Les responsables de la Commission européenne ont réitéré lundi un barrage de vagues menaces de blocage des exportations de vaccins contre le coronavirus, mais n’ont pas pu expliquer ce qu’ils prévoyaient précisément de faire, quand ils prévoyaient de le faire ou comment cela conduirait réellement à l’injection de plus de doses dans les bras des citoyens de l’UE.

Donc, après une autre journée de beaucoup plus de questions que de réponses sur la campagne de vaccination lente de l’UE, seul cela était clair: la poursuite de la trébuchement à Bruxelles n’allait pas arrêter la grogne des citoyens et des dirigeants nationaux de l’UE avant un Conseil européen virtuel. sommet jeudi.

Les menaces de la Commission, que la présidente Ursula von der Leyen a formulées pour la première fois la semaine dernière, sont théoriquement dirigées contre le Royaume-Uni – le seul pays producteur de vaccins qui a reçu des doses produites sur le continent européen, mais, de l’avis de tous, n’en exporte aucune. produit localement.

Le gouvernement britannique – et le peuple britannique – ont réagi avec colère aux bruits de sabre de l’UE, et le Premier ministre Boris Johnson a contacté ses homologues européens pour tenter d’éviter toute nouvelle mesure restrictive qui pourrait faire pression sur lui pour qu’il réponde. Certains alliés le pressent déjà de retenir son feu, même si l’UE prend des mesures, pour éviter de déclencher une guerre commerciale qui pourrait perturber des chaînes d’approvisionnement délicates.

Mais, pour le moment du moins, la Commission a tenu son feu.

« Écoutez, nous n’allons pas spéculer sur les outils ou les détails réels de ce que nous pourrions suggérer pour atteindre les objectifs », a déclaré le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer. «Notre problème est en effet la sous-performance, la sous-livraison des vaccins par rapport à ce qui est dans nos contrats avec ces entreprises et c’est le problème que nous voulons résoudre – comment nous assurer que les entreprises livrent à l’UE conformément au contrat.»

Mais alors que Mamer, s’exprimant lors de la conférence de presse régulière de midi, a évoqué plusieurs entreprises, la colère de la Commission à l’heure actuelle ne vise qu’une seule: AstraZeneca, qui compte des dizaines de millions de doses derrière ce qu’elle a promis de livrer.

Pour remédier à ce déficit, la Commission envisage la possibilité de restreindre les exportations de vaccins AstraZeneca fabriqués dans une usine aux Pays-Bas gérée par un sous-traitant, Halix. Et lundi, des responsables néerlandais ont indiqué qu’ils coopéreraient avec une décision de la Commission d’interdire de telles exportations.

Mais on ne sait pas si cela pourrait même aider. Le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, l’homme de référence de l’UE sur l’augmentation de la production de vaccins, avait précédemment déclaré que l’usine Halix n’avait pas expédié de doses au Royaume-Uni, bien que cela ait peut-être changé.

En tant que complication distincte, l’Agence européenne des médicaments n’a pas encore autorisé l’usine Halix à fabriquer des vaccins pour l’UE. Le snafu semble être un oubli technique qui était autant la faute de la Commission pour ne pas avoir insisté pour qu’AstraZeneca demande une telle autorisation que la faute de l’entreprise pour ne pas l’avoir fait. Cette approbation est maintenant en cours, a déclaré Mamer.

Mamer a insisté à plusieurs reprises tout au long de la conférence de presse de lundi sur le fait que les objectifs de la Commission étaient simplement de forcer les fabricants de vaccins à suivre les accords d’achat de l’UE et à obtenir la «réciprocité» des autres pays producteurs de vaccins recevant des doses fabriquées par l’UE – encore une fois, à savoir le Royaume-Uni.

Il a défini la réciprocité comme l’exportation soit de doses de vaccin finies, soit de matières premières nécessaires à la fabrication de vaccins.

Dans le même temps, il a confirmé que même si la Commission bloquait les exportations, elle n’avait pas actuellement le pouvoir légal de saisir les vaccins non expédiés et de les réutiliser pour les pays de l’UE. Une telle initiative exigerait des mesures d’urgence supplémentaires et risquerait de violer les règles de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que de saper davantage la réputation de l’UE en tant que champion du libre-échange international fondé sur des règles.

«Il ne s’agit pas d’interdire les exportations de vaccins», a déclaré Mamer. «Il s’agit de nous assurer que nous sommes en mesure de recevoir les vaccins prévus pour l’Europe».

Les journalistes et certains responsables nationaux se demandaient encore comment la Commission garantirait réellement la livraison des vaccins attendus, ce qu’elle n’a pas encore été en mesure de faire avec AstraZeneca. Jusqu’à présent, la Commission n’a bloqué qu’une seule expédition avec le soutien de l’Italie – des vaccins AstraZeneca destinés à l’Australie. Lundi, Mamer a déclaré que la Commission ne savait pas ce qui était arrivé aux 250 000 doses bloquées et avait renvoyé des questions à la société.

Les dirigeants de l’UE doivent discuter de la question des exportations de vaccins lors de leur sommet par vidéoconférence de jeudi. Mais comme ils ne se rencontrent pas en personne, ils ne peuvent pas prendre de décision formelle immédiate.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les dirigeants, qui subissent une pression politique croissante en raison de la lenteur des vaccinations, pourraient vouloir élargir les interdictions d’exportation pour se concentrer non seulement sur AstraZeneca, mais aussi sur BioNTech / Pfizer, Moderna et potentiellement d’autres producteurs qui ont jusqu’à présent ont respecté leurs engagements contractuels vis-à-vis de l’UE.

Une telle décision attirerait non seulement la colère des entreprises, mais aussi d’autres pays, y compris des partenaires comme le Canada, l’Australie et le Mexique, qui achètent des vaccins auprès de fabricants européens.

En publiant ses nouvelles menaces la semaine dernière, von der Leyen a présenté une justification pour bloquer plus largement les exportations – une décision qui, bien que controversée, pourrait en fait faire grimper les taux de vaccination dans l’UE. Par coïncidence, cela pourrait également donner un coup de pouce au parti au pouvoir de l’Union chrétienne-démocrate en Allemagne au cours d’une super année électorale.

Mais d’autres pays de l’UE ont déclaré qu’ils s’opposeraient à une initiative aussi agressive, avertissant que l’approche incendiaire de von der Leyen mettait en péril la réputation de l’UE dans une tentative de jouer devant un public allemand.

« Je me sens de plus en plus comme si nous faisions tous partie … d’une pièce électorale allemande », a déclaré un diplomate européen.

Deux diplomates de l’UE ont déclaré que seules la France et l’Italie étaient clairement en faveur d’une interdiction d’exportation plus large, tandis que la position de l’Allemagne restait floue. Et la France a été le seul pays à soutenir ouvertement cette nouvelle approche à haut risque.

«Je soutiens les annonces faites par le président de la Commission… en particulier pour exiger la réciprocité», a déclaré la semaine dernière le président Emmanuel Macron.

Des responsables de pays comme l’Espagne, la Suède et les Pays-Bas se sont déclarés contre le blocage des exportations de vaccins des entreprises qui remplissaient leurs contrats.

Les pays de l’UE étant divisés et les dirigeants se réunissant virtuellement, il semblait peu probable qu’une résolution du débat soit trouvée cette semaine.

Pendant ce temps, l’effort précédent du président du Conseil européen, Charles Michel, pour défier le Royaume-Uni de révéler le nombre de doses qu’il a exportées, semblait oublié dans le bruit des menaces de la Commission – sans parler des avertissements de Londres sur la possibilité d’une guerre commerciale dommageable.

Emilio Casalicchio et Anna Isaac et ont contribué au reportage.

