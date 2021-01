Le Cabinet décidera la semaine prochaine de prolonger les restrictions de niveau 5 jusqu’à fin février, le Taoiseach Micheál Martin ayant promis une «montée en puissance très importante» des vaccinations contre les coronavirus.

Les ministres se réuniront mardi prochain pour étendre les restrictions au-delà de la fin de ce mois et le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney a confirmé hier soir au parti parlementaire du Fine Gael que «la grande majorité des restrictions sera maintenue jusqu’en février».

M. Coveney a déclaré que la question serait discutée lors d’une réunion du sous-comité du Cabinet la semaine prochaine avant qu’une décision ne soit prise par le Cabinet mardi.

Les responsables du ministère de l’Éducation examinent si les écoles peuvent rouvrir en février, mais le retard dans la réouverture des écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux a freiné les perspectives d’un accord à temps pour le 1er février.

Des sources ont déclaré que le département suivra tout ce qui est conseillé par l’équipe de santé publique de l’État et que les responsables examineront si la mobilité est suffisamment réduite pour permettre aux étudiants de retourner en classe.

Préoccupations

Selon des sources, une option à l’étude consiste à déterminer si une masse critique de personnel scolaire et de conseils de gestion souhaite rouvrir temporairement sur une base volontaire pour les élèves ayant des besoins spéciaux.

Cependant, il est à craindre qu’une telle décision puisse entraîner une réouverture partielle et conduire à des inégalités dans le système éducatif.

L’engagement entre le ministère et les syndicats doit se poursuivre aujourd’hui.

Il est également entendu que le secteur de l’hôtellerie pourrait ne pas rouvrir correctement avant la fin du printemps, peut-être aussi tard que fin mai ou début juin.

Les restaurants et les cafés espéraient être en mesure de rouvrir à l’extérieur d’ici avril, mais cela est maintenant considéré comme de plus en plus improbable à moins d’un déploiement plus rapide que prévu des vaccins contre les coronavirus.

Des hauts responsables de l’industrie auraient récemment demandé au gouvernement si une réouverture serait possible après la fin du mois de mars, lorsque les catégories les plus vulnérables auront été vaccinées contre le virus.

On leur a dit que le risque de réouverture de la société serait encore trop élevé, environ 80% de la population ayant encore besoin d’un vaccin à ce stade, selon les projections actuelles. L’existence de nouvelles variantes hautement transmissibles du virus a encore compliqué les choses.

Le Taoiseach, qui informera aujourd’hui les dirigeants de l’UE du pic de cas de coronavirus en Irlande après Noël, a promis hier que le gouvernement avait un plan pour augmenter les vaccinations lorsque d’autres seront disponibles.

Garde d’enfants

«Nous avons un plan beaucoup plus complet et détaillé pour augmenter le volume de vaccinations dans la phase suivante, en particulier après l’autorisation par l’Agence européenne des médicaments du vaccin AstraZeneca qui, tout va bien, devrait avoir lieu le 29 janvier, avec une livraison prévue à la mi-février », a-t-il dit.

«Cela sera suivi du vaccin Janssen, que nous prévoyons d’être autorisé un mois plus tard. Nous recevrons également davantage de fournitures de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Il y aura donc une montée en puissance très importante. »

Les prestataires de services de garde ont également demandé au gouvernement de clarifier ses plans de réouverture du secteur. Seas Suas, l’organe représentatif des prestataires indépendants d’apprentissage et de soins de la petite enfance en Irlande, a écrit au ministre des Enfants Roderic O’Gorman pour lui demander si le secteur allait rouvrir ses portes à tous les enfants ou continuer à accueillir uniquement les enfants des travailleurs essentiels et de première ligne.

Le ministère de la Santé a été informé hier de 61 autres décès liés au coronavirus et de 2488 nouveaux cas confirmés. Tous les décès sauf trois sont survenus en janvier. Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que les chiffres montraient que les gens devaient continuer à respecter les restrictions de santé publique.

«Le virus se propage grâce à des contacts étroits, à travers la congrégation de personnes. Nous avons besoin que tout le monde reste à la maison autant que possible et travaille à domicile, dans la mesure du possible. Vous ne devriez pas rencontrer des amis ou des êtres chers, à moins que vous ne preniez soin d’eux. »