La loyauté de Trump craque un jour qui définira sa présidence

«Il a foutu ses partisans, il a foutu le pays et maintenant il s’est foutu», a déclaré un responsable de la campagne Trump de 2016, prédisant que son ancien patron cesserait de rester une figure populaire dans la politique du GOP après mercredi.

«Donald Trump a provoqué cette insurrection avec des mensonges et des théories du complot sur les élections truquées contre lui», a déclaré Scott Jennings, un ancien assistant du président George W. Bush, proche de la Maison Blanche de Trump. «L’élection n’a pas été volée mais cette folie a été fomentée par le président et ses principaux conseillers.

Pour la première fois en quatre ans, la loyauté de Trump a semblé se fissurer. Les démissions ont commencé à la Maison Blanche, alors que même certains républicains ont appelé Trump à démissionner et d’autres loyalistes ont imploré le président de se retirer.

Stephanie Grisham, chef de cabinet de la première dame et l’un des plus anciens collaborateurs de Trump, a déclaré qu’elle quitterait l’incident, tandis que les deux principaux assistants à la sécurité nationale et le chef de cabinet adjoint envisageaient tous de démissionner, selon un responsable de l’administration. . Un autre haut responsable de la Maison Blanche a affirmé qu’ils auraient démissionné s’ils n’étaient pas déjà partis. Le sénateur Tom Cotton, un espoir républicain de 2024 et un allié de premier plan de Trump, a déclaré qu’il était « plus grand temps » que le président accepte la défaite.

«Chaque jour, chaque personne choisit de faire partie du problème ou de la solution», a déclaré l’ancien attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Austin Cantrell. «Le président Donald Trump et d’autres dirigeants républicains devraient immédiatement dénoncer l’action illégale d’aujourd’hui comme un affront à l’expérience américaine d’autonomie gouvernementale et prendre en compte le pouvoir que leurs paroles ont pour guérir ou nuire à notre République.

Le chaos a commencé quelques minutes après le retour de la Chambre et du Sénat dans leurs chambres séparées pour commencer le débat sur la première objection dirigée par les républicains à la liste électorale de l’Arizona pour le président élu Joe Biden. Provoqués par le président et ses alliés – qui ont encouragé les participants à un événement «Stop the Steal» quelques heures plus tôt à marcher sur le Capitole alors que le processus de certification commençait – les manifestants ont violé un périmètre de sécurité et se sont déversés dans les salles du Congrès sous le regard du président le bureau ovale.

Des partisans de haut niveau de Trump, y compris le fils aîné du président et les législateurs du GOP qui ont été contraints de s’abriter sur place à l’intérieur pendant que la police tirait des armes et lâchait des gaz lacrymogènes pour tenter d’éloigner les manifestants du bâtiment du Capitole, ont supplié les manifestants de se disperser pacifiquement. et respecter les responsables de l’application de la loi sur les lieux.

Pourtant, Trump est resté largement silencieux.

À la Maison Blanche, les principaux collaborateurs de Trump à l’intérieur du complexe exécutif ont exhorté le président à publier sa propre déclaration, selon une personne proche du dossier. Le groupe d’aides était cependant plus petit que d’habitude, en partie à cause de la pandémie de coronavirus et du récent départ de plusieurs cadres supérieurs pour d’autres emplois. Pendant ce temps, le conseiller le plus important de Trump, son gendre Jared Kushner, était sur le chemin du retour du Moyen-Orient et son chef de cabinet Mark Meadows n’a pas répondu aux questions sur la journée de Trump.

Le résultat, comme l’a dit un ancien haut responsable de l’administration, était l’improbabilité d’une réponse suffisamment énergique de Trump.

Il a fallu environ deux heures et demie à partir du moment où les manifestants ont pris d’assaut le complexe du Capitole pour que Trump publie un message vidéo – enregistré à la hâte devant le bureau ovale – encourageant ses partisans à «rentrer chez eux en paix». Mais même dans ce cas, il a continué à nourrir les affirmations fausses et conspiratrices motivant ceux qui avaient voyagé à Washington en premier lieu.

«La vidéo de Trump a été un échec absolu du leadership», a déclaré Jennings. [and] complètement inadéquat. »

L’ancien haut responsable de l’administration, qui était en contact étroit avec des conseillers autour du président mercredi, a déclaré qu’il était peu probable que Trump soit amené à dire quoi que ce soit au-delà du message vidéo et de quelques tweets.

«Je ne sais pas qui le touche en ce moment», a déclaré cette personne.

Même après le message vidéo, Trump semblait impénitent: « Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée », a-t-il tweeté peu de temps avant que Twitter ne verrouille son compte pendant 12 heures.

«Je ne veux pas lui parler, a déclaré un républicain proche de Trump, faisant écho à un haut responsable de l’administration qui a qualifié cet effort de futile. «Qu’est-ce que je vais dire? C’est l’un de ces moments où je ne sais pas si je veux m’impliquer.

Sur Internet, les alliés actuels et anciens de Trump se sont précipités pour condamner les manifestations en tant que scènes choquantes des manifestants, dont beaucoup vêtus d’un équipement MAGA, se déroulaient à la télévision.

Un homme a été photographié suspendu à la galerie du Sénat après que des émeutiers aient réussi à pénétrer dans la salle. Une autre femme a été déclarée morte mercredi soir après avoir reçu une balle dans la poitrine à l’intérieur du bâtiment du Capitole. Les dirigeants mondiaux ont qualifié l’effraction de «honteuse», «profondément triste» et «choquante» pour les États-Unis, qui ont eu du mal à maintenir des alliances et à exercer une influence significative sur la scène mondiale pendant une grande partie de la présidence de Trump.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie – qui a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec Trump mercredi alors que les troupes de la Garde nationale étaient envoyées à Washington aux côtés des forces de l’ordre de secours de Virginie et du Maryland – a carrément blâmé le président pour avoir incité la foule. qui s’est réuni au Capitole.

«Le président a provoqué cette manifestation», a déclaré Christie à ABC News. «Il est le seul à pouvoir l’arrêter.»

Tom Bossert, l’ancien conseiller du président pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a déclaré que Trump avait «miné sans fondement la démocratie américaine pendant des mois» et était donc «coupable de ce siège».

Après que le président a publié sa brève vidéo mercredi après-midi, un responsable de la Maison Blanche a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à d’autres commentaires sur les manifestations de Trump ou de ses principaux collaborateurs, même si un couvre-feu à 18 heures imposé par la maire de DC, Muriel Bowser, et une présence policière accrue menaçaient de donner. façon à d’éventuels affrontements violents du jour au lendemain.

Le Pentagone a également activé 1100 soldats de la Garde nationale du district de Columbia dans d’autres parties du National Mall pour aider à contenir l’essaim de manifestants – une décision à laquelle les chefs militaires ont déclaré être arrivés après avoir discuté de la situation avec le vice-président Mike Pence et les dirigeants du Congrès.

Pour Trump, les émeutes sont devenues la deuxième partie d’un doublé après avoir été largement blâmé pour la défaite mardi des républicains Kelly Loeffler et David Perdue lors de deux scrutins en Géorgie.

Le résultat des deux courses dans un État autrefois solidement républicain a soulevé des questions sur la traînée du président sur le GOP depuis la perte des élections du 3 novembre.

Trump a passé les semaines qui ont précédé les concours de Géorgie à dénigrer publiquement le gouverneur républicain de l’État Brian Kemp et le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, y compris lors d’un rassemblement de lundi soir où il a de nouveau plaidé l’élection de 2016 et a déclaré qu’il n’aimerait pas les siens. vice-président autant si Pence refusait d’exercer des pouvoirs inconstitutionnels et de l’aider à renverser l’élection.

La paire de défaites républicaines quittera le Sénat divisé 50-50 – avec le nouveau vice-président Kamala Harris laissé pour voter à égalité – et garantira au moins deux ans de contrôle d’un parti par les démocrates jusqu’aux élections de mi-mandat de 2022.

«Ce matin, je vous aurais dit que le Parti républicain est en ruine à cause de Donald Trump. Maintenant, tout le pays l’est », a déclaré un conseiller principal de Trump.

En quelques jours, une candidature pour Trump 2024 était passée de l’imminence à l’apparence lointaine. Les événements de mercredi n’ont fait que sembler plus farfelus – bien qu’il soit difficile de savoir si ce sentiment durera.

«Je pense que rien ne va se passer», a déclaré un ami de Trump, avant mercredi. «Il ne sera pas là en 2024. Il ne courra pas.

Et alors même que les manifestations se déroulaient, Trump a continué de faire des ravages sur le GOP – accusant cette fois son propre vice-président indéfectiblement loyal de ne pas avoir montré «le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution» après Pence a confirmé dans une lettre mercredi matin qu’il ne pensait pas avoir «l’autorité unilatérale de décider quels votes électoraux devraient être comptés».

En réponse à la lettre, qui a été publiée par l’équipe du vice-président alors que Trump rassemblait toujours ses partisans à l’Ellipse à l’extérieur de la Maison Blanche, un allié de Pence a déclaré que c’était « le début de la fin » de la loyauté de Pence envers Trump et « peut très bien aussi la fin de sa carrière politique.

Pendant ce temps, tout au long de la journée, Pence a semblé assumer une grande partie de la coordination qui serait traditionnellement dirigée par le président en période de crise. En plus de parler avec des responsables de la défense du déploiement des troupes de la Garde nationale, Pence a répondu aux appels téléphoniques des alliés de Trump qui semblaient désireux d’effacer le président de la photo.

«Je viens de parler avec le vice-président Pence. C’est un homme vraiment bien et décent. Il a fait preuve de courage aujourd’hui comme il l’a fait au Capitole le 11 septembre en tant que membre du Congrès. Je suis fier de servir avec lui », a tweeté le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O’Brien.

«J’ai communiqué avec le vice-président dès le début», a déclaré le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy à Fox News, affirmant que Pence avait joué un rôle essentiel dans le travail avec la police de Capitol Hill et dans la sécurisation du déploiement de la Garde nationale de DC.

Le porte-parole de Pence, Devin O’Malley, a déclaré que le vice-président reviendrait dans la chambre du Sénat mercredi soir pour reprendre le processus de certification, après que les dirigeants du Congrès ont annoncé leur intention de se réunir à 20 heures.

« VP était en contact régulier [with] Direction de la Chambre et du Sénat, Cap Police, DOJ et DoD pour faciliter les efforts pour sécuriser le Capitole et convoquer à nouveau le Congrès. Et maintenant, nous allons terminer les affaires du peuple », a écrit O’Malley, omettant notamment tout contact entre Pence et Trump.

Daniel Lippman a contribué à ce rapport.