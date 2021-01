Covid-19: presque tous les hôpitaux privés acceptent de prendre des patients publics

Seize hôpitaux privés ont accepté de fournir jusqu’à 30% de capacité au HSE pour faire face à la poussée actuelle de Covid-19 dans le cadre d’un nouvel accord, a déclaré le ministre de la Santé, Stephen Donnelly.

Il a déclaré que le HSE était toujours en engagement «constructif» avec le seul hôpital privé restant, et que cet hôpital fournissait déjà des services au système public.

«Je suis parfaitement conscient des excellentes relations locales qui existent déjà entre les hôpitaux publics et privés et je sais qu’un certain nombre d’hôpitaux privés ont déjà commencé à prendre des dispositions pour prendre en charge des patients publics dans les jours à venir», a déclaré M. Donnelly.

«La capacité supplémentaire créée par cet accord est essentielle pour permettre au système de santé publique de faire face à des augmentations à grande échelle des incidences de la maladie.»

Les hôpitaux privés Bon Secours de Cork, Dublin, Galway, Limerick et Tralee, Co Kerry, ont annoncé vendredi qu’ils alloueraient des capacités au HSE.

Bill Maher, directeur général du système de santé Bon Secours, a déclaré qu’une partie de ses hôpitaux «serait disponible pour s’associer avec le HSE dans cette vague de Covid, tout en garantissant que les soins de santé privés peuvent continuer pour nos patients».

Contacts

Il est entendu qu’il y a eu des contacts vendredi entre le HSE et l’hôpital Beacon, qui n’a pas signé le nouvel accord.

Mercredi, une porte-parole de l’hôpital Beacon a déclaré qu’il ne prévoyait pas de participer au programme car il avait déjà mis en place des accords avec des hôpitaux publics individuels et le Fonds national d’achat de traitements (NTPF) pour traiter les patients publics.

Elle a déclaré qu’environ 20% de la capacité de l’hôpital était actuellement consacrée au soutien du système public et qu’environ 50% de ceux de ses établissements de soins intensifs étaient des patients publics.

Cependant, le lendemain, le chef du HSE, Paul Reid, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était convaincu que le Beacon Medical Group, qui dirige l’hôpital Beacon, s’inscrirait.

Par ailleurs, l’hôpital privé de Saint-Vincent doit rencontrer le HSE la semaine prochaine, affirmant vendredi que depuis novembre 2020, les patients de l’hôpital universitaire public de Saint-Vincent à proximité étaient hébergés dans ses lits sur la base d’un accord pour faire face aux pressions causées par le pandémie et la flambée hivernale de la demande de soins.

«Coopérez pleinement»

«Actuellement, 17% (36 lits) de la capacité en lits (210 lits) de l’hôpital privé de Saint-Vincent sont utilisés par des patients de l’hôpital universitaire de Saint-Vincent.

«Nous continuerons à coopérer pleinement avec l’hôpital universitaire St Vincent, le groupe Ireland East Hospital et le HSE pour répondre aux exigences supplémentaires en matière de lits dans l’hôpital privé St Vincent.

Jeudi, la clinique Blackrock, la clinique Galway et la clinique Hermitage – qui font partie du groupe Parma Investments détenu par l’homme d’affaires Larry Goodman – ont déclaré qu’elles participeraient à l’accord.

Les hôpitaux du réseau Mater Private à Dubli, n Cork et Limerick doivent également souscrire à la nouvelle offre.

Dans le cadre de l’accord proposé, d’une durée de 12 mois, l’État prendrait effectivement plus de 15 à 30% de la capacité des hôpitaux, en fonction du nombre de cas et de l’impact de la maladie sur le système de santé publique à un moment donné. .

Cependant, le dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré: «C’est une mauvaise affaire qui prévoit quelques lits généraux, un accès à moins de lits aux soins intensifs et un nombre d’hôpitaux inférieur à celui convenu lors de la première vague.