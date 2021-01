YouTube suspend Trump pendant au moins une semaine

YouTube a ajouté que cela « désactiverait indéfiniment les commentaires » sur le compte de Trump, citant à nouveau « des préoccupations persistantes concernant la violence » entourant ses publications en ligne.

L’entreprise n’a pas précisé quel contenu enfreignait ses politiques.

Contexte clé: Cette décision intervient alors que YouTube fait face à une pression accrue de la part des législateurs démocrates et des militants de gauche pour réprimer les messages de Trump, après que les rivaux Twitter et Facebook aient pris des mesures plus agressives pour limiter les comptes du président sur ces plateformes.

Après les émeutes au Capitole, YouTube a supprimé une vidéo de Trump qui répétait ses allégations sans fondement selon lesquelles l’élection lui avait été «volée». Il a déclaré après coup qu’il commencerait à appliquer des suspensions et des interdictions potentiellement permanentes contre les comptes qui violaient les politiques contre la propagation d’allégations sans fondement de fraude électorale généralisée.

L’annonce signifiait que Trump devrait enfreindre les politiques de YouTube à trois reprises pour obtenir une interdiction permanente. Sa première frappe a eu lieu mardi.

Des groupes de défense des droits civils ont exigé plus tôt mardi que YouTube supprime le compte de Trump, menaçant de lancer un large boycott contre l’entreprise si ce n’était pas le cas, a rapporté Reuters.

La réaction de Trump: Plus tôt mardi, le président a critiqué les entreprises technologiques pour avoir suspendu et restreint ses comptes, affirmant dans ses premières remarques aux journalistes depuis l’émeute que les entreprises technologiques avaient fait une «chose horrible pour notre pays et pour notre pays».