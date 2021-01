Covid-19: Comment les autres pays de l’UE traitent-ils les écoles?

Les écoles de la République n’ont pas encore rouvert cette année à la suite d’un pic de cas de Covid-19 après Noël.

Les projets de réouverture d’écoles et de classes spéciales pour les élèves ayant des besoins spéciaux ont échoué la semaine dernière au milieu des préoccupations du personnel concernant la sécurité. C’est un débat qui a eu lieu dans toute l’Europe au cours de la pandémie, mais qu’ont décidé de faire les autres pays de l’UE?

Allemagne

Les écoles sont généralement fermées en Allemagne. Les restrictions locales peuvent différer entre les 16 États du pays, mais le gouvernement central a recommandé que les écoles pour besoins spéciaux restent ouvertes tandis que d’autres ferment après Noël. Un groupe d’enseignants et de personnel a lancé la semaine dernière une pétition au ministre de l’Éducation contre cette exception, avertissant que de nombreux élèves se trouvaient dans des catégories à haut risque et que le personnel ne disposait pas des EPI disponibles pour le personnel hospitalier. «Le respect des règles d’hygiène dans notre type d’école est presque impossible», lit-on dans la lettre. Le ministère de l’Éducation a rétorqué que si de telles écoles étaient fermées, les parents «seraient confrontés à d’énormes défis qu’ils ne peuvent généralement pas relever seuls».

Pays-Bas

Les Pays-Bas sont passés à l’enseignement à distance du 16 décembre au 7 février au moins. Cependant, il existe des exceptions. Les élèves jugés vulnérables peuvent être autorisés à fréquenter l’école physiquement au cas par cas, aux côtés des enfants des travailleurs essentiels, qui bénéficient également d’une exception. Les enfants aux Pays-Bas ayant des besoins spéciaux peuvent fréquenter n’importe quelle école locale ou une école adaptée aux élèves ayant des besoins supplémentaires. Ceux-ci sont autorisés à rester ouverts, mais certaines écoles ont choisi de fermer et de passer à l’enseignement à distance. «C’est un dilemme. Bien sûr, nous voulons accueillir de nouveau nos élèves dès que possible », a déclaré le directeur de l’école spécialisée, Paul Overakker, aux médias locaux. «Mais … avec la variante britannique du coronavirus, nous trouvons cela irresponsable. La sécurité et la santé passent avant tout dans ce cas. Pour nos étudiants et pour notre personnel. «

Italie

Les écoles dédiées aux enfants ayant des besoins spéciaux sont rares en Italie, qui a commencé à les supprimer progressivement dans les années 1970 au profit d’une éducation intégrée dans la même salle de classe – bien que le niveau de soutien disponible puisse varier d’une école à l’autre. Toutes les écoles en Italie ont fermé en mars dernier. Les écoles élémentaires et intermédiaires ont rouvert en septembre, et certaines écoles secondaires, mais avec un mélange d’apprentissage en personne et à distance et des circonstances différentes dans les 20 régions d’Italie. Reconnaissant que l’enseignement en ligne peut exclure les enfants ayant des besoins spéciaux, certaines écoles ont fait une exception pour permettre à ces élèves de suivre des cours physiques. Cela a suscité une certaine controverse, car enseigner uniquement aux élèves ayant des besoins spéciaux en classe allait à l’encontre du principe de l’éducation intégrée.

France

Les écoles en France ont été fermées de mars à mai et ont commencé à rouvrir le 12 mai, avec des fermetures occasionnelles d’écoles individuelles depuis en raison des épidémies de Covid-19. Les fermetures d’écoles après Noël dans d’autres pays de l’UE sur fond d’inquiétudes concernant la variante britannique la plus contagieuse ont provoqué un débat en France sur l’opportunité de faire de même. Tous les enfants de plus de six ans doivent porter des masques faciaux en tout temps, y compris dans les espaces extérieurs, et les écoles doivent ventiler leurs bâtiments et empêcher les groupes d’élèves de se mélanger. Les enfants ayant des besoins spéciaux sont des «élèves prioritaires» et doivent suivre les mêmes mesures de sécurité que les autres élèves dans la mesure du possible. Les parents ont le droit de ne pas envoyer leurs enfants à l’école s’ils le souhaitent, sans être pénalisés.