant plus que jamais, nous devons nous unir. »

Il a déclaré que la nation devait intensifier sa réponse pour mettre sous contrôle la nouvelle variante COVID qui sévit dans tout le pays.

Plus tôt lundi, les médecins en chef des quatre pays britanniques ont recommandé que le niveau d’alerte COVID à l’échelle nationale passe du niveau 4 au niveau 5 – la première fois qu’il atteint son niveau le plus sévère.

«Nous ne sommes pas convaincus que le NHS puisse gérer une nouvelle augmentation soutenue des cas et sans autre action, il existe un risque important que le NHS dans plusieurs domaines soit submergé au cours des 21 prochains jours», a déclaré le groupe.

La menace pour le NHS est flagrante: il y avait 26626 patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux anglais lundi, soit une augmentation de 30% le même jour la semaine précédente.

Le pic des admissions à l’hôpital au cours de la première vague du virus était de 18 974 – 40 pour cent de moins que le nombre actuel. Le taux de cas dépasse 518 pour 100 000 en Angleterre.

L’épidémiologiste John Edmunds, membre du comité du groupe consultatif scientifique pour les urgences du gouvernement, a déclaré à la BBC qu’il était très probable que le nombre total de morts au Royaume-Uni dépasse désormais 100000. «Le nombre total de décès sera, malheureusement, mesuré maintenant dans ce genre de chiffres: 100 000 ou plus», a-t-il déclaré.

‘Inconvénient et détresse’

Selon les nouvelles règles, les gens devront rester à la maison, sauf dans des circonstances spécifiques telles que les achats de produits essentiels, l’exercice ou si le travail à domicile est impossible.

Les écoles resteront fermées pour la plupart des enfants – bien que les établissements de la petite enfance, les crèches et les écoles spéciales puissent rester ouvertes – avec l’effet d’entraînement sur les examens actuellement incertain.

«Je comprends parfaitement les inconvénients et la détresse que ce changement tardif causera à des millions de parents et d’élèves à travers le pays», a déclaré Johnson à propos des fermetures d’écoles, après des jours d’incertitude qui ont vu certaines institutions ouvertes lundi matin malgré l’opposition des syndicats d’enseignants.

Les services de vente au détail, d’accueil et de soins personnels non essentiels devront fermer, tout comme les zoos. La livraison de nourriture sera autorisée, mais pas d’alcool à emporter.

Les jardineries et les lieux de culte resteront ouverts, tandis que les sports d’élite se poursuivront. On s’attend à ce que les personnes les plus vulnérables, telles que celles souffrant de graves problèmes de santé, se protègent chez elles.

Les restrictions resteront en vigueur jusqu’à la mi-février.

La lumière au bout du tunnel est le déploiement de la vaccination. Il a reçu un coup de pouce lundi lorsque la première personne au monde, Brian Pinker, 82 ans, a reçu le jab Oxford / AstraZeneca nouvellement autorisé.

Johnson a déclaré que les vaccins constituaient « l’énorme différence » par rapport au premier verrouillage national annoncé en mars 2020. « Nous déployons le plus grand programme de vaccination de notre histoire », a-t-il déclaré, ajoutant qu’à la mi-février, les quatre principaux groupes prioritaires, y compris les résidents des foyers de soins, les plus de 70 ans et les agents de santé de première ligne, auraient pu recevoir les coups « si les choses se passent bien et avec un vent juste ».

Un haut responsable du gouvernement a déclaré que la nation était «condamnée» à être verrouillée jusqu’à ce que les vaccins soient plus complètement déployés. « Jusqu’à ce que nous puissions arriver à une position où suffisamment de la population est vaccinée, il n’y a pas de choix, malheureusement », a déclaré le responsable. «Nous devons juste aspirer cela pendant encore six ou huit semaines, puis nous pourrons peut-être commencer à relâcher les freins.»

Assistance dans les sondages

La Chambre des communes britannique sera rappelée mercredi pour permettre aux députés de débattre et de voter sur les nouvelles mesures à l’échelle de l’Angleterre.

Mais la présidente de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, a exhorté les députés à ne pas assister physiquement à la séance «à moins que cela ne soit absolument nécessaire en raison de la grave situation de santé publique».

Le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer a déclaré que ses députés soutiendraient le gouvernement. « La situation dans laquelle nous nous trouvons est évidemment très grave, les chiffres sont très frappants et ces mesures sont malheureusement nécessaires », a-t-il déclaré à la BBC à la suite de l’annonce.

En Écosse, le Premier ministre Nicola Sturgeon a annoncé lundi de nouvelles mesures à venir à minuit, notamment une nouvelle obligation légale de rester à la maison à des fins presque essentielles et la fermeture des écoles à la majorité des élèves jusqu’en février.

Au Pays de Galles, la ministre de l’Éducation Kirsty Williams a annoncé que toutes les écoles et tous les collèges passeraient à l’apprentissage en ligne jusqu’au 18 janvier, ajoutant: «La situation au Pays de Galles et au Royaume-Uni reste très grave.»

La Première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, a quant à elle convoqué des ministres du pays pour discuter de la réponse nationale.

Johnson peut, semble-t-il, compter sur le soutien du public pour les nouvelles mesures, tout comme ses homologues des trois autres pays. Un sondage YouGov mené lundi auprès de 1592 personnes a révélé que 79% soutenaient le Royaume-Uni dans un autre verrouillage national, avec seulement 16% d’opposition.

Tout au long de la crise, malgré un débat politique féroce sur la sagesse des verrouillages, les sondages ont montré que le public britannique soutenait largement des mesures strictes pour contenir la propagation du virus.