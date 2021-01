Vaccination contre le coronavirus en Europe – en chiffres

Nous suivons les données les plus cruciales pour 2021: le déploiement des vaccins contre les coronavirus et les doses administrées à travers l’Europe.

Le 8 décembre, le premier vaccin a été administré au Royaume-Uni. L’Union européenne a ensuite débuté le 27 décembre, début des «journées de vaccination» déclarées par la Commission. Mais les critiques montent déjà car les stratégies vaccinales à travers le continent prennent du retard, conduisant à un jeu de blâme entre la Commission européenne et plusieurs pays membres.

Ci-dessous, nous notons le nombre total de doses de vaccin administrées et les chiffres ajustés par habitant pour comparer les progrès entre les pays. En raison de la disponibilité limitée des données, les tableaux ci-dessous indiquent la dernière date à laquelle les informations ont été mises à jour.

La logistique de déploiement n’est pas le seul obstacle. Le scepticisme vis-à-vis des vaccins a augmenté en Europe, car de plus en plus de gens disent qu’ils préféreraient attendre avant de se faire vacciner – ou n’en veulent pas du tout.

Le vaccin BioNTech / Pfizer a été le premier à être approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, suivi des vaccins AstraZeneca et Moderna. Le BioNTech / Pfizer a d’abord été approuvé pour une utilisation dans l’UE, suivi du Moderna jab (il n’a pas encore approuvé le vaccin AstraZeneca.) Mais il y a des centaines de vaccins dans le pipeline. En janvier, la Commission a signé six contrats, pour 2 milliards de doses de futurs vaccins, un de plus attendu et un autre à prolonger.

Au début de 2021, Israël s’est vanté du déploiement de vaccins le plus réussi au monde, parvenant à vacciner rapidement une part importante de sa population. D’autres pays restent loin derrière.

