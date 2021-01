Tir d’avertissement tiré, cinq arrêtés après que le véhicule de la Garda ait percuté le Donegal

Gardaí a arrêté cinq personnes et a tiré un coup de semonce après qu’une voiture transportant un chauffeur et quatre passagers a percuté un véhicule Garda et s’est ensuite écrasée alors que le conducteur tentait de s’échapper.

L’incident s’est produit à Co Donegal et gardaí pense que le conducteur et ses passagers avaient déjà traversé la frontière d’Irlande du Nord, où ils tentaient de s’échapper lorsque le conducteur a perdu le contrôle de la voiture.

L’homme qui conduisait le véhicule a ensuite tenté de fuir Gardaí après s’être écrasé. Cependant, un membre de la Garda a poursuivi et a trouvé l’homme dans un hangar avant l’arrivée d’autres membres de la force et le suspect a été maîtrisé.

L’un des gardaí impliqué dans l’opération, qui serait le gardien qui a coincé le chauffeur dans le hangar, a souffert d’une fracture de la main au cours de l’incident et a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

L’incident a commencé vers 13h30 dimanche près de Drumlonagher, juste à l’extérieur de la ville de Donegal, lorsque des détectives dans un véhicule de la Garda ont rencontré une autre voiture, transportant les trois hommes et deux femmes.

«Gardaí a fait signe à une jeep, qui semblait conduire de manière dangereuse, de s’arrêter juste après Drumlonagher à Donegal Town. Ce véhicule ne s’est pas arrêté et s’est éloigné de Gardaí », a indiqué un communiqué de Garda.

Chauffeur facturé

Lorsque nous avons fait des efforts par gardaí pour arrêter la voiture avec les cinq occupants, le conducteur a percuté le véhicule Garda. Il fila ensuite de la scène vers la N15 en direction de Ballyshannon mais fut poursuivi par gardaí.

Environ 3 km après cette poursuite, le conducteur qui avait percuté la voiture Garda est arrivé au rond-point de Tullyearl, où un point de contrôle Garda Covid-19 était en place. Le pilote a pris le rond-point du mauvais côté et à grande vitesse et a perdu le contrôle de sa voiture avant de s’écraser puis de se sentir dans un champ à pied mais il a été poursuivi.

Le chauffeur et ses quatre passagers ont tous été arrêtés par la gardaí mais ont depuis été libérés, le chauffeur étant inculpé et devant comparaître devant les tribunaux lundi.

Le membre de la Garda qui a été blessé à la main a été transporté de l’hôpital universitaire de Letterkenny.

Un coup de semonce ayant été tiré au cours de l’incident, l’affaire a été notifiée à la Commission du Médiateur de la Garda Síochána, qui doit être informée chaque fois qu’un membre de la Garda décharge une arme à feu officielle.