Les Portugais à connaître dans la Bulle de Bruxelles

Le 1er janvier, le Portugal a pris la tête de la présidence tournante du Conseil de l’UE. Au cours des six prochains mois, la nation ibérique peut aider à guider la prise de décision du bloc, et par conséquent, certains de ses noms les plus connus (et les moins connus) seront à l’honneur.

Voici sur qui vous devriez garder un œil:

Nuno Brito – Représentant permanent du Portugal auprès de l’UE

Nuno Brito | Union européenne

Vétéran du service diplomatique portugais, Brito a mené une longue carrière tant au pays qu’à l’étranger. Avant son poste d’ambassadeur actuel à Bruxelles, il était à Washington pendant les années Barack Obama, le point culminant de décennies de travail en tant qu’officier de bureau pour les Amériques. À Bruxelles, Brito a été crédité d’avoir aidé le Portugal à sortir de la procédure de déficit excessif sans payer d’amende en 2016 après que Lisbonne n’ait pas atteint les objectifs budgétaires de l’UE, et d’avoir aidé Mário Centeno à être élu chef de l’Eurogroupe en 2017.

José Manuel Fernandes – Député du Parti social-démocrate d’opposition

José Manuel Fernandes | Alexis Haulot / Union européenne

Élu député européen portugais le plus influent de 2020, Fernandes a été un acteur clé dans les négociations budgétaires à long terme de l’UE, faisant suite à son travail de rapporteur du Parlement européen sur les budgets annuels de l’UE en 2012 et 2016. Ancien maire de Vila Verde dans le nord du Portugal, il a écrit des livres sur la manière dont les jeunes et les dirigeants locaux peuvent tirer le meilleur parti des fonds européens.

Pedro Silva Pereira – Vice-président du Parlement européen

Pedro Silva Pereira | Daina Le Lardic / Union européenne

Grand nom du parti socialiste portugais au pouvoir, Silva Pereira exerce son premier mandat en tant que vice-présidente du Parlement européen et son second en tant que député européen. Il a joué un rôle clé dans les négociations budgétaires, remplaçant le président du Parlement dans les négociations sur la nouvelle direction de la Banque mondiale et du FMI et était responsable des initiatives sur la démocratie et des initiatives citoyennes. Son travail sur l’accord commercial UE-Japon lui a valu l’Ordre du Soleil Levant, la plus haute distinction du pays, en 2019.

Elisa Ferreira – Commissaire européenne à la cohésion et aux réformes

Elisa Ferreira | John Thys / AFP via Getty Images

La commissaire européenne a été introduite dans la politique du journalisme par le secrétaire général de l’ONU António Guterres dans les années 1990 – et en tant que ministre de l’environnement, elle a embauché l’homme qui allait devenir le premier ministre le plus tristement célèbre du Portugal, José Sócrates, pour son premier poste au gouvernement. Peu de temps après, elle a rejoint le Parlement européen, où elle est restée pendant 12 ans, dirigeant les travaux sur l’établissement de règles pour faire face aux banques en faillite au lendemain de la crise de la zone euro. Ferreira est partie rejoindre le conseil d’administration de la Banque du Portugal. Dans son travail actuel, le travail de Ferreira commencera sérieusement maintenant que le budget de l’UE a été réglé.

Telmo Baltazar – Responsable des communications de la Commission, conseille actuellement la présidence portugaise

Telmo Baltazar | Union européenne

Baltazar était l’un des bras droit de Jean-Claude Juncker et un conseiller clé sur l’union de l’énergie et l’action pour le climat. Fonctionnaire de la Commission depuis 1995, il a également travaillé au sein de la délégation de l’UE à Washington et a fait partie du cabinet de l’ancienne commissaire Viviane Reding. Il conseille actuellement la présidence portugaise, prêté par le service de communication de la Commission.

Margarida Marques – eurodéputée du parti socialiste au pouvoir

Margarida Marques | Daina Le Lardic / Union européenne

Marques a travaillé pour la Commission européenne, est parti pour rejoindre le Parlement à Lisbonne, puis est retourné à Bruxelles en tant que membre du Parlement européen. Elle était l’une des personnes clés du PE sur le budget, en tant que co-rapporteur et vice-présidente de la commission du budget.

Paulo Rangel – Vice-président du groupe PPE, député européen du Parti social-démocrate d’opposition

Paulo Rangel | Alexis Haulot / Union européenne

Peu de temps après son arrivée à Bruxelles en 2009, Rangel est retourné au Portugal pour briguer la direction du Parti social-démocrate portugais – mais il est arrivé deuxième. Depuis, Rangel porte son regard sur la bulle bruxelloise. Il est devenu vice-président du groupe du Parti populaire européen au Parlement européen en 2015, a joué un rôle de premier plan dans les discussions sur le Brexit et a pris une position ferme sur le débat concernant le rattachement des dispositions relatives à l’état de droit au budget de l’UE. Il était président de la commission d’éthique du PPE lorsqu’elle a pris la décision de suspendre le parti Fidesz de Viktor Órban de la famille politique, et Rangel a critiqué les développements en Hongrie. Des rumeurs récentes dans la presse portugaise le font figurer parmi les favoris pour devenir maire de Porto lors des élections locales de l’automne.

João Aguiar Machado – Ambassadeur de l’UE auprès de l’Organisation mondiale du commerce

João Aguiar Machado | Anesh Debiky / Union européenne

Techniquement plus dans la bulle, Machado représente l’UE à Genève, en tant qu’ambassadeur auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Ce sera une grande année pour lui, alors que les discussions sur la façon de réformer l’organisme commercial international et les règles du commerce mondial occupent une place centrale. Machado est passé à son poste actuel de directeur général des affaires maritimes et de la pêche à la Commission. Dans ce rôle, il a réussi à se mettre dans les bonnes grâces de l’éditeur spécialisé de POLITICO, en prenant le temps de répondre en profondeur à la lettre de son fils sur ce que l’UE faisait pour protéger les requins.

Henrique Burnay – Associé principal de la société d’affaires publiques Eupportunity

Henrique Burnay | João Porfírio / Observateur

Il est certainement le lobbyiste portugais le plus influent, Burnay dirige son cabinet de conseil en affaires européennes depuis 2009. Il a été conseiller de presse dans le gouvernement portugais de José Manuel Barroso, conseiller politique au Parlement européen et a rédigé un livre sur le Portugal en Europe. . Lors des célébrations du centenaire de la République portugaise en 2011, Burnay a fait la une des journaux après avoir aidé à remplacer le drapeau portugais accroché devant l’hôtel de ville de Lisbonne par une bannière monarchique qui avait été retirée pendant 100 ans. Il a également des opinions bien arrêtées sur la vie portugaise à Bruxelles: Pastéis de nata devrait être de Forcado et nulle part ailleurs, dit-il.

Ivo Oliveira, Maïa de La Baume, Aitor Hernández-Morales, Christian Oliver, Kalina Oroschakoff et Paola Tamma ont contribué au reportage.