Coronavirus: neuf autres décès et 4842 nouveaux cas confirmés dans l’État

Il y a eu 4842 nouveaux cas de Covid-19 et neuf autres décès signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) samedi. La moyenne quotidienne des cas sur cinq jours est de 6 547.

Près de 1300 personnes atteintes de Covid-19 sont traitées à l’hôpital ce week-end, le chef du HSE affirmant que ce nombre continuera d’augmenter.

Les derniers chiffres montrent que 102 patients ont été admis à l’hôpital au cours des dernières 24 heures avec un coronavirus, ce qui porte le nombre total à 1293. Quatorze autres ont été admis dans des unités de soins intensifs, ce qui porte à 119 le nombre total de personnes les plus gravement atteintes du virus.

Le taux d’incidence de Covid-19 sur 14 jours pour 100 000 habitants à l’échelle nationale est de 1 162. Cela signifie que plus d’une personne sur 100 dans l’État a eu un test positif au cours des quinze derniers jours. Le taux d’incidence est de plus de 2000 pour 100000 à Monaghan et Louth et de plus de 1000 dans 13 comtés (Limerick, Waterford, Cavan, Dublin, Donegal, Cork, Clare, Wexford, Mayo, Carlow, Sligo, Meath, Kilkenny)

Sur les cas notifiés samedi, 1049 sont à Dublin, 530 à Cork, 514 à Waterford, 405 à Wexford, 247 à Louth et les 2097 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

Auparavant, le Dr Cillian de Gascun, directeur du National Virus Reference Laboratory, a déclaré que les trois cas de la variante sud-africaine de Covid-19 découverte en Irlande avaient été contenus,

« Ils ont été contenus, ils ont été contrôlés, ils ont fait l’objet d’une recherche de contact et, à ma connaissance, à ce stade, il n’y a pas eu de transmission », a-t-il déclaré samedi à RTÉ Radio One avec Katie Hannon.

Cependant, le Dr de Gascun a déclaré que la variante restait préoccupante parce que ses mutations pourraient avoir un impact sur le fonctionnement des vaccins, mais il a ajouté qu’il s’agissait d’un «risque théorique à ce stade».

Le Dr de Gascun, membre du Nphet, a exhorté toute personne ayant «voyagé» en Afrique du Sud au cours des 28 derniers jours à «se manifester et se faire connaître».

Nphet a annoncé vendredi que trois cas de la variante sud-africaine de Covid-19 ont été détectés pour la première fois en Irlande. Tous étaient associés à des voyages récents. Nphet a appelé les agents de santé qui ont voyagé depuis l’Afrique du Sud à s’auto-isoler pendant 14 jours.

La souche sud-africaine est apparue en août dans la région du Cap oriental en Afrique du Sud, avant de se propager à d’autres provinces alors que les infections se sont accélérées ces dernières semaines.

La nouvelle variante a été liée à la flambée des cas de Covid en Afrique du Sud et les experts de la santé craignent qu’elle ne soit non seulement plus infectieuse que les formes précédentes du virus, mais qu’elle puisse rendre certains vaccins moins efficaces.

Paul Reid, directeur général du Health Service Executive (HSE), a déclaré samedi que les chiffres continueraient d’augmenter.

«Sauver des vies et protéger plus de personnes (contre) la maladie est notre priorité. Mais, avec le temps, les énormes sacrifices que tout le monde fait fonctionneront. »

La ministre d’État à la Santé, Mary Butler, a qualifié la trajectoire des infections de «extrêmement grave».

«La situation actuelle est extrêmement grave. Chaque jour, nous voyons des chiffres augmenter à un rythme exponentiel et ils sont toujours pires que la veille. Mais tout ce qui peut être fait est en train d’être fait », a-t-elle déclaré.

Des sources sanitaires ont déclaré que les hôpitaux se préparaient à utiliser des ventilateurs en dehors des unités de soins intensifs si les USI atteignaient leur capacité la semaine prochaine. Le service de santé dispose d’environ 400 lits de soins intensifs mais a accès à environ 1 800 ventilateurs.

Les ministres et les hauts fonctionnaires disent que la semaine prochaine verra le test le plus sévère du service de santé depuis le début de la pandémie, car une proportion du très grand nombre de cas positifs signalés depuis Noël tombera gravement malade et nécessitera des soins hospitaliers.