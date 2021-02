5 points à retenir de la comparution explosive d’Alex Salmond au parlement écossais

GLASGOW – C’est beaucoup, beaucoup plus grand que moi.

Tel était le message de l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond lors d’une comparution tant attendue devant une enquête parlementaire vendredi. Même pour le célèbre politicien franc, ses plus de 4 heures de preuves ont été explosives. Les ministres s’attendaient à une grenade à main politique, ils ont obtenu une détonation thermonucléaire.

Non seulement il y avait un complot aux plus hauts niveaux pour expulser Salmond de la vie publique, a-t-il affirmé, impliquant la suppression de preuves et empêchant une enquête sur le dépôt par le gouvernement des plaintes de harcèlement sexuel contre lui, le méfait rongeait les fondations démocratiques de l’Écosse.

Les actions des hauts ministres «sapaient le système de gouvernement en Écosse», a déclaré Salmond, alors même que les anciens alliés du mouvement indépendantiste écossais qualifiaient la performance de distraction grandiose pour sauver son ego surdimensionné.

Annonçant au comité qu’il avait refusé des centaines d’apparitions dans les médias afin de donner son témoignage directement aux législateurs, Salmond s’est présenté comme le défenseur de la vérité dans une affaire trouble qui menace de faire tomber le premier ministre Nicola Sturgeon. – et avec elle la cause même de l’indépendance.

Voici cinq points à retenir de la comparution de Salmond au comité:

1. De haut en bas

L’ancien premier ministre n’a pas tiré ses poings. Alors que Salmond a rejeté les affirmations selon lesquelles l’affaire avait fait de l’Écosse un «État en faillite», il a déclaré que la mauvaise gestion de son cas provenait du sommet. «L’Écosse n’a pas échoué. Son leadership a échoué », a déclaré le joueur de 66 ans, rejetant carrément le blâme sur les pieds de Sturgeon.

Salmond est ensuite allé plus loin, suggérant que l’administration de Sturgeon – aux côtés d’éléments de la fonction publique et du parquet – était si imcompétente que ses rêves d’indépendance étaient en danger.

«Notre mouvement vers l’indépendance… doit être accompagné par des institutions dont le leadership est fort et robuste et capable de protéger chaque citoyen de l’autorité arbitraire», a déclaré Salmond aux législateurs du comité Holyrood. Sturgeon nie avoir fait quelque chose de mal.

2. Le fossé entre le Parti national écossais s’élargit

La saga Salmond vs Sturgeon a creusé un trou dans les rangs du SNP, divisant le groupe en deux. La séance fulgurante d’aujourd’hui n’aura guère contribué à apaiser les esprits ou à combler le fossé.

Au début du comité, une série de politiciens du SNP ont changé leurs photos de profil en clichés souriants avec Sturgeon. L’un d’eux, Brendan O’Hara, député, a ajouté un peu de contexte: «Veuillez ne pas douter de ma loyauté. #IStandWithNicola. »

James Dorman MSP, qui représente une circonscription de Glasgow, a fait monter la barre, accusant Salmond de «Annulant tout ce pour quoi il s’est battu pour sauver son ego.»

Les partisans de l’ancien premier ministre ne sont cependant pas en reste. «Combien de plus peut [the] bouche bée [?], » tweeté Le député Angus MacNeil, répondant aux allégations de gâchis du gouvernement écossais dans une affaire judiciaire contre Salmond. Pour un parti qui tente de susciter la confiance dans la cause de l’indépendance, ces fissures menacent de renverser la confiance des électeurs.

3. Salmond la victime

Ces deux dernières années ont été éprouvantes, a déclaré Salmond au comité: plaintes pour harcèlement, affaires judiciaires, poursuites pénales, acquittement éventuel. Il l’a décrit comme un «cauchemar… parmi les plus blessants auxquels une personne puisse faire face».

Mais est-il désolé pour le comportement envers plusieurs femmes qui, bien que non criminel, il a admis était parfois inapproprié (il a reconnu qu’il aurait pu être «un homme meilleur» pendant le procès)? C’est ce que le membre du comité Alex Cole-Hamilton voulait savoir.

«Mettre de côté les accusations dont vous avez été acquitté et les allégations que vous niez, des comportements que vous avez admis – dont certains sont épouvantables – êtes-vous désolé?» a demandé le MSP libéral démocrate.

L’ancien premier ministre n’a pas présenté d’excuses, se référant plutôt à la gestion bâclée des réclamations par le gouvernement écossais et aux conséquences que cela avait eu pour toutes les parties concernées.

4. L’élection approche

Après la session explosive de vendredi, il y a peu de chances que la débâcle éclate avant les élections au Parlement écossais de mai. Pour les rivaux électoraux du SNP – désespérés de contrer la popularité apparemment irréprochable du parti – c’est une bonne nouvelle.

«Je ne suis pas fan d’Alex Salmond. Ce n’est pas un homme que je respecte », a déclaré le chef conservateur écossais Douglas Ross au début de l’audience. «Mais il a raison sur au moins une chose: la vérité et l’honnêteté dans les affaires gouvernementales. Et nous ne l’obtenons pas de Nicola Sturgeon.

Attendez-vous à entendre cette ligne encore et encore. Si l’opposition peut semer le doute sur la probité de Sturgeon, le SNP – dépendant de la réputation publique de son chef – sera en grande difficulté (un point confirmé par de récents sondages).

5. C’est loin d’être terminé

Salmond a professé son souhait de sortir de cette affreuse affaire – mais il y a encore beaucoup de jeu dedans.

La perspective d’une nouvelle implication de la police se profile après l’audience, Salmond exigeant que la fuite d’allégations de harcèlement contre lui fasse l’objet d’une enquête.

Et puis, la semaine prochaine, Sturgeon sera elle-même sur la sellette. Elle sera confrontée à des questions sur divers sujets: notamment si elle a enfreint le code ministériel en intentant une action en justice alors que son équipe a déjà eu des contacts avec les plaignants, ou si le nom d’un plaignant a été transmis illicitement au chef de cabinet de Salmond – deux des choses dont son prédécesseur semble certain.

Une enquête distincte menée par James Hamilton, un avocat irlandais enquêtant sur sa conduite, est encore plus dangereuse pour Sturgeon. Il doit rendre son verdict à quelques semaines du jour du scrutin.