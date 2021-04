La CDU allemande soutient Laschet sur Söder pour se présenter comme candidat à la chancelière

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Le concours pour déterminer qui devrait devenir le candidat conservateur allemand à la chancelière a pris une tournure dramatique tôt mardi après que les démocrates-chrétiens (CDU) aient soutenu leur chef de parti Armin Laschet contre son rival bavarois, Markus Söder.

Lors d’un scrutin secret qui a eu lieu à l’issue d’une réunion virtuelle de plus de sept heures des comités exécutifs de la CDU, Laschet a remporté 77,5% des suffrages exprimés contre 22,5% de Söder, avec 40 votes jugés valides et six abstentions. Bien que le résultat de Laschet ait semblé impressionnant à première vue, il est tombé à 67% en tenant compte des abstentions – décevant, étant donné que les électeurs étaient tous des collègues de son propre parti.

C’est pourquoi certains observateurs se sont demandé si le scrutin, qui a eu lieu après minuit à la suite d’une discussion chaotique entre les membres du comité sur la manière de voter ou même sur l’opportunité de voter, serait suffisant pour mettre fin à sa propre candidature à l’investiture conservatrice. Bien que la CDU et la CSU soient des partis distincts, ils nomment un candidat conjoint à la chancelière. Söder n’a pas immédiatement commenté le résultat.

Compte tenu du statut du bloc conservateur en tant que force politique dominante de l’Allemagne, celui qui remportera le signe deviendra le favori pour remplacer Angela Merkel à la chancelière alors qu’elle envisage de démissionner après les élections nationales de septembre. Le chef de la CDU, un parti national qui a plusieurs fois la taille de la CSU régionale, est normalement le choix naturel pour produire le candidat du bloc. Mais Söder, le fils d’un maçon de Nuremberg dont le charisme a fait de lui une star politique bien au-delà de la Bavière, est bien plus populaire que Laschet, un opérateur des coulisses que de nombreux Allemands considèrent comme un apparatchik conservateur.

Néanmoins, la CDU n’a élu que Laschet, le premier ministre régional de Rhénanie du Nord-Westphalie, comme son chef en janvier, et les mandarins du parti craignent que la nomination de Söder comme candidat conservateur à la chancelière ne sape l’autorité de leur nouveau président. Beaucoup de dirigeants de la CDU ont également été rebutés par ce qu’ils considèrent comme des tactiques sournoises de la part de Söder pour contourner les organes de décision du parti avec une campagne publique soulignant ses votes positifs.

Répondant à cette critique, Söder a signalé lundi qu’il reculerait si l’exécutif de la CDU faisait un choix clair pour Laschet – mais il n’a pas précisé comment il prendrait cette décision. Le Bavarois bénéficie d’un sous-soutien au sein du groupe parlementaire conjoint des deux partis, où certains membres se sont mobilisés pour organiser leur propre vote sur la nomination, une étape qui pourrait intervenir dès mardi.

L’un des plus grands obstacles à la sélection d’un candidat est que les deux partis n’ont pas de procédure établie pour décider. Laschet et Söder avaient initialement dit qu’ils feraient l’appel entre eux, mais ce plan a échoué lorsqu’il s’est avéré qu’aucun des deux n’était disposé à céder la place à l’autre.

Le scrutin de minuit de la CDU a couronné une bataille dramatique d’une semaine pour la candidature qui a révélé de profondes divisions entre l’establishment nordique de l’alliance conservatrice, qui se tenait derrière Laschet, et les députés de la base et les électeurs conservateurs, qui soutiennent massivement Söder.

Si Laschet réussit à obtenir la nomination, son défi immédiat sera de réparer ces failles. S’il échoue à le faire, ses chances de gagner les élections d’automne sont probablement minces.

C’est plus facile d’être vert

Pour le moment, Laschet est si impopulaire en Allemagne par rapport à Söder que certains députés ont déclaré qu’ils ne voulaient même pas qu’il fasse campagne pour eux.

Les partisans de Söder à la CDU parient que son appel de la base – il a récemment dépassé Merkel en tant que politicien le plus populaire d’Allemagne dans une enquête – pourrait les propulser vers la victoire. Homme politique populiste à la personnalité colorée et démesurée, Söder offre un contraste frappant avec le style politique sobre privilégié à la fois par Merkel et Laschet, alliée de longue date de la chancelière.

Même si les conservateurs ont été secoués ces derniers mois par des critiques sur leur gestion de la pandémie et une série de scandales de corruption, ils ont conservé une avance substantielle allant jusqu’à 10 points de pourcentage dans les sondages.

Peu importe qui ils nomment comme candidat, il sera difficile de défendre cet avantage dans un contexte de forte augmentation du soutien aux Verts. Le parti écologiste a annoncé lundi son propre candidat à la chancelière: Annalena Baerbock, l’une de ses deux co-dirigeantes. Contrairement aux conservateurs, les Verts ont présenté un front uni, se ralliant autour de Baerbock lors d’un couronnement virtuel soigneusement chorégraphié lundi.

« Les Verts ont placé la barre haute pour nous », a déclaré le député européen de la CDU Dennis Radtke, un critique de Söder qui a suggéré plus tôt dans la semaine à son parti d’envisager de s’étendre en Bavière, a déclaré lundi à Bild Live.

Après 16 ans de régime dirigé par les conservateurs sous Merkel, les Verts exhortent les Allemands à adopter le changement.

En soutenant Laschet, la CDU a peut-être aidé par inadvertance les Verts à défendre leur cause.