L’Europe marche sur la corde raide en attendant que l’immunité virale s’installe

La pandémie a atteint un stade délicat: avec une fin en vue, le nombre de nouvelles infections à coronavirus en Europe augmente à nouveau.

Les pays se battent maintenant contre la montre, essayant de distribuer des vaccins après la hâte tout en freinant une flambée de cas, en raison du mélange des vacances et d’une nouvelle variante du virus, qui menace de submerger à nouveau les hôpitaux.

L’Irlande – jadis l’enfant de la gestion d’une pandémie – en est un bon exemple. Un pic presque vertical d’infections a provoqué des difficultés à Dublin, les responsables de la santé publique désignant un assouplissement des restrictions avant la saison des vacances comme étant le coupable. Et tandis que les cas diminuent légèrement, les hospitalisations sont toujours en hausse.

La France est dans une situation similaire. La propagation rapide du virus, avec environ 18000 nouveaux cas par jour la semaine dernière, a incité le gouvernement français à imposer un couvre-feu à l’échelle nationale à 18 heures et à resserrer les frontières du pays. L’apparition de nouvelles variantes détectées pour la première fois au Royaume-Uni est l’une des principales sources de préoccupation; au moins 200 à 300 cas de ce type sont signalés en France chaque jour, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Ensuite, il y a l’Espagne, qui a finalement réussi à maîtriser sa charge de travail après avoir connu certains des pires chiffres d’Europe à l’automne. Il fait également face à une troisième vague.

Le 15 janvier, le pays avait un taux d’infection de 575 cas pour 100 000 habitants – une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente.

Fernando Rodríguez Artalejo, professeur de médecine préventive et de santé publique à l’Universidad Autónoma de Madrid, a qualifié le mois de janvier d’une période particulièrement « compliquée » pour l’Espagne. Il a noté la bonne nouvelle que les cibles les plus prioritaires pour les vaccins – le personnel médical et les personnes vivant dans des maisons de soins – sont sur le point d’être vaccinées. Mais beaucoup de ces personnes, expliqua Rodríguez Artalejo, sont le fruit à portée de main; en dehors des lieux centralisés comme les hôpitaux et les maisons de soins, la vaccination de la population au sens large sera plus complexe.

Un casse-tête reste également avec les cas en hausse, a-t-il ajouté. La socialisation pendant les vacances a créé la possibilité d’avoir plus de contacts, mais il est difficile de savoir si «cela explique complètement la hausse». Il pense que la fatigue pandémique, avec des citoyens fatigués qui ne respectent pas les règles, peut également jouer un rôle.

Un troisième facteur – la souche variante du coronavirus qui sévit dans tout le Royaume-Uni – peut être exclu pour le moment, a déclaré Rodríguez Artalejo. Jusqu’à présent, les efforts de recherche n’ont révélé qu’un petit pourcentage de cas en Espagne résultant de cette souche.

Une menace croissante

L’alarme sur une nouvelle variante susceptible de provoquer une augmentation du nombre de cas avant que des vaccinations substantielles ne puissent avoir lieu dans toute l’Europe, le scénario conduisant la décision dans de nombreuses capitales de maintenir les mesures de verrouillage en place – ou de les resserrer encore davantage.

Le virologue Jeremy Rossman de l’Université du Kent a déclaré qu’il pensait qu’il y avait « un risque réel » que la variante se propage à la fois « dans toute l’Europe et dans le monde ».

Il met en garde les décideurs politiques de ne pas sous-estimer la menace, car le virus muté est déjà présent, probablement même «saturé», dans de nombreux endroits.

Cela signifie que les pays européens avec un faible nombre de variantes pourraient voir les choses changer très rapidement.

« Cette première queue [of the curve] est très, très lent « , a déclaré Rossman. » Nous avons trouvé la variante au Royaume-Uni deux mois avant qu’elle ne commence vraiment à faire une différence. »

Il représente désormais la majorité des nouveaux cas au Royaume-Uni et les preuves suggèrent qu’il est beaucoup plus contagieux.

Si la variante produit une poussée soudaine ailleurs en Europe, cela «rendrait tout ce que nous avons fait plus difficile». Cela est particulièrement vrai si les pays ne prennent pas de mesures très fortes pour arrêter la propagation des infections. « Malheureusement, » dit Rossman, « beaucoup ne le sont pas. »

Le défi du vaccin

Bien que ce ne soit pas encore certain, les experts pensent que les vaccins fonctionnent contre la variante la plus infectieuse du virus. Mais même dans ce cas, il faudra un certain temps avant que le jab puisse faire la différence.

« Il y a beaucoup d’optimisme là-bas, surtout exprimé par les politiciens, sur la façon dont les vaccins peuvent nous permettre de revenir à la normale », a déclaré Sebastian Funk, professeur de dynamique des maladies infectieuses à la London School of Hygiene & Tropical Medicine. « Mais une approche prudente est vraiment justifiée. »

L’universitaire a souligné le grand nombre de personnes qui doivent encore être vaccinées. Le Royaume-Uni, par exemple, fait vacciner les plus de 80 ans – un groupe qui contribue en fait «très peu» au fardeau des hôpitaux bien qu’il soit extrêmement vulnérable.

« Au moins jusqu’à l’été, les vaccins ne vont pas faire une énorme différence », a déclaré Funk, soulignant des défis « énormes » allant des problèmes logistiques – tels que la mise en place d’un approvisionnement suffisant – au scepticisme vis-à-vis des vaccins.

Flavio Toxvaerd, universitaire à l’Université de Cambridge, explique qu’il devient d’autant plus important pour les gens d’éviter de contracter un coronavirus à mesure que la vaccination reprend.

Il a comparé la réponse pandémique à une course: un trébuchement au départ d’un marathon est malheureux, mais une chute de deux mètres avant la ligne d’arrivée est encore pire.

« Tous ceux qui meurent maintenant, vous auriez pu sauver, mais vous n’avez pas réussi à protéger », a déclaré Toxvaerd.

Il a ajouté que les autorités sanitaires devraient faire tout ce qu’elles peuvent pour s’assurer que les gens restent en bonne santé et tirer le meilleur parti possible d’un coup: « Plutôt que de prendre l’arrivée du vaccin comme une licence pour baisser la garde, vous devriez en fait redoubler d’efforts. «

Il y a des signes que les autorités écoutent – au moins au Royaume-Uni. La capitale du pays est strictement bloquée, tandis que sa police indique qu’elle prend au sérieux toute violation des règles.

Une approche plus intransigeante de l’application de la loi se fait attendre depuis longtemps, a déclaré Toxvaerd, qui loue ce qu’il considère comme « un nouveau sérieux dans la politique ».

Tout le monde n’est pas d’accord. Rosanna Tarricone, professeure et experte en politique de la santé à l’Université Bocconi de Milan, cite les inégalités croissantes causées par les verrouillages – ressentis de manière plus aiguë dans le domaine de la scolarité, où les enfants sans ressources adéquates risquent de prendre du retard.

Mais si les pays ne parviennent pas à contenir la propagation, ils pourraient se retrouver dans l’étrange situation dans laquelle se trouve le Royaume-Uni. Alors que le déploiement de la vaccination bat son plein, le pays se bat contre une augmentation des infections qui menace de submerger les services de santé du pays.

La semaine dernière, il a enregistré le plus grand nombre de décès liés au COVID en une journée depuis le début de la pandémie.

Cet article a été mis à jour avec des données plus récentes.

