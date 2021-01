Covid-19: première dose de vaccin administrée à 1,9% des personnes dans l’État, selon le ministre

Au total, 94 000 personnes avaient reçu une dose du vaccin Covid-19 dimanche soir, soit 1,9% de la population de l’État, a déclaré le ministre de la Santé.

Stephen Donnelly a déclaré mardi que 71000 travailleurs de la santé et 23000 résidents et membres du personnel des établissements de soins de longue durée avaient reçu le vaccin d’ici là et que l’objectif était de faire vacciner 140000 personnes d’ici dimanche prochain.

Il a déclaré sur Twitter que certaines personnes recevraient leur deuxième dose du vaccin cette semaine.

«Nous avons maintenant vacciné environ 1,9% de notre population. Notre voyage de vaccination ne fait que commencer et il y aura des bosses sur la route mais un grand mérite pour [HSE chief executive Paul Reid] et son équipe pour cette réalisation tout en s’occupant d’un grand nombre de patients atteints de Covid dans nos hôpitaux », a-t-il déclaré.

Les chiffres obtenus par l’europe-infos.fr montrent que les hôpitaux de Cork, Kerry et Waterford représentent un nombre disproportionné de vaccins Covid-19 administrés jusqu’à présent.

Plus d’un tiers des doses administrées jusqu’à mardi dernier ont été administrées dans des hôpitaux gérés par le South / Southwest Hospital Group, bien qu’il ne soit que le troisième plus grand des sept groupes hospitaliers en nombre d’employés.

Le programme de vaccination fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à la suite des révélations selon lesquelles certains membres de la famille du personnel de l’hôpital figuraient parmi les personnes vaccinées au Coombe de Dublin.

Cependant, le consultant en maladies infectieuses, le Dr Arthur Jackson, a déclaré mardi que la récente focalisation sur quelques exemples de restes de vaccins administrés à des non-professionnels de la santé «manquait de vue d’ensemble».

Le Dr Jackson, qui travaille à l’hôpital universitaire de Cork et à l’hôpital universitaire de Mercy, a déclaré à Newstalk Breakfast que ce qui avait été fait jusqu’à présent était assez significatif.

La situation dans son ensemble était «une histoire très positive», a-t-il dit, ajoutant que la situation difficile avec les vaccins restants aurait pu être mieux gérée, mais ce n’était pas «un problème flagrant».

Numéros d’hôpital

Le nombre de personnes recevant un traitement hospitalier pour Covid-19 a chuté mardi, passant de 2.020 patients atteints de Covid-19 lundi matin à 1.954 mardi.

M. Reid a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ qu’il y avait 196 patients dans des lits de soins intensifs (USI) mardi matin, contre 199 la veille.

Il y a actuellement 330 lits de soins intensifs ouverts et dotés de personnel dans les hôpitaux du pays, le nombre le plus élevé jamais enregistré, a déclaré M. Reid, qui a noté que les niveaux d’oxygène étaient utilisés à 50% de l’offre totale, ce qui était un bon signe.

Quelque 2 121 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés lundi, contre 2 944 la veille. Le nombre de cas a culminé le 8 janvier lorsque 8 248 cas ont été signalés. Au total, 174 843 personnes ont été testées positives pour le virus depuis que la pandémie a frappé l’Irlande.

Huit autres décès liés à la maladie ont été signalés lundi, portant le nombre de décès liés au Covid-19 dans l’État à 2 616.

L’incidence de la maladie sur 14 jours s’élève désormais à 1 404,2 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a l’incidence la plus élevée du comté.

Plus de deux millions de décès dans le monde ont été liés au Covid-19 au cours de l’année écoulée, avec quelque 93,8 millions de cas enregistrés.

Responsable clinique national HSE pour les hôpitaux aigus Le Dr Vida Hamilton a décrit la situation dans les hôpitaux comme «très sous pression mais fonctionnelle», avec 312 patients Covid et non-Covid actuellement en USI.

Jusqu’à présent ce mois-ci, il y a eu 338 décès de patients atteints de Covid-19, contre 171 en décembre et 163 en novembre.

Effets secondaires

Quelque 81 rapports d’effets secondaires suspectés liés au vaccin Covid-19 ont été signalés aux autorités de réglementation médicales irlandaises. Tous les rapports étaient cohérents avec ceux généralement observés avec d’autres vaccins et incluaient des événements légers et modérés tels que des douleurs abdominales, des nausées, de la fatigue, des douleurs articulaires et des douleurs dans les bras, des étourdissements, des maux de tête, des démangeaisons et une éruption cutanée, selon Lorraine Nolan, directeur général de l’Autorité de réglementation des produits de santé (HPRA).

Pendant ce temps, le directeur général de l’association caritative pour l’autisme As I Am, Adam Harris, a demandé des éclaircissements au ministère de l’Éducation et aux syndicats enseignants sur le retour des écoles et des classes spéciales.

Le manque d’informations claires et d’engagements concrets cause une grande détresse aux familles, a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast.

«Pour la troisième fois ce mois-ci, des familles à travers le pays, qui soutiennent les enfants les plus vulnérables de l’État, se réveillent dans la confusion. Ce que je trouve étonnant à propos de ces allers-retours entre les syndicats et les ministères, c’est que nous entendons beaucoup dire à quel point les professionnels ont besoin de temps pour retourner en classe », a-t-il déclaré. «Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de clarté. «

Interrogés lundi soir sur la question de savoir si les écoles spéciales devraient rouvrir comme prévu jeudi, les responsables ont souligné la nécessité d’équilibrer les risques encourus.

L’expérience de l’ouverture d’écoles avant Noël a été largement fructueuse et positive, a déclaré le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, bien qu’il y ait eu des problèmes dans un petit nombre d’endroits.

Cependant, il a déclaré que la transmission communautaire généralisée de Covid-19 aurait un impact sur la capacité des écoles à fonctionner.