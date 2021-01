Navalny intensifie la bataille avec Poutine alors que les responsables de l’UE exigent sa libération

Appuyez sur play pour écouter cet article

Alexei Navalny n’attend pas que l’Occident vienne à son secours.

Alors que les hauts responsables de l’UE exigeaient bruyamment sa libération mais ne prenaient aucune mesure concrète, Navalny, le chef de l’opposition russe qui a été immédiatement arrêté à son retour à Moscou après s’être remis en Allemagne d’une tentative d’assassinat, a intensifié sa bataille avec le président Vladimir Poutine mardi.

Avec Navalny emprisonné pendant au moins 30 jours dans la célèbre prison Matrosskaya Tishina, lui et sa fondation anti-corruption ont publié un exposé brûlant sur un somptueux palais sur la mer Noire qui, selon eux, a été construit pour Poutine par ses copains en utilisant le produit de décennies de corruption, dans ce qu’ils ont qualifié de «plus gros pot-de-vin de l’histoire».

Le superbe écran multimédia se moquait simultanément de Poutine en tant que fou obsédé par la richesse, révélait les plans architecturaux de l’enceinte fortement gardée et révélait même des détails infimes sur le mobilier ostentatoire, y compris le coût des tables et des canapés. Tout au long du rapport, qui a été écrit dans la voix de Navalny, il y avait des traits de son humour acerbe caractéristique.

« Vladimir Vladimirovitch s’est avéré être un grand amateur de canapés », indique le rapport. «D’après nos calculs, il y a 47 de ces meubles dans son palais. Je me demande s’il siège sur chacun ou seulement sur les plus chers?

La volonté effrontée de Navalny de continuer à mener le combat directement contre Poutine a souligné sa bravoure (les critiques diraient la stupidité) en rentrant en Russie, où des agents du service de sécurité fédéral auraient tenté de le tuer en août.

Mais cela a également illustré la capacité limitée des puissances occidentales à aider sa croisade pour la démocratie: les médecins allemands pourraient aider à sauver la vie de Navalny après avoir été empoisonné avec un agent neurotoxique de qualité militaire, mais l’UE et les États-Unis n’ont pas été en mesure de faire pression sur le Kremlin. mettre fin à sa répression de la dissidence politique.

Lors d’un débat en plénière du Parlement européen mardi, le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a dirigé la cavalerie de condamnation de l’Occident. Il a dénoncé l’arrestation de Navalny comme «inacceptable», a exigé sa libération, a exprimé son soulagement d’avoir survécu à l’attaque d’empoisonnement et a noté qu’en réponse, l’UE avait imposé en septembre des sanctions à six personnes et à un institut de recherche d’État.

« Toute autre décision sur les sanctions est du ressort du Conseil », a déclaré Borrell, une déclaration plutôt équivoque étant donné qu’il mènera une discussion sur la situation de Navalny au Conseil des Affaires étrangères lundi. Les ambassadeurs de l’UE devraient discuter de l’affaire mercredi, mais ne devraient pas non plus prendre de mesures concrètes immédiates.

Au cours du débat, certains députés européens ont appelé à sanctionner les responsables russes qui ont participé à l’arrestation de Navalny ou à l’attaque par empoisonnement. Plusieurs ont été identifiés dans une enquête du site d’information Bellingcat, à laquelle Navalny lui-même a collaboré. Se faisant passer pour un haut responsable de la sécurité, Navalny a téléphoné à l’un de ses assaillants présumés et a obtenu des déclarations incriminantes, ce qui a constitué un coup humiliant pour le Service fédéral de sécurité, le FSB.

Lors d’un témoignage devant le Parlement européen en novembre, Navalny avait exhorté l’UE à ne pas se concentrer sur les officiers de rang intermédiaire des services spéciaux, mais plutôt sur les oligarques très riches proches de Poutine, dont beaucoup détiennent des actifs en Europe. Et mardi, l’un des proches collaborateurs de Navalny, Vladimir Ashurkov, a publié une liste de huit noms qu’il a dit que Navalny espérait que l’Occident pénaliserait en premier. La liste comprenait Alisher Usmanov et Roman Abramovich, milliardaires qui détiennent des participations dans des clubs de football britanniques; ainsi que Denis Bortnikov, le fils du directeur du FSB, Alexander Bortnikov; et Igor Shuvalov, un allié de Poutine qui est président de la Vnesheconombank.

Dans une interview accordée à POLITICO, Vladimir Kara-Murza, un éminent militant de l’opposition russe qui a subi deux attaques d’empoisonnement presque mortelles, a exhorté l’UE à imposer des sanctions à ces huit personnes. «Y a-t-il quelque chose que l’Occident peut faire, oui il y en a», a déclaré Kara-Murza. «Il y a eu toutes ces sanctions ces dernières années, mais elles n’ont jamais été ciblées directement sur les personnes les plus importantes.»

En novembre, Navalny et Kara-Murza ont déclaré au Parlement que des oligarques proches de Poutine s’enrichissaient en Russie, puis sauvegardaient leur richesse en Occident, achetant des biens immobiliers, des yachts et d’autres articles de luxe. «Pendant des années et des années, l’Occident a fermé les yeux sur cela», a déclaré Kara-Murza. «Il est grand temps de mettre un terme à cela. Cela vaut tant pour la nouvelle administration Biden que pour l’Union européenne. »

Navalny s’est fait connaître en tant que croisé anti-corruption, mais sa bataille avec Poutine est personnelle au moins depuis 2014, lorsque Navalny et son frère Oleg ont été reconnus coupables de fausses accusations de fraude. Navalny a été libéré avec sursis, mais son frère a été condamné à trois ans et demi de prison, une décision qui a laissé l’habituellement imperturbable. chef de l’opposition en larmes, criant au juge: «N’as-tu pas honte?»

Les autorités russes ont déclaré que Navalny avait été arrêté dimanche pour avoir violé les termes de cette condamnation avec sursis en 2014.

Kara-Murza a déclaré que malgré le danger personnel, Navalny n’avait pas d’autre choix que de retourner en Russie et de poursuivre son combat pour en faire «un pays européen normal».

«Il a fait le seul appel possible», a déclaré Kara-Murza. «Nous savons comment le régime de Poutine traite les opposants. Nous savons quels sont les enjeux. »

De même, le Kremlin ne semblait pas avoir d’autre choix que d’arrêter Navalny après avoir pris de nombreuses mesures qui semblaient destinées à le dissuader de rentrer chez lui, notamment une descente dans ses bureaux en novembre et des avertissements selon lesquels il serait détenu.

«Le délit immédiat commis par Alexei était de ne pas s’inscrire à sa libération conditionnelle», a déclaré Kara-Murza. «La raison pour laquelle il ne s’est pas enregistré est qu’il se remettait d’une attaque parrainée par l’État. Vous ne pouvez pas inventer ce truc. «

Ajoutant à l’absurdité, Poutine, qui évite de prononcer le nom de Navalny, s’était félicité lors de sa conférence de presse annuelle d’avoir permis à Navalny de quitter la Russie pour se faire soigner. Se référant à lui comme le «patient de la clinique de Berlin», Poutine a également dénigré Navalny pour n’avoir jamais occupé un poste de responsabilité, une critique ironique étant donné que le Kremlin s’est donné beaucoup de mal à plusieurs reprises pour disqualifier Navalny de sa candidature à une fonction publique.

Navalny et ses partisans se concentrent désormais sur les élections de septembre à la Douma russe, dans lesquelles ils espèrent mener une stratégie concertée, qu’ils ont qualifiée de «vote intelligent», dans lequel les groupes d’opposition acceptent de soutenir tout candidat qui ne l’est pas. t allié avec Poutine.

Dans un communiqué publié mardi depuis la prison, Navalny a comparé sa cellule à sa chambre d’hôpital en Allemagne, notant qu’elles étaient très similaires mais que son lit en prison ne dispose pas de télécommande pour ajuster les supports pour ses jambes et son dos. Son humour semblait intact.

« Ici, ils ne collent pas d’aiguilles avec des tubes dans mon corps et ne me connectent pas de fils (du moins pas encore) », a déclaré Navalny. «Et ils parlent aussi ma langue maternelle. Un gros plus. »

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.