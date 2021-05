Plus d’un quart de million de personnes recevront le vaccin cette semaine

Le Health Service Executive s’attend à vacciner 250 000 à 270 000 personnes la semaine prochaine, le nombre le plus élevé à ce jour.

On estime que 240 000 personnes ont été vaccinées la semaine dernière, dont un record de 52 000 vendredi. Ce jour-là, plus de 202 000 personnes âgées de 60 à 69 ans avaient reçu une dose de vaccin, sur 325 000 qui s’étaient inscrites.

Quatre personnes sur cinq âgées de 65 à 69 ans ont reçu au moins une dose.

Le taux de vaccination a varié à travers le pays, les régions ayant une proportion plus élevée de personnes âgées connaissant des attentes légèrement plus longues dans la fenêtre de trois semaines entre l’enregistrement et la vaccination allouée à la vaccination de cette cohorte, selon un porte-parole du HSE.

La vaccination des personnes dans la soixantaine devrait se terminer à la fin de cette semaine. D’ici la fin de la semaine prochaine, la vaccination se concentrera uniquement sur les personnes dans la cinquantaine.

Des livraisons de 182 000 doses de Pfizer et de 32 000 doses de Moderna sont attendues cette semaine, comme la semaine dernière. En outre, une expédition de 30 000 vaccins AstraZeneca devrait arriver. Cependant, la livraison du vaccin Janssen la semaine prochaine devrait être inférieure à ce qui avait été initialement envisagé.

Un petit nombre de personnes qui n’ont pas de médecin généraliste ont eu des difficultés à accéder à la vaccination, car le formulaire en ligne nécessite la saisie des coordonnées du médecin de famille d’une personne. Le HSE dit qu’une approche au cas par cas est adoptée et quiconque occupe ce poste est invité à le contacter directement.

Cas de covid

Deux autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés dimanche par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Cela porte à 4 921 le nombre total de décès dans la pandémie. Le Nphet a également signalé 514 nouveaux cas confirmés de la maladie, portant à 252 809 le nombre total de cas dans la République.

L’âge médian des cas est de 28 ans et 75% ont moins de 45 ans.

Dimanche matin, 116 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, soit une augmentation de six la veille. Cela comprenait 31 patients en soins intensifs, en baisse de deux. C’est le nombre le plus bas de personnes hospitalisées avec le virus depuis fin septembre 2020.

S’exprimant après avoir reçu sa première vaccination à Cork, Taoiseach Micheál Martin a déclaré: [It was] pas un problème; Je me sens bien, fantastique.

Il a déclaré que les prochaines semaines seraient cruciales pour le déploiement du vaccin, qui commençait déjà à avoir un impact comme le montrent les chiffres rapportés par Nphet.

Dans le Nord, aucun nouveau décès lié à Covid 19 n’a été signalé dimanche, le nombre total de morts depuis le début de la pandémie restant à 2147. 98 autres personnes ont été testées positives pour le virus, ce qui porte le nombre total de cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 120 946. Près de 1,5 million (1 460 425) vaccins ont été administrés; 972 597 d’entre elles étaient des premières doses et 487 828 d’entre elles des secondes inoculations.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a rejeté l’appel du ministre de la Santé du Nord à arrêter les voyages transfrontaliers en raison d’un pic de cas de Covid-19 dans le Donegal.

Le ministre de la Santé d’Irlande du Nord, Robin Swann, a écrit à M. Donnelly la semaine dernière pour lui dire que les voyages non essentiels à travers la frontière doivent être arrêtés «par l’application de la loi si nécessaire».

Cependant, M. Donnelly a déclaré dimanche que la situation épidémiologique «ne justifierait pas cela», et a ajouté qu’il n’était pas prévu de modifier l’assouplissement des voyages inter-comtés à partir de lundi. «Nous avons une frontière ouverte et je ne veux pas voir ce changement.»

Par ailleurs, un curé de la paroisse a défendu hier l’organisation de messes régulières le dimanche matin pendant le verrouillage en disant que personne n’a attrapé le virus en assistant à ses messes dans une grande église.

Le prêtre d’Ennistymon, le père Willie Cummins, a pris la parole après que 48 personnes ont assisté dimanche à la messe de 11 heures à l’église catholique de la ville de Clare du nord.

A partir du lundi, les prêtres peuvent célébrer des messes avec 50 personnes; en vertu des restrictions de niveau 5, assister à une messe publique, autre que les funérailles et les mariages, constitue une infraction pénale.

Lorsqu’on lui a demandé combien de dimanches il a célébré la messe pendant le confinement actuel, le père Cummins a répondu: «Tout le temps.

Lorsqu’on lui a demandé si la Garda était en contact avec les masses, il a répondu: « Non, les gardaí sont des gens très compréhensifs. »

Le dépistage du cancer

Pendant ce temps, près d’un million de cas de cancer à travers l’Europe sont manqués en raison de Covid-19, selon de nouvelles données publiées lundi.

Selon l’Organisation européenne du cancer, environ 100 millions de tests de dépistage du cancer n’ont pas été effectués pendant la pandémie. Le résultat sera un diagnostic de stade avancé et des taux de survie potentiellement pires, dit-il.

Un patient sur deux présentant des symptômes potentiels de cancer n’a pas été référé d’urgence pour un diagnostic, et un sur cinq ne reçoit toujours pas le traitement dont il a besoin.

«L’ampleur du problème est effrayante», selon Mark Lawler, professeur de santé numérique à l’Université Queen’s de Belfast. «Sans action immédiate, la pandémie de Covid-19 est sur le point de déclencher une épidémie de cancer à travers l’Europe.»