Q&A: Pouvons-nous recommencer à utiliser le vaccin AstraZeneca, et est-ce sûr?

Quelle est la dernière sur AstraZeneca?

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu’en dépit des craintes concernant les rapports de coagulation sanguine chez un petit nombre de personnes qui en ont reçu, le vaccin AstraZeneca est «sûr et efficace» et que ses avantages «l’emportent sur les risques».

Alors rien à voir ici?

Pas assez. L’EMA a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure définitivement un lien entre les cas et le vaccin. Pendant ce temps, en Norvège, où quatre des cas préoccupants ont été localisés, un groupe d’experts médicaux a déclaré qu’il pensait que le vaccin avait provoqué la coagulation.

Cependant, selon le spécialiste des maladies infectieuses Sam McConkey, l’examen de l’EMA cherchait des modèles et la prévalence et comparait le risque d’administration du vaccin au risque pour les personnes vulnérables de Covid.

«Ce n’est pas une chose binaire – cela cause-t-il des caillots ou non – c’est le rythme (auquel les incidents se produisent). Le taux est plus important que la causalité ».

Tous les systèmes fonctionnent alors, non?

Sur la balance des probabilités, oui. Des sources de haut niveau au sein du gouvernement pensent qu’AstraZeneca pourrait être distribué d’ici le week-end, un avis partagé par le professeur McConkey.

Mais il y a encore un processus à suivre: le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) se réunit avec d’autres organes européens similaires, puis discute de la question, probablement jeudi soir et vendredi matin, avant de donner des conseils au médecin-chef par intérim Ronan Glynn. Il donne ensuite des conseils au ministre de la Santé Stephen Donnelly, qui à son tour prend la décision politique et dit au Health Service Executive de la mettre en œuvre.

Y a-t-il un risque de hoquet?

Probablement pas, mais cela ne peut pas être totalement exclu. Le Niac a appelé à une halte la semaine dernière sur les rapports inquiétants de la Norvège, plutôt que sur un diktat de l’EMA, alors que le conseil de cette agence a toujours été que le coup devrait être administré, malgré les problèmes de coagulation. Malgré cela, l’Irlande et d’autres pays ont persisté avec la suspension. Il est donc possible que le Niac puisse former une vue distincte et indépendante de l’Agence européenne des médicaments.

Cependant, l’EMA a maintenant effectué un examen expert des cas, ce qui ne s’était pas produit lors de l’appel initial. Les fondamentaux ont donc quelque peu changé. L’Italie, la Lettonie et la Lituanie ont déjà annoncé qu’elles recommenceraient à tenter leur chance et il semble que l’Espagne suivra.

Y aura-t-il des changements sur le terrain?

L’EMA a déclaré que les informations sur les patients porteraient désormais un avertissement sur un risque très rare de coagulation. En supposant que le Niac donne son approbation, et que cela est soutenu par le Dr Glynn et M. Donnelly, cela pourrait entraîner des complications mineures pour le HSE s’il nécessite la rédaction de nouvelles informations sur le patient ou des modifications au formulaire de consentement.

Dans combien de temps sera-t-il de retour en action?

Encore une fois, cela ne suppose aucune objection de la part du Niac ou du Dr Glynn. Mais il y a déjà des doses dans les établissements de santé où il y a des vaccinateurs qui travaillent et des personnes pour recevoir le vaccin. Cela pourrait arriver assez rapidement; environ 10 000 des 30 000 rendez-vous annulés de cette semaine étaient des travailleurs de la santé. Celles-ci pourraient être des fruits à portée de main.

Ces personnes extrêmement vulnérables de la quatrième cohorte pourraient s’avérer plus délicates. Seulement environ 5 000 d’entre eux ont été réalisés, c’est donc un processus relativement nouveau pour les personnes qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Entre les 5 000 restants de l’objectif de la semaine dernière et les 20 000 qui n’ont pas été réalisés cette semaine, il y a maintenant un arriéré considérable.

Il est difficile de dire à quelle vitesse cela sera résolu et il peut y avoir un certain degré d’hésitation après les événements de cette semaine qui pourraient ralentir le processus.

Combien de doses le HSE a-t-il et a-t-il perdu du terrain?

Il y a 49 100 doses dans la République et 10 000 de plus devraient être livrées cette semaine, selon le directeur général de HSE, Paul Reid, ce qui suggère un peu moins de 60 000. Ainsi, une fois l’arriéré terminé, il devrait y avoir 25 000 doses «supplémentaires» à livrer, sans qu’AstraZeneca ne soit maintenant retenu dans un tampon. Il est difficile de dire à quelle vitesse ce tampon est éliminé et à quelle vitesse les 25 000 autres doses seront distribuées. Le HSE a déclaré que l’achèvement des premières doses pour la cohorte quatre ne se produira désormais que «bien en» avril.

Le HSE pense qu’il peut commencer à administrer dans «quelques jours» après avoir été invité à le faire. Malheureusement, ce qui n’est pas difficile à prédire, c’est que les problèmes de livraison bien médiatisés continueront, il est donc peu probable que 25 000 doses en auront beaucoup plus pour l’entreprise.

La rapidité avec laquelle il est autorisé peut prouver un essai routier limité de l’affirmation du HSE selon laquelle la seule contrainte sur le programme sera l’offre.

Quel est l’impact sur les cibles?

Toutes choses étant égales par ailleurs, probablement gérable. Mais cela ne veut pas dire que l’objectif de recevoir 1,1 million de doses dans les armes d’ici la fin du mois n’est plus réalisable, et cela n’aidera certainement pas.