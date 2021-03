Le promoteur immobilier Liam Carroll décède à 70 ans

L’ancien promoteur immobilier Liam Carroll est décédé. L’un des constructeurs les plus prolifiques et les plus prospères d’Irlande avant et pendant l’ère du tigre celtique, il est décédé paisiblement à Dublin à l’âge de 70 ans mardi.

Originaire de Dundalk et ingénieur en mécanique de profession, M. Carroll était surtout connu en tant que chef de Zoe Developments, un groupe de sociétés qui a été le principal moteur de la construction de plus de 9000 nouveaux appartements dans le centre-ville de Dublin et ses environs. de la fin des années 80 jusqu’en 2006.

Surnommé le «roi de la boîte à chaussures» en raison de la livraison précoce de milliers d’appartements d’une chambre répartis dans de nombreux endroits, notamment Arran Quay, Mountjoy Square, Dorset Street et Brunswick Street, le magnat peu médiatique a par la suite amélioré la qualité de son groupe. offrant considérablement.

S’écartant de sa pratique séculaire de concevoir lui-même des projets sur la base que les architectes n’étaient «intéressés que par la conception de penthouses pour les boursiers de Mercs», M. Carroll a retenu les services des architectes O’Mahoney Pike pour l’aider à produire des développements résidentiels historiques tels que Millennium Tower de 16 étages à Charlotte Quay et l’usine à gaz sur Barrow Street dans les docks du sud de Dublin.

En dehors de son impact massif et de sa contribution au parc résidentiel de la capitale, M. Carroll a été impliqué pendant le boom dans de nombreux plans commerciaux et résidentiels les plus en vue de la capitale.

Mais alors que ses actifs étaient évalués à environ 5 milliards d’euros contre des dettes de 3 milliards d’euros au plus fort de sa carrière, il a évité le style de vie champenois poursuivi par de nombreux autres développeurs de l’époque du boom.

Infractions à la sécurité

Le travail de M. Carroll en tant que développeur a également fait la une des journaux pour les mauvaises raisons. En 1997, le juge Peter Kelly a fermé le site Zoe Developments à Charlotte Quay, Ringsend Road, à Dublin. Un ouvrier du bâtiment était décédé sur le chantier deux semaines auparavant et le juge avait appris que 13 manquements aux règles de santé et de sécurité y avaient été constatés.

Le juge a déclaré que les entreprises de M. Carroll n’avaient «pas le droit de faire des profits sur le sang et la vie de ses travailleurs», ajoutant que le promoteur était «une honte pour l’industrie de la construction» et devrait avoir honte de lui-même.

Faisant référence à l’entreprise, le juge a déclaré: «Cet accusé dont vous êtes responsable est un criminel, et un criminel récidiviste en plus, et c’est grâce à vous.»

M. Carroll a offert de payer 100 000 £ à une œuvre de bienfaisance pour démontrer sa «contrition» pour des violations constantes des règles de santé et de sécurité.

Mode de vie modeste

Alors même que son empire épongeait de vastes pans de la ville et de sa banlieue, il continuait à s’habiller avec désinvolture, conduisait une voiture modeste et vivait tranquillement avec sa famille dans une maison relativement ordinaire du mont Merrion.

Dans la période qui a précédé le krach financier de 2008 et l’implosion subséquente de son empire immobilier un an plus tard, M. Carroll s’était engagé dans la livraison d’un nouveau siège social pour l’Anglo Irish Bank à North Wall Quay dans les docks du nord de Dublin. Lorsque la bulle a éclaté, l’exosquelette du bâtiment a été pendant plusieurs années un symbole déterminant de l’effondrement économique de l’Irlande avant d’être acquis par la Banque centrale d’Irlande pour son nouveau siège.

Ailleurs dans les docks, il était l’un des nombreux partis qui ont concouru en 2006 pour la propriété de l’ancien site Irish Glass Bottle (IGB) à Ringsend. Alors que l’offre de 367 millions d’euros du chef de Zoe Group pour la participation de 25 acres a été facilement dépassée par l’offre gagnante du consortium Becbay dirigé par Bernard McNamara de 412 millions d’euros, il aurait tiré un grand réconfort du fait que sa société Fabrizia venait de payer 12 millions d’euros en 2000 pour acquérir le site attenant de 12 acres.

En 2005, M. Carroll faisait partie de plusieurs développeurs qui sont entrés dans la mêlée dans la bataille pour le contrôle du Jurys Doyle Hotel Group. L’acquisition du groupe par la famille Doyle a été vivement contestée par M. Carroll, Sean Dunne, Quinlan Private, Precinct Investments et Paddy Kelly, et a coïncidé avec les achats par Dunne de Jurys Hotel et du Berkeley Court Hotel à Ballsbridge pour 275 millions d’euros et 119 euros. millions respectivement.

Kingmaker

En 2008, M. Carroll a été brièvement présenté comme un «faiseur de rois» dans l’offre publique d’achat de 1,8 milliard d’euros de Ryanair sur Aer Lingus, lorsqu’il a porté sa participation dans le transporteur national de l’époque à 4,7%. Alors que les spéculations abondaient en ce qui concerne la motivation du promoteur à cette occasion, ses investissements dans l’opérateur de ferry Irish Continental Group (ICG) et Greencore étaient plus facilement identifiables comme des jeux immobiliers potentiels.

En 2002, il a devancé son collègue développeur et avocat Noel Smyth dans la lutte pour la société cotée Dunloe Ewart. L’accord lui-même s’est avéré lucratif. Plus important encore, cependant, cela lui a donné le contrôle de 400 acres de terres à développer à Cherrywood, dans le sud de Dublin.

Alors que M. Carroll perdrait le contrôle du site dans l’accident, son succès à attirer Dell pour y installer son campus en 2004 a sans doute semé les graines de la ville de banlieue américaine de 2 milliards d’euros, le géant de l’immobilier Hines et d’autres développeurs y livrent aujourd’hui.

Liam Carroll laisse dans le deuil son épouse Róisín; les enfants Nuala, Bróna et Conor; et ses frères Colman et Lance.