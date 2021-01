Covid-19: Donnelly dit que 4 millions seront vaccinés d’ici la fin septembre alors que des centres de vaccination de masse sont prévus

Le gouvernement s’attend à ce qu’au moins quatre millions de personnes dans l’État soient vaccinées contre Covid -19 d’ici la fin septembre.

Les projections mises à jour envoyées par le ministre de la Santé Stephen Donnelly aux DT mercredi soir indiquent que si 700000 personnes seront vaccinées d’ici la fin mars, l’État s’attend désormais à recevoir quelque 3,7 millions de doses entre avril et fin juin et 3,8 millions supplémentaires. entre juillet et fin septembre. Cela signifierait qu’au moins 4 millions de personnes pourraient être vaccinées d’ici là.

On s’attend cependant à ce que la plupart des adultes soient vaccinés d’ici la fin de l’été, une fois que des vaccins supplémentaires auront été approuvés par l’Agence européenne des médicaments dans les semaines à venir.

Déploiement de la vaccination

Quel est le plan de l’Irlande?Les premières doses Moderna arrivent

Tous les médecins généralistes doivent être vaccinés d’ici fin févrierLes organisations proposent d’aider au déploiement

Pendant ce temps, des sources ont déclaré que des plans sont actuellement en cours d’élaboration pour désigner les emplacements de nouveaux centres de vaccination de masse dans le pays qui seront utilisés lorsque le programme de vaccination s’intensifiera au printemps et en été.

Les responsables du Health Service Executive (HSE) dressent une liste des lieux potentiels de vaccination au volant ainsi que des grands locaux tels que les stades ou les hôtels qui pourraient être utilisés. Il est entendu que les offres des propriétaires d’entreprise d’utiliser leurs terrains ou locaux sont actuellement rassemblées avant que les décisions finales ne soient prises.

Le service de santé reçoit actuellement plus de 40 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech par semaine et un «petit tampon» est maintenu en cas de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Quelque 65 équipes de vaccination comprenant des vaccinateurs hospitaliers, des vaccinateurs communautaires, des vaccinateurs scolaires et le service national d’ambulance administrent les vaccinations sept jours par semaine.

Le plan actuel est de vacciner environ 70 000 résidents et employés dans 589 établissements résidentiels de longue durée d’ici le 24 janvier. Il est également entendu que le public pourra voir les chiffres quotidiens du nombre de vaccinations effectuées dans le pays à partir du 1er février.

En ce qui concerne les nouveaux vaccins qui pourraient entrer en service et augmenter potentiellement le nombre de vaccinations, M. Donnelly a déclaré que le gouvernement «suppose que le vaccin AstraZeneca sera autorisé le 29 janvier et que nous commencerons à en obtenir des quantités rapidement».

Il a déclaré: «Nous prévoyons plusieurs centaines de milliers de doses au cours du premier trimestre.»

Il a déclaré avoir eu des conversations avec le médecin en chef, le Dr Tony Holohan ces derniers jours, pour savoir s’il serait possible d’avoir des doses prêtes à être administrées aux médecins généralistes avant leur approbation, à utiliser lorsque l’approbation est accordée.

«C’est ce que je veux voir. Le Royaume-Uni l’a fait, y compris en Irlande du Nord. Les doses ont été administrées aux médecins généralistes et ils ont pu commencer à vacciner dès que le vaccin a été autorisé. Étant donné que le vaccin est fabriqué au Royaume-Uni, nous pouvons le faire parvenir très rapidement en Irlande. »

Pression extrême

Les hôpitaux de tout l’État restent soumis à une pression extrême et ont reçu l’ordre de traiter la poussée actuelle de Covid-19 comme une «situation d’urgence» en suspendant tout travail non urgent et en augmentant le congé des patients «avec effet immédiat».

63 autres décès liés à Covid-19, le deuxième total le plus élevé de tous les jours de la pandémie, et 3569 cas confirmés de la maladie ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) mercredi soir.

Au total, 159 144 cas ont été confirmés dans l’État depuis le début de la pandémie et 2 460 décès ont été enregistrés.

Cinq des derniers décès signalés sont survenus en novembre, un en décembre et 56 ce mois-ci. La date du décès d’une personne fait toujours l’objet d’une enquête, a déclaré Nphet dans un communiqué.

Le nombre de décès signalés mercredi est le deuxième plus élevé de la pandémie. Le nombre le plus élevé, 77, a été signalé le 20 avril.

La capacité des soins intensifs devant être épuisée d’ici le week-end, le HSE a demandé aux hôpitaux de minimiser la durée de séjour des patients et de faciliter leur congé «dans toute la mesure», ainsi que d’utiliser le secteur privé pour maximiser la capacité.

Dans une lettre adressée aux cadres supérieurs, le directeur clinique HSE, le Dr Colm Henry, déclare que les hôpitaux sont «sous pression» en raison du nombre élevé de patients atteints de Covid-19 et de l’absentéisme élevé associé du personnel.

Exhortant le personnel à ne pas se concentrer uniquement sur le pic de cette flambée, il dit qu’il est important de comprendre qu ‘«en raison du volume de cas et du temps que les patients passent à l’hôpital plus longtemps que la moyenne, il y aura un ralentissement de la baisse des effectifs. l’hôpital »par la suite.

D’ici lundi prochain, plus de 2 000 patients atteints de Covid-19 devront être hospitalisés, prévoit le Dr Henry, contre 1 770 mercredi. Plus de 220 de ces patients nécessiteront des soins intensifs, utilisant facilement la capacité restante du système.

Alors qu’un vaccin est en cours de déploiement, le Dr Henry déclare que «ce n’est pas une solution qui à court terme résoudra cette poussée».

Chronologies en évolution

Dans une lettre vue par l’europe-infos.fr, M. Donnelly a déclaré qu’il était «important de souligner que nos projections et nos délais évoluent constamment, à mesure que de plus en plus de vaccins sont approuvés et que les calendriers de livraison sont finalisés».

Il a écrit «l’administration des vaccins ne sera limitée que par l’approvisionnement. Nous prévoyons d’utiliser ces vaccins dès que possible après l’accouchement. »

L’Irlande a opté pour cinq accords d’achat anticipé (APA) pour les vaccins et le processus d’adhésion à un sixième APA (GSK / Sanofi Pasteur) est en cours.

M. Donnelly a déclaré qu’après la phase initiale du déploiement, il y aura une «augmentation considérable».

«Cet objectif sera atteint grâce à des partenariats avec des médecins généralistes, des pharmaciens et, à terme, des centres de vaccination de masse (MVC).

«L’engagement avec les médecins généralistes et les représentants des pharmaciens est avancé et nous prévoyons de conclure les conditions de leur participation au programme de vaccination dans les prochains jours. Le HSE est également en train de finaliser des plans pour faire vacciner les généralistes. »

M. Donnelly a également annoncé que les chiffres relatifs au nombre de personnes vaccinées seront publiés sur le hub de données Covid-19 à partir de ce week-end.