Mark Rutte: M. Normal des Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a réalisé le rêve de tous les politiciens en place: ses électeurs ne semblent pas imaginer quelqu’un d’autre faire son travail, et aucun de ses rivaux les plus sérieux ne semble le vouloir – du moins pas pendant la crise des coronavirus.

Rutte dirige les Pays-Bas depuis octobre 2010 et les sondages montrent que son parti de centre-droit VVD se dirige vers une première place aux élections générales de cette semaine, qui se déroulent sur trois jours en raison de la pandémie et atteignent leur apogée mercredi.

Lorsque les votes finaux seront comptés, le VVD devrait remporter jusqu’à 25% des voix. C’est une part énorme dans un système fragmenté dans lequel 15 partis devraient remporter au moins un des 150 sièges au parlement.

Une telle victoire mettrait Rutte sur la bonne voie pour former son quatrième gouvernement et, si sa coalition tenait jusqu’en août 2022, pour battre le record en tant que Premier ministre le plus ancien de l’histoire du pays.

Cela le positionnerait également comme l’un des plus hauts dirigeants de l’UE alors que la chancelière allemande Angela Merkel approche de la retraite plus tard cette année – seul le Premier ministre hongrois Viktor Orbán étant en mesure de se vanter de passer plus d’années autour de la table du Conseil européen.

Les analystes attribuent le succès du VVD en partie à un désir de stabilité parmi l’électorat et à une main ferme à la barre pendant la pandémie – même si la gestion de la crise par Rutte a été résolument mitigée.

«En ces temps incertains, les gens semblent choisir massivement la stabilité, la continuité et l’expérience. Vous ne laissez pas les gens qui n’ont jamais piloté un Boeing en piloter un pour la première fois par temps orageux », a déclaré Jan Driessen, ancien conseiller de campagne de Rutte.

Les scandales ne laissent aucune trace

La longévité de Rutte est également le résultat de son succès à balayer les crises et les scandales, y compris une controverse sur les allocations familiales, dans laquelle des milliers de parents ont été accusés à tort de fraude. Ce scandale a poussé son gouvernement à démissionner en janvier et Rutte à assumer le statut de gardien.

Comme d’habitude, Rutte est monté sur son vélo pour remettre la démission au roi Willem-Alexander. Et plutôt que de souffrir des retombées du scandale des avantages, les chiffres des sondages du VVD semblaient s’améliorer. Les seuls fonctionnaires à avoir perdu des emplois à cause de cette question étaient Lodewijk Asscher, le chef du Parti travailliste de centre-gauche, qui était ministre des Affaires sociales lorsque les problèmes d’allocations familiales sont survenus à l’origine, Le ministre du Climat Eric Wiebes, du VVD de Rutte, qui était alors ministre des Finances.

Les observateurs disent que Rutte a un talent étrange pour détecter les changements dans le sentiment public et pour ajuster ses propres points de vue en tandem. À titre d’exemple, certains montrent comment Rutte a initialement défendu la tradition de vacances de Black Pete – dans laquelle les enfants et les adultes se déguisent en blackface – comme quelque chose hors de son contrôle, pour se retourner contre elle l’année dernière et reconnaître les blessures du racisme et de la discrimination. . Lorsqu’il était opportun, Rutte a également montré sa volonté d’exploiter le sentiment public contre les migrants.

Des politiciens rivaux, citant des témoignages d’experts, ont également accusé Rutte de promouvoir des politiques climatiques qui empêchent son parti d’atteindre ses propres objectifs de réduction des émissions. Jesse Klaver, chef du Parti de la gauche verte, est allé jusqu’à accuser Rutte de «mensonge» et de «fraude» sur la politique.

D’autres ont accusé Rutte d’avoir accumulé des problèmes en attisant le sentiment eurosceptique, même s’il est fermement en faveur de l’adhésion à l’UE. Rutte était un chef de file des soi-disant «quatre pays économes» qui se sont battus en vain pour que les gouvernements de l’UE ne reçoivent que des prêts, plutôt que des subventions non remboursables, du bloc pour financer la reprise économique de la pandémie.

Sigrid Kaag, le chef du parti libéral D66, membre de la coalition au pouvoir, a qualifié l’approche de Rutte envers l’UE de «très myope».

Pourtant, de telles critiques semblent rebondir sur Rutte, les Néerlandais étant globalement satisfaits de le voir remporter un autre mandat.

Comme d’autres dans l’UE, les citoyens néerlandais ont exprimé leur frustration face aux mesures de verrouillage du coronavirus et à la lenteur des vaccinations. Mais Rutte a largement échappé au blâme personnel. Au contraire, il a obtenu le crédit pour des années de discipline budgétaire et d’excédents budgétaires qui ont laissé les Pays-Bas mieux positionnés que peut-être tout autre pays de l’UE pour faire face aux retombées économiques de la pandémie.

Même Wopke Hoekstra, ministre des Finances et chef de l’Appel démocrate chrétien – le plus grand rival du VVD autre que le Parti de la liberté d’extrême droite dirigé par Geert Wilders – a déclaré lors de l’un des derniers débats de la campagne au cours du week-end qu’il serait heureux de continuer à gouverner. en coalition avec Rutte. «Nous nous entendons bien personnellement et nous avons bien travaillé ensemble», il a dit.

Plutôt que d’essayer de frapper Rutte, Hoeskstra a dirigé le venin pendant la campagne à Wilders, dont le parti est deuxième à environ 13%, et prépare le terrain pour que le Parti de la liberté soit à nouveau exclu du gouvernement.

En conséquence, de nombreux analystes politiques néerlandais disent que la question n’est pas de savoir si Rutte va gagner, mais combien de temps il faudra pour former une coalition, et s’il parviendra à remplir un mandat complet de quatre ans, avec au moins deux enquêtes parlementaires en suspens. au-dessus de sa tête, et des opposants politiques aiguisant leurs couteaux pour la première chance post-pandémique de le faire sortir.

Sans fioritures

Mais faire cela exigerait que le pays abandonne enfin un gars qu’il apprécie pour être tout à fait normal – un Néerlandais à l’ancienne, sans fioritures.

Il est connu pour se rendre au bureau à vélo et s’habiller souvent avec des vêtements décontractés. Il est largement considéré comme un leader sans prétention – nettoyant ses propres déversements de café, par exemple, ou une fois en ouvrant la porte de son bureau et en frappant un journaliste dans la tête. S’il est pressé, il a un Saab de 20 ans qu’il garde garé devant son modeste appartement à La Haye.

Driessen s’est souvenu d’un samedi matin en 2006 pendant la campagne de Rutte pour la direction du parti lorsque des membres du VVD, y compris des maires et des législateurs, se sont réunis à Arnhem.

«Tout le monde portait un costume et attendait Mark, quand tout à coup il est entré dans la pièce vêtu de Converse All Stars usés et de jeans très sales», a déclaré Driessen.

Une fois, alors qu’il travaillait avec des collègues sur une proposition visant à limiter les déductions fiscales pour les intérêts hypothécaires, Rutte a avoué que devoir personnellement une somme importante à une banque le garderait éveillé la nuit. Dans un pays qui se targue d’être économe, cela fait de lui le gars que les gens veulent s’occuper des deniers publics.

Rutte a également convaincu les électeurs qu’il aime vraiment son travail et qu’il a apparemment l’énergie de le faire pour toujours. « Je suis plus frais que je ne l’étais les trois dernières fois », a-t-il déclaré dans une récente interview. «Je l’aime plus à chaque fois, la campagne et les élections.»

Et alors que la frustration du public face aux mesures de verrouillage a conduit à des manifestations, et même à des violences, il ne fait aucun doute parmi les électeurs que Rutte a souffert avec tout le monde: en mai dernier, sa mère de 96 ans est décédée dans une maison de retraite, après des semaines. dans lequel il n’avait pas pu lui rendre visite en raison de sa propre politique de lutte contre le coronavirus.

Politique de la personnalité

L’affection du pays pour Rutte a conduit à une campagne rare aux Pays-Bas construite autour de la personnalité, plutôt que du parti ou de la politique. Et des collaborateurs proches disent que Rutte au fil des ans en est venu à accorder plus d’attention à son image.

Jort Kelder, journaliste et ami de longue date de Rutte, a déclaré que le Premier ministre «est très conscient de l’effet de sa comparution publique, et il y travaille certainement». Kelder a rappelé que lorsque Rutte se battait pour la direction du parti, on lui a conseillé d’être plus discipliné.

«Avant, je le voyais parfois avec un cigare studenty, ou même une pipe, mais depuis, il a commencé à faire de l’exercice, au moins trois fois par semaine. Seul un paquet de biscuits Bastogne ou de spéculums est dangereux dans son voisinage, il mange tout cela en quelques secondes », a déclaré Kelder.

Rutte est également connu pour son amour de la cuisine indonésienne et pour avoir emmené des dirigeants en visite, dont le président français Emmanuel Macron, dans son bistrot français préféré à La Haye.

La philosophie principale de Rutte, selon une nouvelle biographie, est meeveren: Suivez le courant et laissez le temps faire son travail. C’est un manager, pas un leader visionnaire. Rutte lui-même aime citer un dicton de l’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt à propos des politiciens: les gens avec des visions devraient consulter un médecin.

Dépourvu de toute grande idéologie, il parvient à travailler avec presque tout le monde.

«C’est une nécessité dans le paysage politique néerlandais, nous sommes tellement fragmentés, vous n’avez pas d’autre choix que de travailler avec tous ces partis», a déclaré Rutte plus tôt. mois. «Et j’essaie également de maintenir de bonnes relations personnelles, et cela fonctionne avec la plupart d’entre eux.»

Bien que le VVD fasse partie de la famille libérale de Renew Europe au Parlement européen, les politologues placent traditionnellement le parti du côté droit de l’échiquier politique sur les questions économiques et sociales.

Cette année, le programme électoral du parti suggère un virage de la politique économique vers le centre, préconisant des salaires minimums plus élevés et moins d’impôts pour les revenus moyens et les petites entreprises. Cependant, en ce qui concerne la migration, le parti souhaite des exigences plus strictes pour l’entrée aux Pays-Bas et davantage de contrôles aux frontières.

La première coalition de Rutte, de 2010 à 2012, était un gouvernement minoritaire qui a obtenu le soutien parlementaire de Wilders. Rutte s’est depuis allié aux sociaux-démocrates du centre-gauche et aux conservateurs du centre-droit.

Des associés proches disent qu’il serait heureux d’abandonner l’Union chrétienne, son partenaire le plus jeune pour le moment, si le parti travailliste était prêt à entrer au gouvernement. Certains disent que Rutte revient avec émotion sur sa collaboration avec Diederik Samsom, l’ancien dirigeant du Parti travailliste, de 2012 à 2016.

«Rutte est très pragmatique et flexible», a déclaré Gerdi Verbeet, ancien président du parlement et membre du parti travailliste. «Il est plus intéressé par la solution que par le chemin.»

Rutte est connu pour avoir un tempérament parfois explosif, raccrochant parfois le téléphone avec fureur pendant les disputes. Mais il est aussi un maître des excuses, plaidant rapidement pour le pardon et reconnaissant quand les émotions l’ont emporté sur lui.

Kelder l’a décrit comme un «maniaque du contrôle», mais de telle manière «que chacun puisse avoir son mot à dire… C’est un plaisir de travailler avec lui, à part les crises de colère occasionnelles.»

L’une des rares questions qui pèsent sur les élections de cette semaine est de savoir si Rutte sera en mesure de rester au gouvernement avec une coalition de quatre partis, ou s’il aura besoin d’un cinquième partenaire.

Une fois cette question réglée, il y a un sentiment général que, comme cela se produit avec de nombreux dirigeants de longue date, la plus grande menace pour Rutte sera Rutte lui-même.

Deux grandes enquêtes parlementaires se profilent – sur le scandale des allocations familiales et sur les tremblements de terre causés par le forage de gaz à Groningen.

En outre, à mesure que la pandémie s’atténue, les rivaux exigeront un examen minutieux de la gestion de la crise par le gouvernement, et Rutte pourrait payer le prix d’une partie de la même discipline budgétaire qui lui a valu des éloges. Les coupes dans les secteurs de la santé, sociaux et autres ont maintenu le budget des Pays-Bas au ras du sol, mais ont laissé le pays vulnérable lorsque la pandémie a frappé.

Quoi qu’il en soit, un associé a déclaré que les Néerlandais cette semaine confieraient à nouveau à Rutte le soin de gouverner: «Il est le seul à être assez normal.»