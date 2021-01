Enragé à AstraZeneca à cause du déficit, l’UE appelle à des contrôles des exportations de vaccins

L’UE a appelé lundi à des contrôles stricts sur les exportations de vaccins contre le coronavirus après que de hauts responsables aient tous accusé AstraZeneca, basée au Royaume-Uni, de réduire les fournitures destinées aux pays de l’UE afin de vendre des doses à d’autres pays à des prix plus élevés.

Cette décision est intervenue après deux réunions controversées du conseil de pilotage des vaccins lundi entre des responsables européens et nationaux et des représentants du conglomérat pharmaceutique anglo-suédois, qui ont informé Bruxelles vendredi que la production de vaccins serait bien en deçà de ses obligations contractuelles envers l’UE.

Des responsables furieux de l’UE ont déclaré que l’entreprise n’avait pas expliqué la situation.

« Discussions avec @AstraZeneca aujourd’hui a entraîné un mécontentement face au manque de clarté et aux explications insuffisantes « , a tweeté la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, après la deuxième réunion à laquelle il a participé peu avant 22 heures. » Les États membres de l’UE sont unis: les développeurs de vaccins ont des responsabilités sociétales et contractuelles qu’ils doivent respecter. »

Elle a annoncé qu’une autre réunion aura lieu mercredi. Plus tôt dans la journée, Kyriakides a annoncé les plans pour les prochains contrôles à l’exportation, tout en précisant les soupçons de la Commission selon lesquels AstraZeneca avait expédié des vaccins ailleurs.

«L’Union européenne veut savoir exactement quelles doses ont été produites par AstraZeneca et où exactement jusqu’à présent et si ou à qui elles ont été livrées», a déclaré Kyriakides, ajoutant que le mécanisme d’exportation proposé par la Commission obligerait toute entreprise à divulguer à l’avance toute expéditions internationales prévues de doses de vaccin fabriquées dans l’UE.

Un fonctionnaire de la Commission a déclaré que la proposition d’un nouveau contrôle des exportations obligerait les entreprises à demander une approbation avant d’expédier des vaccins à l’international, sauf pour des raisons humanitaires. La restriction serait similaire aux limitations que l’UE a imposées au printemps dernier aux exportations d’équipements de protection individuelle lorsque les fournitures étaient rares.

AstraZeneca n’a publié aucune déclaration lundi en réponse aux critiques de la Commission et n’a pas non plus répondu aux demandes répétées de commentaires sur le déficit de production.

La décision rapide de la Commission d’imposer la nouvelle surveillance des exportations et la volonté des fonctionnaires de rendre publique leur colère contre l’entreprise ont mis en évidence comment l’accès aux vaccins est devenu le problème politique le plus aigu pour les dirigeants publics alors que la pandémie continue de faire rage, avec un nombre record d’infections et des mesures de verrouillage prolongées ou renouvelées dans de nombreux pays.

Signe supplémentaire de l’urgence du problème, le vaccin d’AstraZeneca n’a pas encore été officiellement approuvé par l’Agence européenne des médicaments. Cette étape formelle est attendue plus tard cette semaine, mais l’arrivée du vaccin est si attendue que certains dirigeants de l’UE avaient fait pression lors d’un télé-sommet du Conseil européen jeudi pour que les expéditions commencent dans l’attente d’une approbation.

Un diplomate de l’UE a déclaré qu’AstraZeneca avait donné deux raisons au déficit de production, liées à l’approvisionnement en matériaux et aux problèmes de fabrication dans une usine en Belgique, mais les diplomates ont déclaré que la société n’avait pas étayé ces affirmations par des preuves. Cela a conduit à des spéculations parmi les fonctionnaires de la Commission et les fonctionnaires nationaux de l’UE selon lesquels AstraZeneca avait expédié des doses fabriquées en Belgique à d’autres clients, pour se rendre compte que la production n’allait pas assez vite pour respecter les obligations contractuelles envers l’UE, qui avait effectué un paiement anticipé de plusieurs centaines. de millions d’euros.

« La confiance a été gravement ébranlée », a déclaré un responsable de la Commission, ajoutant: « À ce jour, il n’a pas été pleinement expliqué ce qui est arrivé à l’argent et ce qu’a fait la société sur son obligation de fabriquer à risque. »

Un autre responsable de la Commission a déclaré que tout au long de lundi, la société a répété qu’elle «faisait de son mieux» encore et encore sans plus de détails pour augmenter la production. Le fonctionnaire a qualifié leurs explications de «non-sens».

Showdown sur le ralentissement

La nouvelle de l’incapacité d’AstraZeneca à respecter ses conditions contractuelles a constitué le deuxième grand revers de l’UE en termes d’approvisionnement en vaccins ces derniers jours.

Pfizer, qui fabrique un vaccin en partenariat avec la société allemande BioNTech, a annoncé le 15 janvier qu’elle réduisait temporairement les livraisons vers l’UE jusqu’à fin janvier afin de modifier son site de production en Belgique pour augmenter la fabrication. Certains dirigeants européens ont exprimé leur colère face au ralentissement alors même que Pfizer a insisté sur le fait que les livraisons devraient à nouveau augmenter à partir de la semaine du 15 février. L’Italie a également envoyé à Pfizer un avertissement officiel lundi.

Le coup d’AstraZeneca, cependant, est à la fois pire dans son ampleur et ses ramifications. De nombreux pays de l’UE ont choisi de ne pas commander leur allocation pro-rata complète de vaccins ARNm auprès de BioNTech / Pfizer et Moderna parce qu’ils étaient trop difficiles à utiliser et coûteux, choisissant plutôt de parier sur le vaccin britannique, qui est moins cher et plus facile à manipuler d’un point de vue logistique.

Pendant la majeure partie de la course mondiale aux vaccins, Oxford / AstraZeneca a été considérée comme le pionnier, étant l’un des premiers à démarrer des essais cliniques, s’engageant à vendre son vaccin au prix coûtant et promettant aux capitales européennes un sérum beaucoup plus facile à utiliser que les injections d’ARNm.

Mais AstraZeneca ressemble maintenant à un pari de plus en plus mauvais, et de nouvelles questions ont été soulevées quant à l’efficacité du vaccin chez les personnes de plus de 65 ans.

Le ministère allemand de la Santé a décidé de retarder l’administration du vaccin AstraZeneca aux personnes âgées jusqu’à ce qu’il y ait une preuve de son efficacité chez les plus de 65 ans, selon une personne familière avec la réflexion du ministère. Cela signifie que l’Allemagne sera obligée de s’appuyer davantage sur le vaccin BioNTech / Pfizer, qui est en pénurie, pour protéger sa population la plus vulnérable.

Pourtant, la société a repoussé dans un communiqué lundi soir, affirmant que de telles accusations étaient «complètement incorrectes» et soulignant que son utilisation dans ces populations avait été soutenue par les autorités britanniques. Un porte-parole a cité des données de phase 2 publiées dans le journal The Lancet, montrant que les adultes plus âgés ont généré «de fortes réponses immunitaires», bien que ces données ne montrent pas l’efficacité du vaccin pour les personnes âgées.

AstraZeneca a remporté le premier et le plus attendu contrat de vaccin de l’UE en août, et a reçu en échange un prépaiement géant. Il a également bénéficié de protections d’indemnisation bien plus importantes que ses rivaux, ce qui signifie que les gouvernements aideraient à payer une partie des frais juridiques en cas de problème avec le vaccin.

Kyriakides a déclaré lundi que l’UE n’avait pas encore vu de dividendes. « L’Union européenne a préfinancé le développement du vaccin et la production et veut voir le retour », a-t-elle déclaré lors d’une brève apparition entre les deux réunions avec AstraZeneca.

La société a déclaré qu’elle fournirait désormais 60% de doses en moins au bloc au cours du premier trimestre que prévu initialement, et il y a eu des rapports initiaux faisant état de difficultés de production variables. Un responsable de l’UE a déclaré qu’un mauvais lot de vaccins devait être jeté et que l’entreprise avait du mal à se procurer suffisamment de matières premières pour la production de masse.

Mais après une première réunion avec des responsables de l’entreprise vendredi et une autre qui a duré la majeure partie de lundi après-midi, Kyriakides, visiblement furieux, a fait un communiqué, affirmant que l’entreprise n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi son approvisionnement serait insuffisant.

« L’Union européenne veut savoir exactement quelles doses ont été produites par AstraZeneca et où exactement jusqu’à présent et si ou à qui elles ont été livrées », a déclaré Kyriakides, ajoutant: « Les réponses de la société n’ont pas été satisfaisantes jusqu’à présent ».

Matthew Karnitschnig, Jakob Hanke Vela et Carlo Martuscelli contribution aux rapports.