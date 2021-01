Mark Rutte met fin au gouvernement néerlandais et prévoit un retour immédiat

Vendredi, le gouvernement de Mark Rutte a démissionné suite à un scandale concernant les allocations familiales dans lequel des milliers de parents ont été faussement accusés de fraude, mais le Premier ministre néerlandais s’est échappé relativement intact.

Rutte se présentera pour un quatrième mandat lors d’une élection générale qui se tiendra dans deux mois, et son Parti populaire de centre-droit pour la liberté et la démocratie (VVD) est en tête dans les sondages et prévoit de remporter 39 sièges – six de plus qu’en 2017 scrutin.

« Je crois que je peux continuer en tant que chef de parti, mais c’est finalement à l’électeur », a déclaré Rutte vendredi, ajoutant qu’il « n’avait aucune implication directe » dans le scandale des avantages sociaux, qui a duré de 2013 à 2019.

Les ministres de la coalition quadripartite resteront intérimaires jusqu’à ce qu’une nouvelle coalition soit formée. Eric Wiebes, ministre des Affaires économiques et du climat, est le seul membre du Cabinet à avoir annoncé sa démission immédiatement.

«Avec cette décision, le gouvernement veut rendre justice à tous ces parents qui ont été lésés sans précédent», a déclaré Rutte. «La primauté du droit devrait protéger les citoyens du gouvernement tout-puissant et cela a terriblement mal tourné ici.»

Rutte avait précédemment déclaré qu’il était opposé à la dissolution de la coalition, affirmant que les Pays-Bas avaient besoin de stabilité pendant la pandémie de coronavirus, mais d’autres partis de la coalition pensaient que les conséquences politiques étaient inévitables à la suite d’un rapport parlementaire cinglant.

Le chef du parti travailliste de l’opposition, Lodewijk Asscher, qui était ministre des Affaires sociales dans le gouvernement précédent, a annoncé jeudi qu’il démissionnait de son poste, affirmant qu’il ne voulait pas que des discussions sur son rôle dans le scandale nuisent aux perspectives électorales du parti.

Les législateurs de l’opposition ont salué l’annonce de la démission du gouvernement. Chef du parti GreenLeft Jesse Klaver m’a dit la démission du gouvernement est «la seule bonne décision», ajoutant que «c’est un tournant… lorsque nous commençons à reconstruire notre État-providence».

Klaver a déclaré la semaine dernière qu’il déposerait une motion de censure mardi si le Cabinet ne démissionnait pas. On s’attendait à ce que toute l’opposition – et potentiellement certains législateurs critiques des partis de la coalition – aient soutenu la motion.

Le politicien d’extrême droite Geert Wilders a déclaré qu’il n’était pas crédible pour les personnes impliquées, y compris Rutte, de faire campagne aux prochaines élections.

Un long moment dans la fabrication

Le scandale plane sur le chef du gouvernement néerlandais depuis deux ans, depuis que des journalistes ont découvert que de hauts fonctionnaires du bureau des impôts avaient retiré ou tenté de récupérer les subventions pour la garde d’enfants à environ 26000 parents sans aucune preuve de fraude.

Les autorités ont sélectionné 11 000 familles binationales pour un examen spécial. De nombreuses familles ont été contraintes de rembourser des dizaines de milliers d’euros sans aucun moyen de réparation, les plongeant dans des difficultés financières et personnelles. En 2019, le secrétaire d’État aux Finances Menno Snel du parti social-libéral D66 a démissionné pour son implication dans le scandale.

Cependant, un rapport d’une commission d’enquête parlementaire publié en décembre a révélé que les hauts fonctionnaires, les juges, les parlementaires et les ministres s’étaient mal comportés dans l’affaire. Le rapport concluait que «les principes fondamentaux de l’état de droit avaient été violés».

Lors d’une conférence de presse vendredi, Rutte a qualifié le rapport de «juste» et de «cinglant». Il a déclaré que «des personnes innocentes ont été criminalisées, leurs vies ont été détruites et le parlement a été incorrectement et incomplètement informé à ce sujet».

Rutte a promis lors de la conférence de presse de rendre l’élaboration des politiques plus transparente en rendant publics les documents officiels qui constituent la base des décisions politiques, ainsi qu’en publiant une liste des décisions prises après la réunion hebdomadaire du Cabinet.

C’est une rupture avec la soi-disant doctrine Rutte: le principe selon lequel les fonctionnaires devraient pouvoir discuter des choses sans que ces opinions soient rendues publiques par la suite. Rutte avait été un ardent défenseur de cette façon de travailler, car il pensait qu’elle contribuerait à une culture plus ouverte au sein de la fonction publique.

Malgré le scandale et les critiques concernant la lenteur du déploiement du vaccin contre le coronavirus, le soutien au parti de centre-droit de Rutte est toujours élevé.

Le VVD est en tête dans les sondages et prévoit de remporter 39 sièges, suivi du Parti de la liberté de Wilders avec 22 sièges. En 2017, des résultats fragmentés signifiaient que les pourparlers de coalition s’étalaient sur des mois avec de multiples tentatives infructueuses de formation d’un gouvernement.

Le VVD a finalement dû rassembler une faible majorité avec trois autres partis: le conservateur Christian Democratic Appeal, le social-libéral D66 et l’Union chrétienne conservatrice-verte. Le VVD pourrait avoir plus de facilité à former une coalition cette fois.

C’est la deuxième fois qu’une administration dirigée par Rutte démissionne. En 2012, le premier cabinet Rutte s’est effondré après que Wilders a quitté les négociations sur les mesures d’austérité.