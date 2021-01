Les députés britanniques se préparent à se battre pour les limites des électeurs

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le Royaume-Uni est sur le point de commencer un long jeu de chaises musicales politiques sur sa carte électorale qui laissera certains députés menacés d’extinction électorale lorsque la musique s’arrêtera.

Les 650 circonscriptions représentées à la Chambre des communes seront retravaillées afin que chacune contienne à peu près le même nombre d’électeurs. Cela déclenchera une bataille pour la sécurité de l’emploi, opposant les amis politiques et les rivaux les uns aux autres.

Le Bureau des statistiques nationales publiera mardi les derniers chiffres de population de chaque circonscription, sur la base des chiffres de mars 2020. À l’aide de ces données, des commissaires aux frontières indépendants pour l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord chercheront ensuite à redessiner la carte afin que chaque siège compte environ 73 000 électeurs.

Les commissaires publieront leurs plans initiaux cet été, les partis politiques cherchant alors à modifier les propositions en fonction de leurs intérêts. Des audiences publiques sont prévues pour 2022.

Dans le cadre des précédents examens des limites, les députés ont pu voter sur les plans. Cette mesure a été abandonnée cette fois-ci, de sorte que les partis n’ont guère plus que leurs efforts de lobbying pour pousser à modifier la carte initiale. L’objectif de nombreux députés sera d’empêcher que leurs sièges ne soient supprimés ou découpés d’une manière qui réduirait leur majorité.

«Il n’y aura pas de dispute en tant que telle, mais il y aura, sans aucun doute, des manœuvres politiques», a déclaré l’expert en sondages et pair conservateur Robert Hayward. «L’objectif pour les partis est de produire le plus grand nombre de sièges lors d’une élection serrée. Ils ne veulent pas de sièges extrêmement sûrs.

Hayward estime que l’Angleterre devrait gagner onze sièges, tandis que le Pays de Galles en perdra huit et l’Écosse en perdra trois. Si les schémas de vote aux élections de 2019 se répètent, Hayward calcule que les conservateurs en place gagneraient entre 5 et 10 sièges – bien que la nouvelle carte politique n’entrera pas en jeu avant les prochaines élections générales.

Une fois la musique arrêtée, certains sièges disparaîtront afin de faire fonctionner les chiffres (bien que dans tout le pays, il y en aura encore 650 au total.) Ces coupures provoqueront probablement les combats les plus acharnés. Dans les zones marginales, la répartition de ces électeurs pourrait être cruciale pour les perspectives électorales dans un siège voisin.

Le renversement de la carte politique aux élections générales de décembre 2019, lorsque les conservateurs ont mangé le vote de la classe ouvrière qui soutenait traditionnellement les travaillistes, pourrait rendre les combats sur la nouvelle carte imprévisibles. «Qu’est-ce qu’un vote travailliste et qu’est-ce qu’un vote conservateur?» a déclaré un député conservateur de haut rang. «Il a été complètement renversé.»

Pendant ce temps, les parties pourraient finir par se battre entre elles si un député ne veut pas se retirer. Par exemple, un certain nombre de sièges dans la région de Stoke qui sont détenus par des conservateurs ont trop peu d’électeurs, ce qui signifie qu’il faudra partir pour que les électeurs puissent être partagés entre les autres.

Les commissions de délimitation prendront en compte les éléments géographiques lors de l’élaboration de la nouvelle carte, ainsi que les limites des collectivités locales et les liens communautaires, entre autres. Mais on craint que certaines communautés ne soient déchirées, ce qui signifie que les lignes de bus, les zones de chalandise scolaire, etc., feront l’objet d’un débat féroce.

Le député travailliste Stephen Kinnock représente Aberavon dans le sud du Pays de Galles, où il existe de nombreuses circonscriptions à faible population. Le dernier examen des limites (qui visait à réduire la taille du parlement mais a fini par être mis à la poubelle parce qu’il était trop politiquement toxique alors que l’administration conservatrice précédente n’avait pas de majorité pure et simple) a suggéré de couper son centre commercial local de la rue principale.

«Ne faisons pas de cet exercice un exercice de peinture par numéros», a déclaré Kinnock. «Faisons un exercice où vous obtenez à la fin quelque chose qui respecte réellement l’histoire, le patrimoine et les communautés locales.»

Les circonscriptions actuelles des Communes au Pays de Galles reflètent également celles de l’Assemblée galloise – mais cela devra changer, ce que Kinnock craint de semer la confusion chez les électeurs.

La plupart des consultations sur la révision des limites impliquent de grands ou petits changements pour environ la moitié de tous les sièges.