Boris Johnson vers l’UE: ne restreignez pas les exportations de vaccins

LONDRES – Boris Johnson a déclaré que l’UE ne devrait pas imposer de « restrictions » sur les exportations de vaccins, suite aux avertissements selon lesquels des contrôles pourraient devoir être imposés sur les approvisionnements quittant le bloc en raison de problèmes de fabrication et de pénuries.

Répondant à la proposition de la Commission européenne d’exiger des entreprises qu’elles fournissent une notification rapide lorsqu’elles envoient des vaccins vers des pays tiers et suggérant que de nouveaux contrôles pourraient être imposés, le Premier ministre britannique a déclaré qu’il avait « confiance en nos fournisseurs » – et a exhorté Bruxelles à ne pas aller contre un esprit de « coopération multinationale » dans la lutte contre la pandémie.

«La création de ces vaccins a été un merveilleux exemple de coopération multinationale, et je pense que l’une des leçons que nous devons tirer, le monde doit apprendre de la pandémie, est la nécessité de coopérer et de veiller à ce que nous agissions. ensemble et nous comprenons comment lutter ensemble contre ces pandémies », a déclaré Johnson, en réponse à une question de POLITICO lors d’une conférence de presse à Downing Street mardi soir.

« Je ne veux donc pas voir de restrictions sur la fourniture d’EPI [personal protective equipment] à travers les frontières. Je ne veux pas de restrictions sur l’approvisionnement en médicaments à travers les frontières. Et je ne veux pas voir des restrictions sur les vaccins ou leurs ingrédients à travers les frontières. Je pense que c’est assez de bon sens, et je suis sûr que cela serait également largement soutenu dans toute l’UE. «

Auparavant, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, avait également insisté sur le fait que toute initiative de l’UE n’affecterait pas les approvisionnements britanniques en vaccin Pfizer ou AstraZeneca, affirmant qu’il s’était entretenu avec les directeurs généraux des deux sociétés.

« Je suis sûr que nous pouvons travailler avec l’UE pour garantir que, bien que la transparence soit la bienvenue, qu’aucun blocage ne soit mis en place », a déclaré Hancock au groupe de réflexion de Chatham House, mais a mis en garde contre « le protectionnisme … au milieu de une pandémie. »

Le porte-parole en chef de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré mardi que l’objectif à Bruxelles n’était pas d’entraver les exportations de vaccin contre le coronavirus mais de forcer les fabricants de vaccins comme AstraZeneca à fournir un compte rendu clair de leurs niveaux de production et de leurs plans de livraison.

«Permettez-moi de souligner que le mot qui est important ici est la transparence», a déclaré Mamer lors d’une conférence de presse quotidienne de la Commission. «Il ne s’agit pas de bloquer. Il s’agit de savoir ce que les entreprises exportent ou exporteront vers des marchés extérieurs à l’Union européenne. »

Mamer a déclaré que l’UE était tout à fait dans ses droits légaux d’imposer les nouveaux contrôles à l’exportation, et a noté qu’elle avait pris une mesure similaire en ce qui concerne les équipements de protection individuelle au printemps dernier au début de la pandémie en Europe.

«Cela permet aux autorités publiques et au public de savoir quelles exportations ont lieu des entreprises qui produisent au sein de l’Union européenne», a-t-il déclaré, ajoutant: «Il est important pour nous de nous assurer que les choses se déroulent comme nous l’avons convenu avec le entreprises. »

Lors de la conférence de presse de Downing Street, Johnson a répondu à la nouvelle selon laquelle le Royaume-Uni avait dépassé les 100000 décès enregistrés dus au virus. Il a déclaré qu’il avait pris «l’entière responsabilité» des actions du gouvernement, mais a ajouté: «Nous avons fait tout notre possible pour minimiser les souffrances et minimiser les pertes en vies humaines dans ce pays à la suite de la pandémie.»