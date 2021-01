Adieu, Donald Trump, vous bête de l’enfer abricot mutilé

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

In memoriam: Cette chronique voudrait marquer le décès de la carrière politique de Donald J. Trump, sans qui j’aurais dû faire quelques efforts plutôt que de simplement copier et coller ce qu’il a dit. Alors adieu à F ** kface Von Clownstick, un bouton CAPS LOCK sensible, patate douce xénophobe, Rome brûlant sous forme humaine, bête de l’enfer abricot mutilé qui a servi en tant que 45e président des États-Unis d’Amérique. C’est vraiment la fin d’une erreur.

Avant de partir, Trump a gracié quelques-uns de ses copains, y compris le provocateur d’alt-droite Steve Bannon et le rappeur Lil Wayne. Malheureusement, il n’y avait pas de pardon pour la ménagère américaine dont tentative à faire du «thé britannique» impliquait de le mettre au micro-ondes, cet épisode de «Friends» lorsqu’ils allaient en Angleterre, ou lui-même.

Parlant de faire des faveurs à vos amis, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a joué de manière inattendue à la presse assemblée un extrait du dessin animé des années 1960 «Top Cat» Don gato y su pandilla en espagnol – parce que l’acteur qui a fait certaines des voix était un partisan de longue date. L’acteur n’était pas juste mort, d’ailleurs, il est décédé il y a plusieurs années, donc ce n’était pas un hommage mais simplement López Obrador montrant qu’il est vraiment un président de Mickey Mouse. Bon travail, il n’y a pas de pandémie mondiale!

En parlant de cela, en Indonésie, ils ont dû faire face au même problème que tous les autres pays: qui devrait se faire vacciner en premier contre le coronavirus. Travailleurs de la santé de première ligne? Les résidents des foyers de soins? Le gouvernement (dans le cas du Portugal, cela aurait certainement dû être le gouvernement car ils sont des super-diffuseurs)? Non, l’Indonésie a choisi les influenceurs des médias sociaux.

L’un des influenceurs chanceux, Raffi Ahmad – qui compte près de 50 millions d’abonnés sur Instagram – a publié une vidéo de lui-même prenant la photo au-dessus de la légende «Alhamdulillah [Praise be to God] un vaccin… N’ayez pas peur des vaccins.

Un haut responsable du ministère de la Santé a déclaré que la décision d’inclure des influenceurs (et aussi, dans l’intérêt de l’équité, plus d’un million de travailleurs de la santé) dans la première série de vaccinations était une stratégie de communication délibérée pour éliminer le scepticisme et certainement pas une faute d’orthographe dans laquelle «Influenceurs» a été écrit au lieu de «grippe».

COMPÉTITION DE CAPTION

«Écoutez attentivement, Navalny descend ces marches, puis nous relâchons le requin.»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est beaucoup plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Face à une pénurie, les Madrilènes font leur propre contacts! » par Helen Darbishire.

