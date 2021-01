Tous les résidents des maisons de soins infirmiers recevront leur première vaccination contre Covid dimanche prochain – Donnelly

Tous les résidents des maisons de soins infirmiers auront reçu leur première dose de vaccination dimanche prochain, a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly cet après-midi.

Il a déclaré que 140 000 doses auraient été administrées d’ici la fin de la semaine prochaine, réparties à 50/50 entre les résidents des foyers de soins et les travailleurs de première ligne.

M. Donnelly a déclaré qu’il avait demandé au HSE et au gouvernement de chercher à s’approvisionner en vaccin AstraZeneca dans l’État avant l’approbation du vaccin.

Cela permettrait à l’utilisation du vaccin de commencer immédiatement après son approbation.

S’exprimant dans le cadre du programme This Week de RTÉ, le ministre a déclaré que «chaque jour compte» pour ce qui est de faire vacciner les personnes vulnérables, mais qu’il «y a des problèmes de réglementation» et que la coopération de l’entreprise était nécessaire pour les satisfaire.

Il a défendu la vaccination de certains membres du personnel de santé privé après avoir critiqué le fait que les travailleurs de l’hôpital Beacon étaient vaccinés alors que les travailleurs de première ligne des hôpitaux publics confrontés à une augmentation importante des cas de Covid-19 ne l’étaient pas.

Médecin généraliste Dr Michelle Byrne, Portlaoise, à la clinique de vaccination de masse de Portlaoise, Co Laois samedi où les médecins généralistes et le personnel de soins primaires ont été vaccinés. Photographie: Dara Mac Dónaill



M. Donnelly a déclaré qu’il n’y avait aucune différence entre une infirmière ou un médecin travaillant dans un hôpital privé ou public, s’ils travaillent dans des rôles «face aux patients».

S’exprimant sur On the Record de Newstalk avec Gavan Reilly, M. Donnelly a appelé l’hôpital Beacon à souscrire au même contrat que les autres hôpitaux privés. Ce serait «très regrettable» si l’hôpital refusait de s’inscrire.

«C’est un moment ‘Team Ireland’ et bien qu’ils aient absolument le droit de protéger les soins cliniques pour leurs propres patients, c’est un moment où je pense qu’ils devraient se mobiliser et s’inscrire.

Vaccination de masse

Il a déclaré que l’hôpital avait mis en place un centre de vaccination de masse «de son propre chef» que le HSE avait examiné favorablement, et qu’il avait vacciné plus de 1000 membres du personnel du HSE qui, autrement, devraient se rendre à l’hôpital St James, qui s’occupait du Covid. crise.

M. Donnelly a également déclaré sur RTÉ que la flambée de Covid-19 dans les hôpitaux atteindra son maximum « dans la semaine ou les deux prochaines » et que le nombre de patients dans les unités de soins intensifs continuera d’augmenter.

Il y a 195 patients aux soins intensifs dimanche, contre 191 samedi soir, et ces chiffres continueraient d’augmenter, a-t-il déclaré.

Le système hospitalier continuerait à «subir une pression très importante pendant les deux prochaines semaines», mais il a déclaré que beaucoup de travail avait été fait depuis la première vague du virus.

«Plus important encore, nous avons le personnel», a-t-il souligné, ajoutant qu’il y avait une capacité de pointe de 350 lits de soins intensifs, avec des accords en place avec les hôpitaux privés pour 40 ou 50 lits. Des ventilateurs suffisants étaient en place et «environ 1 500 infirmières ont été formées en réanimation».

Il a dit que lorsque l’instauration d’une période de quarantaine de 14 jours sur une base légale avait déjà été examinée, cela n’était pas considéré comme une réponse «proportionnée». «Je voudrais voir – étant donné la variante britannique et les énormes dégâts qu’elle cause – est-ce que c’est quelque chose que nous pourrions maintenant examiner?»

Interrogé sur la question de savoir si l’Irlande suivrait le plan britannique visant à créer des hôtels de quarantaine, M. Donnelly a déclaré que «nous pouvons toujours regarder» la quarantaine des hôtels.

Il a ajouté qu’il aimerait voir un respect accru des restrictions, mais a souligné que «le régime est un bon régime».

Test PCR négatif

Il y a eu beaucoup de resserrement des restrictions sur les voyages, a-t-il noté. Toute personne entrant dans le pays devra subir un test PCR négatif trois jours avant le voyage. À l’arrivée, les passagers doivent restreindre leurs mouvements pendant 14 jours à moins qu’ils ne passent un deuxième test après cinq jours, mais les 14 jours de restrictions demeurent pour ceux qui voyagent depuis l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne.

Il a dit qu’il était « vraiment décontenancé » par les commentaires du leader travailliste Alan Kelly dans l’Irish Mail dimanche sur l’accent mis sur les vaccinations dans les maisons de retraite, ce qui signifie des retards dans la vaccination de certains membres du personnel de première ligne. M. Donnelly a déclaré: « Je pense qu’il doit s’expliquer » et a ajouté que « plus de la moitié des décès de la première vague de l’année dernière, 52 pour cent, provenaient de ces maisons de retraite ».

Le ministre a également défendu le projet controversé d’augmentation de salaire de 81 000 € du nouveau secrétaire général du ministère de la Santé, le portant à 292 000 €.

Il a dit que le salaire n’était pas pour une personne en particulier mais pour le rôle du secrétaire général. «Cela reflète la charge de travail supplémentaire très importante qu’est la réalité d’être secrétaire général à la santé avec un budget de 22 milliards d’euros.

Il a ajouté: «En plus de cela, nous sommes au milieu d’une pandémie et nous sommes au milieu d’un programme de réforme très ambitieux que nous devons déployer avec Sláintecare et la santé universelle.

C’était une approche utilisée pour le directeur général du HSE, qui a réussi, et pour ces raisons, ils l’utilisaient également dans ce cas, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le non-respect des règles sur les coronavirus est un effort frustrant pour réduire les taux d’infection en Irlande, a averti le médecin-chef.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré samedi que si les augmentations de cas semblent avoir stagné, les niveaux d’infection sont toujours «bien trop élevés». Photographie: Collins



Le Dr Tony Holohan a déclaré que les réductions des infections ne se produisaient pas assez rapidement, le virus s’étant installé dans toutes les régions d’Irlande, et il a déclaré que les niveaux d’infection étaient toujours «beaucoup trop élevés».

60 autres décès de Covid-19 ont été confirmés samedi, ainsi que 3 231 nouveaux cas, alors que la flambée de nouveaux cas après Noël se poursuit. L’augmentation spectaculaire du nombre de cas a exercé une pression énorme sur le système hospitalier public, qui déploie désormais une «capacité de pointe», y compris l’utilisation de lits dans les hôpitaux privés.

Selon les estimations, 6500 membres du personnel HSE sont actuellement malades du Covid-19 et la formation d’hier soir des étudiants infirmiers et sages-femmes a été suspendue pendant deux semaines initiales, de sorte que plus de 100 membres du personnel infirmier expérimentés impliqués dans la formation puissent retourner dans les services.

Dimanche, le nombre de patients Covid-19 à l’hôpital est passé à 1 872, tandis que ceux des unités de soins intensifs ont atteint un nouveau record de 195. Quelque 111 patients infectés par le virus sont sous ventilateurs. Le nombre de patients hospitalisés avec une suspicion de Covid-19 est tombé à 136.

Les décès et cas signalés par l’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) portent à 2 595 le nombre total de décès dus au Covid-19 et à 169 780 le nombre de cas dans la République depuis le début de la pandémie.

Le Dr Colm Henry, directeur clinique du HSE, a déclaré dans des commentaires à la radio que l’éloignement social et les restrictions sous une forme ou une autre étaient probables pour le reste de 2021 au moins, jusqu’à ce qu’une quantité suffisante de la population puisse être vaccinée pour accorder l’immunité générale ou collective.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il faudrait une réduction significative du nombre de nouveaux cas et de patients en soins intensifs avant qu’un assouplissement des restrictions ne puisse être envisagé, y compris que ceux en unité de soins intensifs avec Covid soient tombés à environ 50 patients.

‘Rester à la maison’

Le virologue Dr Cillian De Gascun, directeur du Laboratoire national de référence des virus, a souligné la menace posée par la nouvelle variante de Covid. « Rester à la maison. Ne visitez la maison de personne d’autre. N’assistez pas aux rassemblements illégaux. Rappelez-vous les mesures simples et efficaces du printemps – lavez-vous bien les mains et souvent, portez un masque, toussez et éternuez dans votre coude, gardez deux mètres d’espace entre les autres et appelez votre médecin au tout premier signe des symptômes de Covid-19. «

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a averti samedi que les restrictions de Covid-19 seraient nécessaires pendant un an maximum. Photographie: Dara Mac Dónaill



La mort de 22 autres personnes atteintes de coronavirus a été enregistrée samedi en Irlande du Nord. Le bilan des morts établi par le ministère de la Santé de la région s’élève désormais à 1581.

Samedi, le département a également confirmé 705 autres cas de virus.

L’Irlande du Nord est actuellement au milieu d’un verrouillage strict de six semaines, avec des personnes légalement obligées de rester chez elles et ne pouvant s’aventurer que dans un nombre limité de circonstances autorisées.