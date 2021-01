À l’intérieur de l’entrepôt de Citywest au centre du déploiement du vaccin Covid-19

Dans un grand entrepôt d’un parc industriel de Citywest au sud-ouest de Dublin, installez une rangée de cinq grands congélateurs stockant de minuscules flacons de vaccin contre le coronavirus, probablement le produit le plus recherché de l’État.

Le personnel du Service national de la chaîne du froid, un rouage clé de la chaîne d’approvisionnement en vaccins du Health Service Executive, doit travailler rapidement.

Le vaccin Pfizer / BioNTech, qui constitue actuellement l’essentiel de l’offre de l’Irlande, doit être conservé à des températures ultra-basses de moins 70 degrés.

Le vaccin est principalement expédié d’une usine Pfizer à Puurs, en Belgique, et arrive à l’usine de Citywest dans des boîtes de la taille de paniers de pique-nique.

Chaque boîte scellée a un GPS et un suivi de la température, et est emballée avec des pastilles de glace sèche pour maintenir le vaccin à moins 70 degrés en transit. À l’intérieur de chacun se trouvent cinq petits plateaux, surnommés «boîtes à pizza», avec 195 flacons par plateau.

Chaque flacon fournit environ six doses après l’ajout du diluant, ce qui signifie que chaque plateau fournira au moins 1170 doses du vaccin.

Un membre de l’équipe des opérations de l’entrepôt de la chaîne du froid travaillant dans une pièce réfrigérée distribuant des flacons décongelés du vaccin Pfizer / BioNTech de leurs boîtes dans des boîtes plus petites avant d’être transportés vers leurs destinations. Photographie: Alan Betson



Lorsque les envois hebdomadaires arrivent, le personnel de l’entrepôt dispose de moins de trois minutes pour retirer les plateaux, étiqueter et scanner chacun d’eux et les mettre dans les congélateurs. Le personnel a le temps de passage réduit à une minute et 40 secondes.

Les portes des congélateurs spécialisés stockant le vaccin ne peuvent être ouvertes que pendant 20 secondes, et il y a des minuteries partout dans l’entrepôt.

Problèmes de sécurité

Lors de la visite de l’europe-infos.fr vendredi, un lot de vaccins avait été expédié plus tôt dans la matinée à un certain nombre de maisons de retraite à travers le pays.

L’installation de distribution de la chaîne du froid est gérée par une entreprise privée, partenaire du HSE depuis plusieurs années, et spécialisée dans le stockage et le transport des vaccins. Cet hiver, l’établissement a distribué environ 1,6 million de doses du vaccin contre la grippe aux médecins généralistes, aux pharmacies et aux hôpitaux en sept semaines.

La société n’a pas été publiquement identifiée et a pris soin de ne pas mettre sa marque sur des photographies ou des vidéos de vaccins arrivant dans l’établissement, en raison de problèmes de sécurité accrus.

Une fois que le vaccin Pfizer / BioNTech est sorti du congélateur, l’horloge redémarre et doit être utilisé dans les 120 heures, soit cinq jours.

Du congélateur, les plateaux de flacons sont amenés dans une «chambre froide» séparée, où ils sont souvent divisés et emballés dans des boîtes plus petites, comme un dispensaire de pharmacie. Le centre de distribution doit s’assurer que les hôpitaux et les maisons de retraite ne reçoivent pas plus de doses qu’ils ne peuvent en utiliser, afin d’éviter de gaspiller le précieux vaccin.

Une fois que l’approvisionnement augmentera, l’installation pourra expédier en continu des plateaux pleins vers des sites tels que les centres de vaccination de masse à mesure qu’ils arrivent. Mais pour le moment, les flacons sont soigneusement rationnés. Le sentiment de ceux qui supervisent l’opération est que la deuxième phase, au cours de laquelle ils achemineront de grandes quantités vers des centres de vaccination de masse, sera plus facile à gérer.

Un membre de l’équipe des opérations d’entrepôt de la chaîne du froid déplace les boîtes «expéditeurs», qui contiennent les «boîtes à pizza» des flacons de vaccin Pfizer / BioNTech. Photographie: Alan Betson



Des membres spécialement formés de l’équipe des opérations d’entrepôt de la chaîne du froid transfèrent des boîtes de flacons de vaccin Pfizer / BioNTech vers des congélateurs à très basse température. Photographie: Alan Betson



Lorsque le vaccin AstraZeneca entrera en jeu, après l’approbation réglementaire de l’UE, l’espoir est que le déploiement s’accélérera rapidement. Ce vaccin ne doit être conservé qu’à la température normale du réfrigérateur, ce qui, contrairement aux exigences complexes des vaccins actuels, est le «pain et beurre» de l’établissement de Citywest, explique un cadre supérieur.

Une deuxième rangée de cinq congélateurs pour le vaccin Pfizer / BioNTech est située dans un coin séparé de l’installation, ainsi que quatre congélateurs utilisés pour stocker le vaccin Moderna à moins 20 degrés.

Le faible bourdonnement des congélateurs, qui sont fermés derrière des portes de sécurité, est noyé par le bruit du plancher bruyant de l’entrepôt.

Depuis le site de Citywest, les vaccins sont transportés dans des fourgons avec des compartiments réfrigérés spéciaux, maintenant la température des flacons entre 2 et 8 degrés. Les fourgons ont un traceur GPS et une batterie de secours pour le réfrigérateur en cas de panne du véhicule.

Un chauffeur charge les vaccins Pfizer / BioNTech dans une camionnette réfrigérée après les avoir récupérés au Centre national de distribution de la chaîne du froid. Photographie: Alan Betson



Vendredi matin, un ouvrier vérifie l’état de l’une des fourgonnettes actuellement sur la route depuis son ordinateur portable. Il peut voir le chauffeur démarrer son moteur à 6h30 du matin, quittant un dépôt de Limerick avec une commande de vaccins à livrer aux maisons de retraite à travers Co Tipperary.

L’écran de l’ordinateur portable affiche un journal de l’emplacement du conducteur toutes les cinq minutes et la température à l’intérieur du compartiment contenant les vaccins. Si la température glisse de chaque côté de la limite de 2 à 8 degrés, le personnel de Dublin recevra une alerte.

La flotte de fourgons du centre de distribution a été livrée au cours des deux dernières semaines dans plus de 600 sites différents, principalement des maisons de retraite médicalisées et des hôpitaux. Les trajets peuvent durer jusqu’à 12 heures, atteignant un certain nombre d’endroits sur un itinéraire soigneusement planifié pour minimiser le temps de trajet.

Il y a eu un petit nombre de cas où des fourgonnettes étaient en route vers des maisons de soins infirmiers, seulement pour apprendre à mi-parcours d’une nouvelle épidémie de virus dans la maison de soins. Cela signifiait que l’inoculation prévue de ces résidents vulnérables et du personnel devait être retardée, les doses étant détournées ailleurs.

Effets dévastateurs

Les maisons de soins infirmiers recevront généralement les vaccins la veille de leur administration et les conserveront toute la nuit dans les réfrigérateurs de leur pharmacie.

Vendredi à 6 h 08, une camionnette a quitté le site de Citywest sur une route de livraison et à 10 h 42, elle était arrivée à l’hôpital communautaire St Camillus, une maison de retraite gérée par HSE dans la ville de Limerick.

Une équipe de sept vaccinateurs a commencé à se mettre en place dès 8h30 samedi à St Camille, pour délivrer les premières doses à 72 habitants et plus de 160 collaborateurs.

Le virus a fait rage dans le secteur des maisons de retraite pendant la pandémie, avec des effets dévastateurs, mais St Camillus a réussi à empêcher le virus d’entrer jusqu’à présent.

L’équipe de vaccination a installé un camp dans une salle de 25 lits qui avait été convertie en cantine du personnel. Une fois que les vaccinateurs ont constitué les doses en ajoutant du diluant aux flacons, ils ont six heures pour les administrer.

Avant que chaque personne ne soit vaccinée, ses informations personnelles et son consentement ont été vérifiés et enregistrés. Après avoir reçu le jab dans la partie supérieure du bras, ils ont été surveillés pendant 15 minutes pour détecter tout effet indésirable.

Le Dr Ann Hogan, médecin principal de HSE Mid-West Community Healthcare, a déclaré que certains vaccinateurs avaient pu obtenir sept doses de flacons «si vous êtes très prudent et précis».

Nora Gray (101), qui a reçu le vaccin Covid-19 à l’hôpital communautaire St Camillus, Co Limerick. Photographie: Jack Power



Pour l’une des résidents, Nora Gray, le vaccin était un cadeau précoce avant son 102e anniversaire le mois prochain. Originaire de Co Tipperary, elle a vécu à Limerick la majeure partie de sa vie et y a rencontré son défunt mari alors qu’elle travaillait dans un bar.

Depuis six ans, St Camille est sa maison. Les restrictions sur les visiteurs avaient rendu l’année dernière difficile, mais elle a déclaré au europe-infos.fr qu’elle «n’était pas si inquiète» du virus. «Les infirmières sont formidables, elles sont formidables pour vous, tout le personnel», dit-elle.

Il était difficile de ne pas pouvoir voir sa fille Marie ou ses petits-enfants, mais elle a dit que la pandémie avait été «pire pour eux». À l’âge de 100 ans il y a deux ans, elle a organisé une grande fête dans la maison de soins infirmiers et espère avoir une petite fête le mois prochain, avant que la maison ne reçoive la deuxième dose de vaccin.

Sian Rowe-McCormack, directrice des soins infirmiers de St Camillus, a déclaré que le personnel était «absolument ravi» que les résidents reçoivent le vaccin. «C’est comme la première page d’un tout nouveau chapitre», dit-elle.