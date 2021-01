Covid-19: l’UE menace de bloquer l’exportation de vaccins au milieu d’AstraZeneca

L’UE a menacé de bloquer les exportations de vaccins contre les coronavirus vers des pays extérieurs au bloc, après qu’AstraZeneca ait été accusé de ne pas avoir donné une explication satisfaisante à un énorme déficit de doses promises aux États membres.

Les nouveaux plans de distribution de la société pharmaceutique ont été jugés « inacceptables » après avoir « étonnamment » informé la Commission européenne vendredi qu’il y aurait des lacunes importantes sur le calendrier initial.

L’UE devait recevoir 100 millions de doses au premier trimestre de cette année. Mais il est à craindre que le bloc n’en reçoive que la moitié malgré des achats anticipés importants avant l’autorisation du vaccin par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Lors d’un appel passionné avec le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, lundi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’entreprise devait respecter ses obligations contractuelles. L’EMA devrait autoriser le vaccin d’ici la fin de cette semaine.

La porte-parole de Mme von der Leyen a déclaré: «Elle a clairement indiqué qu’elle attend d’AstraZeneca qu’elle respecte les dispositions contractuelles prévues dans l’accord d’achat préalable.»

La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a fait une déclaration télévisée pour exprimer sa frustration face au comportement de l’entreprise, avertissant que les réponses fournies jusqu’à présent n’avaient pas été satisfaisantes.

Pendant ce temps, le ministère allemand de la Santé a démenti les informations selon lesquelles le vaccin AstraZeneca n’est efficace qu’à 8% pour les personnes âgées, tandis que la société pharmaceutique a déclaré que le rapport, paru dans les médias allemands, était «complètement incorrect».

Le ministère allemand de la Santé a publié mardi matin une déclaration précisant qu’aucune donnée ne suggérait cette affirmation. Il a réitéré qu’il s’attendait à ce que l’Agence européenne des médicaments (EMA) décide vendredi d’approuver ou non le vaccin.

Cette clarification est intervenue après que le journal allemand Handelsbatt a publié un article déclarant que le vaccin AstraZeneca avait un niveau d’efficacité aussi bas que 8% pour les personnes de plus de 65 ans.

Un porte-parole d’AstraZenecea a qualifié le rapport de «complètement faux» et a souligné que les données publiées dans le journal médical The Lancet démontraient que les adultes plus âgés présentaient de fortes réponses immunitaires au vaccin, «100% des personnes âgées générant des anticorps spécifiques aux pics après le deuxième dose ».

Les rapports des médias allemands ont fait craindre du jour au lendemain que le vaccin risquait de ne pas être approuvé par les autorités de l’Union européenne pour une utilisation chez les personnes de plus de 65 ans.

Irlande

Un porte-parole du ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que l’EMA «doit prendre une décision vendredi et sur cette base, la Commission européenne décidera de l’approbation. L’Irlande sera guidée par ces décisions. »

M. Donnelly a confirmé lundi que la vaccination des plus de 70 ans contre Covid-19 commencerait le mois prochain en supposant l’autorisation du vaccin AstraZeneca par l’EMA plus tard cette semaine. Dans le cadre de la stratégie gouvernementale, a-t-il dit, les personnes âgées seront initialement vaccinées par les médecins généralistes lors de leurs chirurgies dans l’ordre suivant: 85 ans et plus; 80-84; 75-79; et 70-74.

Il a déclaré que le Health Service Executive (HSE) préparait une campagne d’information publique avec tous les détails nécessaires pour que «chacun sache quand, où et comment accéder à son vaccin».

Cependant, M. Donnelly a averti que la livraison du vaccin AstraZeneca en Irlande serait «dans le bas de l’échelle» des attentes pour février et «considérablement inférieure» à celle initialement annoncée par la société pour mars.

M. Donnelly a également déclaré que «chaque résident possible» des maisons de retraite avait désormais reçu une dose de vaccin et qu’au cours des prochaines semaines, des secondes doses seraient administrées à 77 000 agents de santé.

Le HSE a déclaré que 45 000 travailleurs de la santé recevraient cette semaine une deuxième dose de vaccin, tout comme environ 3 000 résidents et membres du personnel des établissements de soins de longue durée. Dimanche, 143 000 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées, légèrement au-dessus de l’objectif, a déclaré le ministre.

Du côté de l’offre, l’Irlande devrait recevoir 32 760 doses du vaccin Pfizer / BioNTech cette semaine, contre 24 750 la semaine dernière lorsque les livraisons ont été supprimées en raison des mises à niveau de fabrication entreprises par Pfizer dans son usine européenne.

Une porte-parole de la société a déclaré que les livraisons devraient passer à environ 41 000 par semaine la semaine prochaine, pour passer à 50 000 en mars. Dans le cadre des accords d’achat de l’UE, l’Irlande pourrait recevoir jusqu’à 6,6 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, la plupart plus tard dans l’année.

‘Souple’

Un porte-parole du HSE a déclaré que les plans de déploiement des vaccins «doivent être flexibles pour s’adapter aux événements imprévus» et que le HSE ne «fournissait pas actuellement le séquençage du déploiement des vaccins dans chacune des différentes cohortes, car les calendriers de livraison sont confirmés sur une base continue».

Bien que la publication des chiffres de vaccination quotidiens ait été promise, le HSE a un arriéré de chiffres à saisir et à valider, selon M. Donnelly.

Le directeur de la bioéthique du ministère de la Santé, le Dr Siobhán O’Sullivan, a défendu mardi le programme de déploiement de la vaccination et la liste des priorités de l’État, affirmant que la stratégie d’allocation irlandaise était basée sur des ressources limitées.

Elle a déclaré que la plupart des pays avaient la même politique prioritaire – donner la priorité aux personnes âgées et aux travailleurs de première ligne – et que les décisions étaient prises sur la base de l’allocation d’une ressource rare.

Le Dr O’Sullivan a reconnu que les gens se sentaient anxieux et impatients, mais a déclaré que le département s’efforçait de faire en sorte qu’ils tirent le meilleur parti des ressources disponibles tout en équilibrant les décisions avec le traitement éthique du peuple irlandais.

Elle a déclaré au programme Morning Ireland de RTÉ que la recommandation du Conseil consultatif national de l’immunisation était que les personnes les plus à risque de mourir ou de contracter une maladie grave du virus soient les premières.

Le Dr O’Sullivan a déclaré qu’il y avait très peu de données disponibles sur la transmissibilité du virus et que l’on ne savait pas si la vaccination arrêterait la transmission.

Lundi, les organisations caritatives Alone and Age Action ont appelé à ce que les personnes âgées soient immédiatement informées du moment et du lieu où elles recevraient le vaccin afin d’éviter de créer un «manque d’information» qui était comblé par des SMS et des appels frauduleux demandant des informations privées pour de faux rendez-vous de vaccination.

Gardaí, le HSE et le ministère de la Santé ont confirmé que des SMS frauduleux font le tour des demandes d’informations privées et sensibles, notamment le numéro PPS, la date de naissance et l’adresse.

Le chef d’Age Action, Paddy Connolly, a averti que le message «Ne nous appelez pas, nous vous appellerons» sur la façon dont les personnes de plus de 70 ans accéderont au vaccin Covid-19 a rendu certaines personnes vulnérables à de telles escroqueries. Une communication claire et précise, délivrée par des canaux appropriés, est nécessaire de toute urgence, a-t-il déclaré.