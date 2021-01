Retraite des sceptiques du verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Quelle différence un mois (et une nouvelle souche de coronavirus) fait.

La dernière fois que les députés ont tenu un vote majeur sur les mesures contre les coronavirus, le 1er décembre, cela a provoqué la plus grande rébellion du poste de premier ministre de Boris Johnson avec 55 de ses députés d’arrière-ban votant contre les nouvelles restrictions.

Lorsque la Chambre des communes sera invitée à voter mercredi sur le nouveau verrouillage national, une telle réaction au sein de l’aile sceptique du verrouillage du parti de Johnson sera probablement beaucoup plus petite, ont prédit plusieurs députés, un certain nombre d’anciens rebelles affirmant qu’ils le feraient maintenant. soutenir le gouvernement.

Étant donné qu’une personne sur 50 en Angleterre avait le virus la semaine dernière, selon les dernières données, il est facile de voir comment certains ont été persuadés. La gravité de la situation dans laquelle se trouve le Royaume-Uni a été exposée mardi soir par le médecin-chef anglais Chris Whitty, debout aux côtés de Johnson devant un pupitre portant à nouveau le message de verrouillage initial du gouvernement: «Restez à la maison, protégez le NHS, sauvez des vies . »

«Si les gens ne prennent pas au sérieux ‘Stay at Home’, le risque en ce moment, au milieu de l’hiver, avec cette nouvelle variante, est extraordinairement élevé», a déclaré Whitty.

Le Royaume-Uni a officiellement signalé mardi 60 916 cas – un autre record – et 830 décès supplémentaires dans les 28 jours suivant un test positif. Mardi matin, 26 467 étaient à l’hôpital avec COVID-19 en Angleterre; Les chiffres qui, selon Neil O’Brien, député conservateur et chef du nouveau conseil politique du parti conservateur mis en place par le n ° 10, ont rendu le besoin de mesures «vraiment évident» pour tous, sauf les plus fervents sceptiques du lock-out.

«Je pense qu’il y a maintenant un soutien écrasant pour ce que le Premier ministre a annoncé», a-t-il déclaré.

«Questions sérieuses»

Johnson a fait face à de vives critiques de la part des opposants politiques pour le retard entre les scientifiques du gouvernement informant des dangers de la nouvelle souche le 18 décembre et la décision de verrouillage national complet le 4 janvier.

«Il y a de sérieuses questions auxquelles le gouvernement doit répondre», a déclaré le chef du parti travailliste Keir Starmer dans un communiqué télévisé mardi soir. «Pourquoi n’ont-ils pas agi plus tôt? Pourquoi – après 22 milliards de livres sterling d’argent des contribuables – le système de test ne fonctionne-t-il toujours pas? Pourquoi les familles ont-elles eu si peu de temps pour planifier la garde des enfants et la fermeture des écoles? »

Certains critiques se sont demandé si la sympathie de Johnson pour la cause sceptique du verrouillage (amplifiée par un certain nombre de chroniqueurs de journaux et de personnalités des médias favorables) était à l’origine du retard. Un haut responsable du gouvernement a rejeté cette caractérisation.

«Il creuse assez vigoureusement», ont-ils dit. «Une fois qu’il a pris sa décision… il dit [about lockdown skeptics] ‘Que veulent-ils, des cadavres empilés dans les morgues?’ «

O’Brien, tout en ne critiquant pas ses collègues conservateurs, a déclaré que ceux qui, à l’extérieur du Parlement, faisaient valoir l’argument inconditionnel du verrouillage du verrouillage avaient «une mauvaise influence sur le débat national».

«Il y a un tas de chroniqueurs de journaux marginaux et de manivelles sur Twitter qui se sont opposés à chaque étape pour maîtriser le virus – mais je pense qu’ils sont de plus en plus isolés et les gens peuvent voir qu’ils se sont trompés à maintes reprises». il a dit.

Le haut responsable du gouvernement a exprimé les arguments sans ambages: «Je pense que les gens ont accepté le fait que c’est en fait assez mauvais et qu’avec cette nouvelle variante, les niveaux [of patients] dans les hôpitaux locaux populaires commence à devenir un problème. C’est une chose d’argumenter pour soutenir les entreprises des gens et les garder ouvertes, mais si cela se fait au détriment de vos électeurs, cela devient moins acceptable.

Rébellion réduite

Cet argument brutal l’emporte, même parmi les anciens rebelles. Alors que les votes précédents sur les restrictions de COVID ont conduit à des rébellions importantes contre l’autorité de Johnson, le vote de mercredi devrait voir une réaction beaucoup plus faible, ont prédit plusieurs députés.

«Je comprends que nous sommes dans une situation différente maintenant», a déclaré le député conservateur Peter Bone, qui a voté contre le deuxième lock-out à l’échelle de l’Angleterre en novembre. «Les éléments clés ici sont la nouvelle variante, qui se propage vraiment rapidement, et le fait que nous ayons le vaccin, ce qui nous permet de mettre fin au problème.» Deux autres anciens rebelles ont déclaré qu’ils envisageaient leur vote. Un quatrième député senior sceptique sur le verrouillage a déclaré qu’il y aurait encore une rébellion importante – mais pas aussi grande que lors des récents votes.

Les députés rebelles abandonnent-ils complètement l’argument anti-confinement? «Je ne sais pas à ce sujet, mais je suppose que nous devenons un peu fatigués de la bataille avec ces changements et tout le reste», a déclaré Craig Mackinlay, qui était parmi les rebelles conservateurs lors du vote de décembre sur les restrictions de niveau. « Nous sommes contre la marée de l’opposition qui l’appuiera, et il y a une toile de fond du public… qui semble être entièrement en faveur de ces choses. Je dois donc avoir un œil sur ce que mes électeurs pourraient penser.

Cependant, peu de députés sceptiques au lock-out sont susceptibles d’accepter qu’ils auraient pu être du mauvais côté de l’argument. Au lieu de cela, l’accent mis par le Premier ministre sur l’impact de la nouvelle souche plus infectieuse pourrait être une échelle à descendre – tandis que la possibilité à court terme de salut sous la forme de vaccins a apaisé les craintes de ceux qui craignaient des cycles perpétuels de masse économiquement dommageable. accouchement.

Johnson a déclaré lors de la conférence de presse de mardi que 1,3 million de personnes avaient maintenant été vaccinées à travers le Royaume-Uni.Son nouveau soutien parmi les anciens rebelles d’arrière-ban dépend désormais probablement de la rapidité avec laquelle son gouvernement peut augmenter ces chiffres suffisamment pour que les restrictions puissent être levées en toute sécurité.

«Tout se résume à notre avance sur un vaccin», a déclaré Mackinlay. «Si le gouvernement peut vraiment m’encourager et me promettre que le déploiement des vaccins va être encore plus rapide que ses estimations, alors je suis dans un endroit différent – parce que le vaccin place le pays dans un endroit différent.