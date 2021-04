L’Europe glisse dans le classement de la liberté des médias face à la montée de la violence

Les journalistes européens sont en difficulté.

Alors que les dirigeants de l’UE promettent souvent leur soutien à la liberté de la presse, les réalités sur le terrain des journalistes européens deviennent plus sombres, selon le dernier indice mondial de la liberté de la presse du groupe de surveillance Reporters sans frontières.

Dans tout le bloc, les classements de la liberté des médias pour l’Allemagne, l’Estonie, le Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, la Grèce, la Hongrie et la Bulgarie ont tous chuté à partir de 2020.

L’UE «lutte pour défendre les valeurs chez elle», a déclaré mardi le groupe, soulignant la législation des pays de l’UE limitant le flux d’informations, la politisation des médias d’État et un nombre croissant d’incidents violents visant des journalistes.

Les pays les moins performants de l’UE sont la Grèce, classée à 70 ans, Malte à 81 ans, la Hongrie à 92 ans et la Bulgarie à 112.

«L’Europe reste le continent le plus favorable à la liberté de la presse, mais la violence contre les journalistes s’est accrue et les mécanismes que l’Union européenne a mis en place pour protéger les libertés fondamentales n’ont pas encore été assouplis. [Prime Minister] L’emprise de Viktor Orbán sur les médias hongrois ou de mettre un terme aux mesures draconiennes prises dans d’autres pays d’Europe centrale », a déclaré Reporters sans frontières.

La Hongrie a fait l’objet d’un examen spécial dans le rapport. Le pays a une capacité limitée des journalistes à rendre compte du coronavirus et peu de grands médias indépendants restent actifs au niveau national.

«L’UE, pour sa part, semble impuissante», a écrit le chien de garde à propos de la situation.

Le rapport – qui intervient des semaines après qu’un journaliste grec a été abattu à l’extérieur de son domicile – a également soulevé des préoccupations concernant les défis auxquels sont confrontés les journalistes dans les pays occidentaux de l’UE.

«À l’est et à l’ouest du continent, une nouvelle législation limitant le droit d’informer a facilité les arrestations et les détentions de journalistes», a écrit l’organisation.

Et, a-t-il noté, «de nombreux journalistes ont été physiquement attaqués par des membres ou des partisans de groupes extrémistes et de théorie du complot lors de manifestations contre les restrictions aux coronavirus». De telles agressions ont été particulièrement apparentes en Allemagne, qui a chuté de deux places à 13 ans, et en Italie, classée au 41e rang.

«Dans d’autres pays, en particulier en Grèce, les journalistes ont été victimes de violences policières et d’arrestations arbitraires qui ont limité la couverture des opérations de maintien de l’ordre lors des manifestations», selon le rapport.

La Commission européenne a été critiquée pour ne pas en faire assez pour s’attaquer aux problèmes de liberté des médias à travers le bloc.

«La Commission, dans de nombreux domaines – y compris celui-ci – n’utilise pas pleinement les instruments disponibles», a déclaré la députée néerlandaise Sophie in ‘t Veld, membre du groupe libéral Renew Europe.

« Les gouvernements nationaux ont également leur responsabilité, et là vous voyez qu’une partie du problème est que les attaques contre les médias viennent en fait dans certains cas des gouvernements eux-mêmes », a déclaré le politicien néerlandais, soulignant les attaques verbales, l’intimidation, le harcèlement et » une législation trop restrictive. »

Mais certains gouvernements nationaux font également pression pour qu’ils en fassent plus.

«La liberté et le pluralisme des médias sont vitaux pour nos démocraties et doivent être activement encouragés», a déclaré le ministre finlandais des Affaires européennes, Tytti Tuppurainen. « Au niveau de l’UE, les discussions sur la question se sont intensifiées récemment », a déclaré le ministre, membre du Parti social-démocrate finlandais, dans un message texte, ajoutant que « l’UE et les États membres ne resteront pas immobiles ».

«De nouvelles mesures sont en préparation. Il est important que nous continuions à aborder cette question au niveau de l’UE et que nous cherchions à intensifier nos mesures à tous les niveaux, afin de promouvoir et de soutenir la liberté et le pluralisme des médias », a-t-elle ajouté.

Le Berlaymont soutient que sa marge de manœuvre pour agir sur la liberté des médias est limitée – tout en signalant une volonté d’explorer de nouveaux outils.

«Nous devons faire plus, même si nos compétences sont limitées», a déclaré lundi le commissaire Thierry Breton aux membres de la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen.

Le politicien français – qui a cité des développements «préoccupants» en Pologne, en Hongrie, en Slovénie et en République tchèque – a déclaré qu’à son avis, l’UE a besoin d’une nouvelle «loi européenne sur la liberté des médias», qui viserait à garantir que «la liberté et le pluralisme des les médias sont les piliers de notre démocratie.

Tout en évoquant un soutien financier existant pour le secteur des médias, le commissaire a déclaré: «Je pense que nous avons besoin d’un mécanisme pour accroître la transparence, l’indépendance et la responsabilité autour des actions affectant le contrôle et la liberté de la presse.»

Ce serait également l’occasion, a-t-il ajouté, de se pencher sur la résilience des petits acteurs et la gouvernance des médias publics.

«Nous devons également réfléchir aux financements soutenant le pluralisme et la liberté des médias, et aux structures qui soutiennent ce financement», a déclaré Breton.

Mais certains eurodéputés affirment que la Commission actuelle ne semble pas disposée à être suffisamment dure avec les capitales.

La Commission essaie «de se cacher sous le lit dès qu’il y a des problèmes, parce qu’elle a peur des gouvernements des États membres», a déclaré in ‘t Veld.