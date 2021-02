La Slovénie cherche à calmer les nerfs de la présidence de l’UE

Appuyez sur play pour écouter cet article

Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas la Hongrie!

Le ministre slovène des Affaires étrangères, Anže Logar, a fait passer le message de manière plus diplomatique que lors d’une récente visite à Bruxelles. Mais il voulait clairement rassurer les responsables de l’UE avant que le gouvernement du Premier ministre populiste de droite Janez Janša ne prenne la présidence du Conseil de l’UE plus tard cette année.

Janša est un proche allié du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, une épine fréquente dans le flanc du courant politique de l’UE et un fervent partisan de sa rhétorique et de ses politiques anti-migrants. Janša est également une grande fan de Donald Trump. Il a promu les théories du complot sur les élections américaines et déclaré sur Twitter que Joe Biden serait «l’un des présidents les plus faibles de l’histoire».

Tout cela et plus encore, de nombreux diplomates européens sont inquiets à propos du passage de six mois de la Slovénie à la présidence du Conseil, à compter du 1er juillet. «Ce n’est pas seulement moi ou d’autres qui sont inquiets, [it’s] également de nombreux responsables slovènes », a déclaré un diplomate européen.

Mais interrogé sur les liens étroits avec la Hongrie, Logar a cherché à offrir l’assurance que son pays serait un arbitre neutre en tant que président du Conseil, plutôt qu’un stimulant pour l’agenda de Budapest.

« En tant que pays de la présidence, vous devez être, d’une certaine manière, un courtier honnête qui traite de toutes les questions qui sont à l’ordre du jour de l’Union européenne », a déclaré Logar à POLITICO la semaine dernière dans les bureaux de la mission diplomatique slovène auprès de l’UE. .

Logar a brossé un tableau de la continuité, affirmant que son gouvernement travaillait en étroite collaboration avec l’actuel président du Conseil, le Portugal, son prédécesseur immédiat, l’Allemagne, et avec la France, qui succédera à la Slovénie en janvier prochain. Il a également décrit les priorités de la présidence slovène, notamment une coordination accrue en matière de politique de santé, une meilleure gestion des crises, y compris dans le domaine cybernétique, et l’octroi de fonds de relance de l’UE aux États membres touchés par la pandémie.

La Slovénie – un pays de 2 millions d’habitants qui a rejoint l’UE en 2004, 13 ans après avoir accédé à l’indépendance au milieu de l’éclatement de la Yougoslavie – s’intéresse de près à la politique d’élargissement, étant donné que plusieurs de ses voisins souhaitent rejoindre le bloc. Logar a déclaré que la Slovénie utiliserait sa présidence «pour organiser [an] Sommet UE-Balkans occidentaux afin de débattre de nombreuses questions ouvertes dans cette partie du monde. »

Certains diplomates favorables à l’élargissement espèrent que la Slovénie pourra débloquer le début des négociations d’adhésion pour la Macédoine du Nord et l’Albanie, soutenues principalement par les plaintes bulgares concernant la langue et les interprétations de l’histoire de la Macédoine du Nord.

Querelles d’état de droit

Logar a déclaré que son pays souhaitait également donner la priorité à l’état de droit pendant sa présidence – une décision susceptible d’attirer un examen approfondi, étant donné la proximité de Janša avec Orbán, dont le gouvernement a été accusé par les institutions européennes de recul démocratique.

La Hongrie et la Pologne font actuellement l’objet de procédures dites au titre de l’article 7, déclenchées lorsqu’un membre de l’UE est considéré comme mettant en danger les valeurs fondamentales de l’Union. De telles procédures peuvent conduire à la censure et même à la suspension du droit de vote d’un membre. Mais les affaires contre la Hongrie et la Pologne – qui nient les accusations – ne sont allées nulle part pendant des années, chacun étant capable de se protéger l’autre des sanctions et de nombreux autres gouvernements réticents à prendre des mesures drastiques contre un collègue.

Logar a déclaré qu’il avait été «informé» par les anciens présidents du Conseil que la procédure de l’article 7 «est plus ou moins une impasse, d’une certaine manière, il faut donc repenser la manière de traiter la question».

Il a qualifié l’article 7 d’impossible mais, en revanche, a fait l’éloge d’un système mis en place l’année dernière dans le cadre duquel les pays membres de l’UE effectuent des examens par les pairs des registres de l’état de droit des autres.

Logar a qualifié le système de «bon instrument pour compenser toutes ces… émotions liées à la question de l’état de droit».

Les examens par les pairs ne sont formellement liés à aucun mécanisme de sanction, ce qui fait craindre qu’ils ne protègent pas les normes démocratiques. Mais Logar a déclaré qu’il préférerait «investir beaucoup d’énergie dans ce nouvel instrument d’évaluation par les pairs», arguant qu’il offre une «perspective plus large», tandis que «l’État membre a la possibilité d’expliquer son point de vue».