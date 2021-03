Les fausses nouvelles appréciées des dirigeants européens

Appuyez sur play pour écouter cet article

Matthew Karnitschnig est POLITICOcorrespondant en chef de l ‘Europe.

BERLIN – Pour un politicien sous le feu des critiques, Josep Borrell était une image de calme le mois dernier alors qu’il regardait les caméras devant un public mondial en direct désireux d’entendre le chef de la politique étrangère de l’Europe s’expliquer.

Mais alors Borrell, pas longtemps de retour d’un voyage à Moscou largement décrit comme une humiliation, savait qu’il n’avait pas grand-chose à craindre de ses questionneurs cette fois-ci.

Bien que le diplomate espagnol vétéran s’exprimait lors d’un événement baptisé «Front Page», l’apparence serait plus précisément qualifiée de Fake News. Au lieu d’une confrontation avec des journalistes indépendants, qui ont une mauvaise tendance à poser des questions inconfortables, Borrell a choisi de parler avec un groupe plus calme – des think-tankers, dont le principal objectif semblait être de montrer à l’Espagnol à quel point ils étaient reconnaissants d’avoir accepté. apparaissent sur leur programme.

« Vous avez joué un rôle déterminant dans le lancement du nouveau programme UE-États-Unis pour le changement mondial en décembre de l’année dernière, qui était une initiative impressionnante, un premier pas impressionnant peu de temps après l’élection du président Biden et il a reçu beaucoup d’attention ici à Washington », Fred Kempe , a déclaré le président et chef de la direction de l’Atlantic Council à Borrell dans son introduction. (Si vous n’avez jamais entendu parler de «l’agenda», vous n’êtes pas seul.)

Bien qu’il n’y ait rien de nouveau à ce que les politiciens s’adressent à des groupes de réflexion, le boom des conférences virtuelles induit par la pandémie a donné aux organisations une portée sans précédent à un public captif et confiné à la maison. La meilleure partie pour des politiciens comme Borrell? Les événements portent le vernis d’un échange journalistique sans aucun risque. Tout comme les politiciens conservateurs aux États-Unis peuvent être assurés de trouver un intervieweur sympathique chez Fox News, les dirigeants européens savent qu’ils trouveront refuge contre les questions critiques dans l’espace sûr d’un flux en direct de think-tank.

Après une longue série de remerciements et de déclarations d’admiration, le collègue de Kempe, Benjamin Haddad, s’est mis aux aguets et a posé une question réelle, en quelque sorte:

«Haut représentant Borrell, vous êtes en poste depuis 15 mois maintenant, vous êtes le troisième haut représentant de l’Union européenne. C’est encore, je dirais, un nouveau poste et j’aimerais d’abord entendre vos réflexions sur cette mission dont vous êtes chargé… », a déclaré Haddad, directeur du Centre Europe du Conseil atlantique.

Au moment où les groupes de réflexion ont osé parler de l’éléphant dans la salle – la Russie -, 20 minutes s’étaient écoulées.

Et c’était la question: «Pensez-vous, premièrement, qu’il existe maintenant un consensus dans l’Union européenne sur le fait que la Russie n’est pas un partenaire constructif de l’Union européenne et a choisi la voie de la confrontation?»

Ce n’était pas le cas. À aucun moment de la session d’une heure, quiconque n’a eu le courage de demander à Borrell ce que tout le monde voulait savoir, à savoir pourquoi il avait souri à Moscou alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, accusait l’Europe d ‘«arrogance» et affirmait que l’UE n’était pas une partenaire fiable.

Dans une déclaration écrite, le porte-parole du Conseil de l’Atlantique, Alex Kisling, a déclaré que le travail du groupe de réflexion était par sa nature même distinct de celui d’un média, ajoutant que son «objectif est de fournir une plate-forme à notre public mondial. [to] Écoutez les dirigeants sur les questions qui font la une des journaux, ainsi que sur les questions de stratégie à long terme les plus importantes pour nos 14 programmes et centres. »

Alors qu’il appartient aux modérateurs de formuler des questions, les sessions se concentrent sur «des sujets convenus», a-t-il dit. Tout de même, Kisling a rejeté la suggestion que l’organisation tire des coups de poing lorsqu’elle interviewe des personnes puissantes.

«L’idée que nos invités à l’événement ne se voient pas poser de questions de fond sur les problèmes les plus importants de la journée est tout simplement fausse», a-t-il écrit, citant un entretien récent avec la directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, qui a révélé que la plate-forme laisserait l’ancien président américain Donald Le compte rendu de Trump à un moment donné.

Des chars pour rien

Le Conseil de l’Atlantique est cependant loin d’être une valeur aberrante. Connectez-vous à l’une des myriades d’entretiens en ligne de groupes de réflexion avec de hauts responsables politiques et des représentants du gouvernement, et vous serez servi un mélange soupy de discussions loufoques en magasin et de génuflexion virtuelle.

Dans de nombreux cas, les groupes de réflexion suppriment la prétention d’interviewer leur invité et fournissent simplement une scène. Mardi, par exemple, la Brookings Institution, basée à Washington, a invité le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas à parler des relations transatlantiques et de la place de son pays dans le monde.

« La raison, la fiabilité et la responsabilité doivent aller de pair – ce n’est qu’ensemble qu’elles rendent la politique étrangère allemande possible », a déclaré Maas à un moment donné.

Quiconque était curieux de savoir comment le projet controversé de pipeline Nord Stream 2 de l’Allemagne s’inscrit dans cette vision s’est posé la question parce que Maas n’a répondu à aucune question.

Le mois dernier, la Munich Security Conference (MSC), un organisateur d’événements et un groupe de réflexion, a organisé une extravagance virtuelle avec Joe Biden, Angela Merkel et Emmanuel Macron, une programmation pour laquelle toute organisation de presse (sans parler de groupe de réflexion) mourrait.

Après ses remarques préparées de la Maison Blanche, au cours desquelles il se tenait flanqué de bannières arborant le logo du MSC, Biden, qui n’a pas encore tenu de conférence de presse en tant que président, n’a pas posé de questions. Merkel non plus. Macron en a pris un – du président du MSC Wolfgang Ischinger.

Dans le monde hautement compétitif des think tanks, où le «pouvoir de rassemblement» est la pièce maîtresse du royaume, de tels événements sont cruciaux à la fois pour bâtir et maintenir une réputation d’acteur sérieux. Cela, à son tour, aide à garder l’argent provenant des donateurs qui maintiennent les lumières allumées et paient les salaires des légions d’organisateurs, de chercheurs et de fonctionnaires sans emploi sur leur liste de paie.

La raison d’être d’un think tank est de servir de laboratoire d’idées, pas d’aider les politiciens avec les relations publiques. Bien qu’apparemment indépendants et libres des pressions quotidiennes du gouvernement, la légitimité des groupes dépend néanmoins de leur position auprès des gouvernements qu’ils visent à servir. Essayer d’être un étranger à l’intérieur est rarement facile.

«C’est un équilibre – comme avec les journalistes – parce que les groupes de réflexion ont besoin d’un accès», m’a dit récemment un membre senior d’un important groupe de réflexion international. «Mais mon instinct est que nous allons beaucoup trop loin dans la direction des baisers du cul.

Le Conseil de l’Atlantique, qui affirme que sa mission est de créer un «lien transatlantique fort», est financé par un pool diversifié de bailleurs de fonds, y compris des entrepreneurs en armement tels que Lockheed Martin, des banques mondiales comme Goldman Sachs, des gouvernements nationaux et même l’Union européenne.

Au moins, l’UE en a vraiment pour son argent.

«Êtes-vous la personne que Henry Kissinger appelle?» Kempe a plaisanté avec le président du Conseil européen Charles Michel au début d’un autre livestream «Front Page» en février, après lui avoir demandé de décrire «les compétences les plus importantes dans votre travail». (Divulgation complète: je connais Kempe depuis qu’il était rédacteur en chef de l’édition européenne du Wall Street Journal, où j’ai travaillé comme journaliste au début des années 2000.)

À peine une semaine plus tôt, le Conseil de l’Atlantique avait remporté un coup encore plus grand, en diffusant une discussion en direct avec Macron.

« M. Monsieur le Président, vous avez été un leader transformationnel pour l’Europe, ouvrant la voie à une Europe plus souveraine sur la scène internationale pour faire face à ces défis et c’est pourquoi nous sommes si ravis de vous avoir parmi nous aujourd’hui », s’est exclamé Haddad. Les acclamations ont duré 90 minutes supplémentaires, au cours desquelles Haddad, debout aux côtés de Macron dans l’Elysée, a négligé de révéler qu’il était auparavant le représentant de Washington pour le président français. En marche mouvement.

Macron est connu pour avoir un faible pour les think tanks. En novembre, Le Grand Continent, une revue publiée par le groupe de réflexion français Groupe d’études géopolitiques, a publié une interview de 12 000 mots avec lui.

Pour être juste, Macron accorde également de longues interviews aux journalistes, surtout quand il sait qu’il frappera des balles de softball.

Il en va de même pour Borrell, qui s’est récemment entretenu avec Der Spiegel pour sa première rencontre depuis le fiasco de Moscou. Selon toute vraisemblance, l’entrevue a été approuvée avant sa publication par le personnel de Borrell. Cette pratique, appelée «autorisation», est courante dans les médias allemands. (Der Spiegel n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires, pas plus qu’un porte-parole de Borrell.)

Quoi qu’il en soit, Der Spiegel a laissé Borrell réécrire l’histoire en sa faveur. Après qu’un journaliste du magazine ait dit à Borrell qu’il «aurait dû riposter» lorsque le Russe Lavrov a déclaré que l’UE n’était pas un partenaire fiable, Borrell a affirmé l’avoir fait.

La vidéo de la conférence de presse raconte une autre histoire. Après les remarques de clôture de Lavrov, qui comprenaient l’intimidation sur le fait que l’UE n’était pas fiable, Borrell a semblé faire une petite blague alors que les deux sortaient de la pièce, ce qui a incité le Russe à sourire.

Pour comprendre pourquoi Borrell pourrait préférer éviter les vraies interviews, il suffit de regarder sa conversation de 2019 avec Tim Sebastian, le correspondant de longue date de la BBC qui a maintenant une émission sur Deutsche Welle intitulée «Conflict Zone». À l’époque, Borrell était toujours ministre des Affaires étrangères espagnol et Sebastian lui posa des questions sur l’emprisonnement de politiciens dans la Catalogne natale de Borrell.

Quelques minutes après le début de la discussion, Borrell a explosé, menaçant de «mettre fin à cette interview».

«Vous ne m’interrogez pas, vous m’interrogez», a déclaré Borrell. « Vous n’êtes pas la police. »

À un moment donné, Borrell s’est levé et a pris d’assaut le plateau avant de revenir. «Vous ne savez rien de quoi vous parlez», a-t-il déclaré au correspondant étranger vétéran.

À la fin, Borrell a déclaré à Sebastian: «La prochaine fois, j’apprécierais que vous posiez les questions de manière moins biaisée.»

Sa signature au Conseil de l’Atlantique le mois dernier était plutôt plus polie.

«Merci pour cette opportunité», a-t-il dit à l’intervieweur. «J’espère que nous resterons en contact.»