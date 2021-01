La Commission laisse l’Allemagne se tirer d’affaire pour violation de la solidarité contre le vaccin contre le coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

L’Allemagne a répété vendredi qu’elle recevrait plus de doses du vaccin BioNTech / Pfizer en dehors du programme de vaccination conjoint de l’UE – mais la Commission refuse de reconnaître que cela contredit l’accord du bloc.

Hanno Kautz, le porte-parole du ministère allemand de la Santé, a confirmé lors d’une conférence de presse vendredi que l’Allemagne « recevra environ 60 millions de doses de vaccin de BioNTech dans le cadre de contrats de l’UE, et 30 millions de contrats ou accords bilatéraux … au total, 90 millions de ce C’est quelque chose que nous avons fait indépendamment des traités de l’UE. «

L’Allemagne a obtenu 30 millions de doses du vaccin BioNTech / Pfizer en septembre, violant la stratégie de vaccination de l’UE interdisant aux pays de mener des négociations parallèles.

Moins de deux heures avant la déclaration de Kautz, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a confirmé que les pays ne peuvent pas signer des accords séparés.

«C’est juridiquement contraignant», dit-elle. «Nous avons tous convenu, juridiquement contraignant, qu’il n’y aura pas de négociations parallèles, pas de contrats parallèles… Nous travaillons tous ensemble.»

Ce va-et-vient brouille encore une semaine de confusion et du doigt entre Berlin et Bruxelles alors que les politiciens et les médias allemands qualifient les accords de l’UE de « catastrophe de la vaccination », affirmant qu’elle n’a pas obtenu suffisamment de doses.

Le déploiement de la vaccination est devenu un enjeu politique majeur en Allemagne, pris dans la course pour succéder à Angela Merkel à la chancelière. Le gouvernement a nié les allégations selon lesquelles le déploiement se ferait lentement parce que Berlin avait participé au programme d’achat de l’UE.

Plusieurs médias allemands ont rapporté vendredi que le ministre de la Santé Jens Spahn, qui a été au centre de la controverse, avait sondé au sein des démocrates-chrétiens au pouvoir sur une possible course au poste de tête. Spahn a fait cette semaine la promesse ambitieuse que tous les Allemands qui souhaitent recevoir un vaccin d’ici l’été peuvent en avoir un.

Le contrecoup contre Bruxelles a provoqué une annonce de von der Leyen vendredi matin selon laquelle la Commission avait obtenu jusqu’à 300 millions supplémentaires de vaccin germano-américain.

Depuis juin, von der Leyen a présenté la stratégie de vaccination comme un phare de la solidarité européenne. Tous les pays membres ont convenu d’acheter des doses ensemble afin d’augmenter le pouvoir de négociation du bloc et d’assurer l’égalité d’accès. La promesse est devenue une réalité – la plupart du temps – car presque tous les pays ont commencé à vacciner le 27 décembre.

Mais la nouvelle de l’accord supplémentaire de l’Allemagne avec BioNTech (et un autre avec CureVac) a alimenté la colère de l’UE, ajoutant aux critiques que Berlin reçoit sur son propre terrain et révélant la première fissure dans la stratégie de vaccination du pays – même si l’accord a eu lieu en septembre. en petite fanfare.

La Commission, en réponse, a largement refusé de reconnaître les actions contradictoires de l’Allemagne.

Au cours d’un grillage de 45 minutes des journalistes, le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer, a esquivé des questions répétées sur la violation apparente de la stratégie et si la Commission y donnerait suite.

« Nous avons signé un accord d’achat anticipé avec BioNTech / Pfizer », a-t-il déclaré. « C’est ce sur quoi nous nous concentrons. »

Lorsqu’on lui a demandé si la Commission lancerait une procédure d’infraction contre un pays pour avoir effectué des achats supplémentaires, Mamer a répondu: « Nous n’allons certainement pas discuter d’éventuelles mesures juridiques. »

Mamer a ensuite exhorté les journalistes à «regarder la situation dans son ensemble».

« Ce qui compte, c’est qu’à la fin de la journée, allons-nous avoir suffisamment de doses, oui ou non? » il a dit. « C’est un cas unique. C’est du jamais vu. Nous faisons cela pour la première fois. »

« Regardons d’où nous avons commencé et où nous en sommes arrivés aujourd’hui – c’est ce qui compte », a-t-il ajouté.

Un responsable de la Commission a déclaré jeudi que l’accord de l’Allemagne avec BioNTech / Pfizer ne violait pas les termes de la stratégie « dans l’esprit », car les doses du pays viendraient après l’exécution des ordres de la Commission.

Kautz a fait écho à ce sentiment vendredi à Berlin, affirmant même que l’accord est « compatible avec les accords de l’UE ».

« Aucun autre membre de l’UE ne recevra de vaccins de BioNTech, par exemple, à une date ultérieure … simplement parce que l’Allemagne a une garantie pour des vaccins supplémentaires », a-t-il déclaré.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium: Pro Health Care. De la tarification des médicaments, de l’EMA, des vaccins, de la pharmacie et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui guident l’agenda de la politique de santé. Email [email protected] pour un essai gratuit.