Un incendie majeur au port de Cork maîtrisé

Un énorme incendie qui a éclaté dans une installation de stockage de céréales dans le port de Cork a été maîtrisé, sans qu’aucun blessé ne soit signalé.

Auparavant, un plan d’urgence majeur avait été activé par la compagnie portuaire alors que les pompiers combattaient l’incendie.

L’installation de stockage de grain appartenant à R & H Hall au poste d’amarrage en eau profonde de Ringaskiddy dans le port de Cork.

Le port de Cork a conseillé aux résidents locaux de garder toutes les portes et fenêtres fermées et de rester à l’intérieur. L’incendie de samedi matin a envoyé d’énormes nuages ​​de fumée noire s’élevant au-dessus de Ringaskiddy qui étaient visibles tout autour du port de Cork.

Dans un communiqué, le port de Cork a déclaré que l’incendie était «sous contrôle et qu’aucun blessé n’a été signalé. Les services d’urgence restent sur place pour surveiller la zone. Par mesure de précaution, toutes les opérations des navires à Ringaskiddy ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre ».

L’alarme a été déclenchée à 8 h 43 et trois unités du service d’incendie du comté de Cork de Crosshaven, Carrigaline et Midleton ont répondu et se sont précipitées sur les lieux.

Feu de liège Nous recevons plusieurs rapports faisant état d’un grand incendie dans la région de Ringaskiddy ce matin. Faites très attention dans la zone car la fumée entravera la visibilité. pic.twitter.com/SYJ9oT5WLx – Alertes de sécurité Cork (@CorkSafetyAlert) 9 janvier 2021 Un incendie s’est déclaré au magasin de céréales R&H Hall sur le quai Ringaskiddy Deepwater. Les services d’urgence sont sur place et le plan d’urgence portuaire a été activé. Il est conseillé aux résidents locaux de garder toutes les portes et fenêtres fermées et de rester à l’intérieur. – Port de Cork #Keepingtheshowontheroad (@PortofCork) 9 janvier 2021

Les pompiers des trois unités travaillent actuellement pour contenir l’incendie avec le service d’incendie de la ville de Cork qui se joint également.

Selon une porte-parole du port de Cork, l’entreprise a lancé son plan d’urgence majeur en évaluant l’incendie et le risque qu’il représente.

«Le service d’incendie prend évidemment les devants et nous travaillerions en étroite collaboration avec eux pour évaluer le risque que l’incendie pose dans la zone.

«Nous allons donc chercher à voir si l’une des autres entreprises ou propriétés proches du site de l’incendie doit être évacuée, en fonction du risque qu’il pose.»

Le plan d’urgence du port de Cork consiste également à évaluer si l’incendie présente un risque pour la navigation et d’autres activités dans la zone du terminal de Ringaskiddy.

Le port de Cork finalise actuellement le développement d’un nouveau terminal à conteneurs de 80 millions d’euros sur un site de 13,5 hectares à Ringaskiddy dans le bas port.

Il existe un certain nombre d’entreprises pharmaceutiques dans la région de Ringaskiddy, mais on ne pense pas qu’elles aient dû être évacuées car l’incendie est actuellement maîtrisé.

Il est entendu que le bâtiment R & H Hall est assez grand et est utilisé pour stocker des aliments pour animaux, mais on ne pense pas qu’il impliquera d’énormes effectifs sur place.

Ringaskiddy a été le théâtre d’un énorme incendie il y a plus de 25 ans lorsqu’une explosion à l’usine chimique de Hicksons a conduit à une opération d’urgence majeure.

La pression s’est montée dans un navire de l’usine le 5 août 1993, provoquant son explosion, mais heureusement, personne n’a été gravement blessé dans l’incident.

Deux membres du personnel ont été légèrement blessés dans l’explosion et l’incendie qui a suivi, mais des millions d’euros de dommages ont été causés et l’usine a fermé pendant un certain temps.