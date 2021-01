Trump se prépare à partir pour la Floride avant l’inauguration de Biden

Lancaster Summer Collection 2018 - Mini Tan Preparer Exfoliant préparateur de bronzage Exfoliant

Avant l'application d'un autobronzant ou l'exposition au soleil, préparez votre peau au soleil et optimisez votre bronzage avec l'exfoliant pour le corps Tan Preparer. Doux et efficace, il aide à adoucir, unfier et hydrater la peau. Grace à l'association d'agents exfoliants et d'huile de macadamia, sa formule