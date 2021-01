Échos du premier verrouillage alors que des restrictions plus strictes de Covid sur les activités quotidiennes devraient

Le Cabinet devrait approuver aujourd’hui les plans de fermeture des écoles et de la majorité des activités de construction jusqu’à la fin du mois.

Les chefs de parti, les ministres et les hauts responsables de la santé se sont réunis mardi pendant plus de six heures. Ils ont ensuite convenu de recommander de nouvelles restrictions, y compris des mesures de voyage supplémentaires radicales, qui signifieront que chaque passager arrivant en République de n’importe quel pays devra fournir un test Covid-19 négatif des 72 heures précédentes.

L’interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud devrait être levée samedi prochain. Mais les passagers doivent fournir un test PCR négatif [used to detect the presence of an antigen] des 72 heures précédentes et isoler pendant 14 jours.

Cette exigence sera ensuite appliquée à tous les passagers entrants.

Le sous-comité du Cabinet Covid-19 a également appris que la nouvelle variante britannique de Covid-19 représente désormais 25% de tous les tests échantillonnés.

Une réunion plénière du Cabinet se tiendra mercredi, au cours de laquelle les ministres devraient convenir de la fermeture des écoles jusqu’à la fin du mois de janvier, à l’exception des services destinés aux élèves ayant des besoins spéciaux.

La construction sera fermée jusqu’à la fin du mois avec des exceptions pour les logements sociaux, les réparations urgentes et les projets critiques.

Dans le commerce de détail, le service click and collect est susceptible d’être suspendu dans ce qui sera un coup dur pour le secteur. En ce qui concerne la garde des enfants, les crèches resteront ouvertes aux intervenants essentiels et de première ligne.

Des sources gouvernementales ont déclaré que ce qui sera annoncé sera presque le même que le premier verrouillage national aux premiers stades de la pandémie l’année dernière. Les experts en santé publique souhaitent réduire la mobilité et c’est ce qui sous-tend les recommandations de fermeture d’écoles, de travaux de construction et de suspension des services click-and-collect.

Si les écoles devraient rester fermées jusqu’à la fin du mois, le Gouvernement devrait garder les écoles spéciales et les classes spéciales ouvertes pour des milliers d’enfants ayant des besoins spéciaux.

Il y a environ 16 000 enfants dans les classes spéciales des écoles ordinaires et des écoles spéciales, avec plusieurs milliers d’enseignants et d’assistants spécialisés.

Une proposition visant à fournir une aide à 8 000 enfants supplémentaires ayant des besoins supplémentaires dans les écoles ordinaires – mais qui ne sont pas dans des classes spéciales – est en cours d’examen, selon des sources.

Les ministres ont déclaré qu’il restait leur «ferme intention» d’organiser le Leaving Cert l’été prochain.

Cependant, plusieurs options de contingence sont sur la table, selon les sources. Il s’agit notamment de repousser les dates des travaux de projet, des examens oraux et des examens écrits eux-mêmes. Aucune décision n’a été prise à ce stade et une réunion avec les acteurs de l’éducation sur les examens d’État doit avoir lieu la semaine prochaine.

Qu’en est-il de la variante du virus britannique?

Pendant ce temps, il est entendu que les données recueillies par l’équipe nationale des urgences de santé publique montrent que la prévalence de la mutation britannique Covid-19 est passée d’environ 9% dans les échantillons analysés la semaine précédant Noël à un peu moins de 13% la semaine de Noël. et à 25 pour cent la semaine suivante.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que les dernières preuves, bien que basées sur des échantillons de petite taille, suggèrent néanmoins une «présence substantielle et croissante» de la variante. Il a dit que la preuve est que c’est «beaucoup plus contagieux que tout ce que nous avons traité jusqu’à présent».

Ministre de la Santé Stephen Donnelly: La mutation britannique Covid-19 «est bien plus contagieuse que tout ce que nous avons traité jusqu’à présent». Photographie de dossier: Julien Behal



«Indépendamment des mesures supplémentaires qui pourraient être prises, le message pour nous tous est le même: restez à la maison sauf pour les déplacements essentiels», a-t-il déclaré.

Malgré un autre jour de chiffres presque records et 17 décès supplémentaires, certains signes indiquent que l’augmentation exponentielle des infections est en cours d’arrêt.

Le nombre moyen de contacts par personne est tombé à 3,7 lundi, contre six une semaine plus tôt, réduisant ainsi considérablement le potentiel de transmission ultérieure du virus. Des sources de la direction des services de santé ont qualifié la réduction de «significative» et ont déclaré qu’elle reflétait la fin de la période de Noël et un changement radical dans l’atmosphère publique alors que le nombre de cas montait en flèche.

À 840, le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital est presque au sommet de 881 lors de la première poussée au printemps dernier.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que le service de santé était sous «une menace réelle» et que les services des généralistes étaient soumis à une «pression incessante».

Pendant ce temps, la limite de 5 km restera la même et ne sera pas réduite à 2 km.