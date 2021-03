Il n’y a pas beaucoup de gens qui traversent l’Atlantique pour commencer un nouvel emploi ces jours-ci, mais Dan Wygal pourrait être pardonné de ne pas encore sauter les bouchons de champagne.

Le nouveau président de pays d’AstraZeneca a été recruté des États-Unis après des semaines de coups de poing du géant de la drogue par le gouvernement pour son incapacité à fournir des vaccins Covid-19 dans quelque chose comme la quantité initialement prévue.

Taoiseach Micheál Martin a demandé à parler à son directeur général mondial. Le tánaiste Leo Varadkar l’a accusé d’avoir donné des réponses «insatisfaisantes». Un ministre frustré de la Santé Stephen Donnelly a affirmé qu’AstraZeneca «changeait à plusieurs reprises ses calendriers de livraison, souvent à la dernière minute, et révisait à la baisse les volumes qu’elle avait accepté de livrer».

L’Irlande a reçu 827 000 doses d’AstraZeneca au cours des trois premiers mois de l’année, sur la base d’accords d’achat anticipé. À ce jour, il n’en a reçu que 228 000.

Les doses manquantes expliquent en grande partie le déploiement du vaccin flegmatique par l’État. AstraZeneca, bon marché et facile à transporter, était censé être le «cheval de bataille» du programme; au lieu de cela, il a été poursuivi par la controverse.

L’ampleur du désordre est décourageante, mais M. Wygal, qui est venu à Dublin avec sa femme et ses deux enfants il y a à peine trois semaines, n’a pas pu résister au défi et à la chance de poursuivre ses racines irlandaises.

Augmenter la production

L’Irlande, ainsi que d’autres pays européens, recevront «un grand volume» de vaccins dans les semaines à venir alors que la société accélérera sa production, a-t-il déclaré à The europe-infos.fr dans sa première interview aux médias. Mais il refuse de s’inspirer des détails pour les livraisons futures.

«Je ne suis pas en mesure de citer des chiffres absolus. Dans les semaines à venir, nous aurons certaines des expéditions les plus importantes jamais expédiées en Irlande. Cela montre que nous nous dirigeons vers cet engagement de stabilisation et d’augmentation de l’offre dans les semaines et les mois à venir », dit-il.

Et la semaine prochaine?

«La semaine prochaine devrait être une semaine très importante pour la livraison. Nous nous attendons à des prochaines semaines passionnantes autour du volume unitaire ici en Irlande. »

AstraZeneca est maintenant sur le point de «générer des rendements plus élevés, en optimisant tout ce qui peut éventuellement être optimisé», promet-il. «Notre objectif, notre intention pure est d’accélérer [supply], en apportant autant que possible.

La principale raison du déficit de livraisons est liée aux problèmes qui se sont posés dans les usines de fabrication de l’UE. La production du vaccin implique la croissance de cellules dans un bioréacteur pendant un certain nombre de semaines, mais le succès de celui-ci ne peut être mesuré que lorsqu’il est ouvert à la fin du processus.

«Ce que nous avons vu dans les installations de fabrication de l’UE, c’est un rendement bien inférieur à celui de nombreuses autres régions du monde», selon M. Wygal.

La découverte a forcé la société à admettre le mois dernier qu’une «production inférieure aux attentes du processus de production» entraînerait une réduction des expéditions vers les États de l’UE. Cela a déclenché la fureur de la Commission européenne et du gouvernement, les récriminations se poursuivant.

AstraZeneca affirme avoir tenté d’identifier les problèmes spécifiques et de partager les meilleures pratiques avec d’autres usines de fabrication plus productives.

«L’espoir est que nous pourrons augmenter ce rendement et la chaîne d’approvisionnement de l’UE, assez facilement au cours des prochains mois, mais encore une fois, c’est un processus», déclare M. Wygal.

«Vous ne savez pas si vous avez réussi jusqu’à ce que vous ayez attendu ces semaines et que vous ayez ouvert le bioréacteur. J’espère que ce que nous allons commencer à voir, c’est une augmentation du rendement au fil du temps. »

Problèmes de production

AstraZeneca s’attendait à être en mesure de compenser les problèmes de production en transférant les fournitures disponibles entre les pays, mais s’est heurtée à des contrôles à l’importation et à l’exportation.

«Cela a vraiment atténué notre capacité à compenser le manque à gagner. Le fait d’avoir moins de capacité à faire circuler les vaccins dans le monde a eu un impact. »

En raison de la nécessité de sortir le produit et de protéger les gens contre la maladie, il n’a pas été temps de constituer un inventaire tampon, dit-il.

«Nous n’avons pas pris ce luxe. Dès que nous le pouvons, nous expédions le produit, tout entier. »

Il y a eu des «défis» et des «trébuchements» en cours de route, depuis que les partenaires scientifiques d’AstraZeneca à l’Université d’Oxford ont développé le vaccin à la fin de l’année dernière, reconnaît-il.

AstraZeneca doit-elle des excuses aux Irlandais pour ne pas avoir respecté ses engagements?

«Nous sommes déçus et nous nous sentons très responsables de faire tout ce que nous pouvons. C’est assez personnel.

Parce que le vaccin est produit sans but lucratif, l’opération irlandaise gère le travail sans ressources supplémentaires, dit-il.

«Ce sont des nuits, c’est des week-ends. Il fait tout ce que nous pouvons pour optimiser les choses et favoriser cela dans une meilleure situation. »

Il souligne «l’ambition mondiale» d’AstraZeneca de proposer «un vaccin pour le monde», en livrant des fournitures à 145 pays. «C’est un problème mondial qui ne fait pas de distinction entre les pays développés et non développés.»

La société est le principal fournisseur de Covax, l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé pour la fourniture de doses aux pays en développement.

«Notre ambition est assez noble. Nous faisons de notre mieux pour apporter une solution globale à un problème mondial intense. »