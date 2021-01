Le problème de la violence policière à Bruxelles

Youssef Kobo est le fondateur de A Seat At The Table, un programme de mentorat et de leadership basé à Bruxelles pour les jeunes défavorisés, les étudiants et les jeunes professionnels.

À Bruxelles, la mort d’un Noir de 23 ans en garde à vue a mis en lumière, une fois de plus, un problème vieux de plusieurs décennies qui sévit dans le pays – et dans une grande partie de l’Europe.

Que ce soit sur les terrains de jeux de Malmö, les banlieues de Marseille ou les places de football de rue à Amsterdam, dans des villes comme Bruxelles – avec de grandes minorités ethniques – vous entendrez des jeunes se parler de leurs derniers affrontements avec la police. Certains traumatisés par leurs expériences, d’autres les portent comme un insigne d’honneur.

Dans toutes ces histoires, il y a un fil conducteur: une profonde méfiance à l’égard de la police, un sentiment accablant d’être injustement ciblé en raison de la couleur de leur peau et une profonde conviction que la société ne prendra pas leurs expériences de profilage ethnique et de violence policière. sérieusement.

Au fil du temps, cette combinaison d’aliénation et de sentiment d’impuissance crée un terreau fertile pour une hostilité pure et simple contre toutes les forces de l’ordre.

C’est ce qui s’est passé dans la capitale belge la semaine dernière, lorsqu’une manifestation en réaction à la mort d’Ibrahima Barrie, le jeune homme décédé en détention policière, est devenue violente. Les émeutes ont vu des manifestants lancer des projectiles sur des policiers, dont cinq ont été blessés, et ont abouti à plus de 100 arrestations.

Si les causes exactes de l’effondrement soudain de Barrie et de la mort en garde à vue font toujours l’objet d’une enquête, les raisons de la colère qui s’est répandue dans les rues en réponse sont plus faciles à identifier.

Les déclarations de la police sur les événements qui ont conduit à l’arrestation de Barrie et à sa mort en détention ont changé à plusieurs reprises au cours de plusieurs jours.

Premièrement, les autorités ont affirmé qu’il avait été arrêté pour avoir violé le couvre-feu de la ville de 22 heures, ce qui était impossible, car l’heure de son décès avait été déclarée par le personnel de l’hôpital à 20 h 22. Plus tard, ils ont déclaré qu’il avait été placé en garde à vue pour avoir tenté de s’enfuir. de la police. Ce récit a été contesté par des passants qui ont déclaré qu’il avait été arrêté parce qu’il tentait de filmer des policiers effectuant des contrôles de police liés au COVID.

Dans la presse, il a été rapporté qu’il avait été retrouvé avec des pilules d’ecstasy sur sa personne et qu’il s’était effondré à la suite de sa prise de drogue. Cela a ensuite été dissipé par un rapport de toxicologie, qui faisait également état d’une maladie cardiaque jusque-là inconnue que le médecin légiste qui a effectué l’autopsie n’a pas pu expliquer à lui seul sa mort. Il est également apparu par la suite qu’il a fallu entre cinq et sept minutes aux agents pour lui venir en aide après son effondrement, période pendant laquelle il a été laissé seul sur le sol.

Ces déclarations contradictoires, de la part de la police et des médias, ont ajouté à la colère et à la confusion ressenties par de nombreux membres de sa communauté, qui pensaient naturellement qu’on ne leur disait pas la vérité – et qu’ils étaient déjà venus ici.

Parmi ceux qui sont descendus dans la rue mercredi soir pour protester, certains portaient des affiches avec les noms d’autres jeunes – tous issus de minorités ethniques – qui ont perdu la vie lors d’une intervention de la police, notamment Mehdi B. (17 ans) et Adil C. (19 ans). Les deux jeunes hommes ont perdu la vie, dans des incidents distincts, après avoir été heurtés par un véhicule de police lors d’une poursuite policière résultant d’une infraction mineure. La couverture de leurs décès avait tendance à se concentrer sur les manifestations qui ont suivi ces décès et sur le comportement agressif de ceux qui assistaient à la police.

En effet, parmi le grand public, la nouvelle de la mort de Barrie n’a pas suscité beaucoup d’attention jusqu’à ce que les manifestations qui ont suivi deviennent incontrôlables. Le tollé public qui a suivi les émeutes de mercredi soir – qui ont vu un poste de police incendié et des dommages matériels – ont largement dépassé toute indignation face à la mort de Barrie.

La réaction des Belges – à la mort d’un jeune homme noir et aux émeutes qui ont suivi – montre douloureusement que les leçons des manifestations mondiales de Black Lives Matter de l’été dernier ne se sont pas encore concrétisées parmi certains segments de la population et parmi ceux au pouvoir.

Si ces manifestations de masse, déclenchées par le meurtre de George Floyd par la police aux États-Unis, auraient dû nous apprendre quelque chose, c’est que différentes communautés d’un même pays ont des expériences très différentes avec les forces de l’ordre en raison de problèmes structurels tels que systémiques. racisme.

Lorsque les manifestations américaines se sont répandues en Europe et que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles, Londres et Paris pour exiger la fin des violences policières, les commentateurs – en Belgique et ailleurs – étaient perplexes: ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi tant de gens – beaucoup dont des jeunes issus de minorités ethniques – descendraient dans la rue pour quelque chose qui s’était passé en Amérique.

Ils ne prêtaient manifestement aucune attention – et selon toutes les indications, ils ne font toujours pas attention. Depuis plus de quatre décennies, des jeunes hommes d’origine maghrébine et sub-saharienne se plaignent du profilage ethnique, du harcèlement et de la violence des forces de police – une réalité que la plupart des acteurs politiques et des experts ignorent volontiers depuis des années.

C’est un déni inhérent qui persiste obstinément même parmi les cas les plus clairs de violence policière. Personne dans l’Europe moderne ne veut voir dissipé le mythe selon lequel tous les citoyens sont traités sur un pied d’égalité dans une société démocratique.

De nombreux jeunes bruxellois n’ont aucune confiance dans l’enquête en cours du parquet et sont fatigués de ne pas être pris au sérieux. Bien entendu, cette frustration n’excuse en aucun cas les violences qui ont éclaté à Bruxelles la semaine dernière. Il ne fait aucun doute que ceux qui ont participé aux émeutes et se sont rendus coupables d’attaques contre la police doivent être tenus pour responsables.

Cela dit, il est grand temps que les politiciens basés à Bruxelles rompent leur silence sur le sujet de la violence policière et examinent de plus près ce qui se passe dans leur propre arrière-cour.

La plupart se sont abstenus de commenter les événements, craignant d’être pris dans le feu croisé entre une opinion publique conflictuelle: ces électeurs irrités par les émeutes contre ces jeunes qui réclament justice pour leurs pairs.

Plus que jamais, ces temps de polarisation et de politique identitaire appellent une réinitialisation. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre Mehdi, Adil ou Ibrahima.