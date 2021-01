«  Tenez bon, tenez-vous-en à l’essentiel  »: Martin exhorte la solidarité alors que le troisième verrouillage se prolonge

Exhortant les gens à «tenir ferme et à s’en tenir à l’essentiel», Taoiseach Micheál Martin a annoncé la prolongation prévue du troisième verrouillage de l’Irlande jusqu’au 5 mars hier soir, introduisant de nouvelles restrictions et avertissant que de nouvelles restrictions sur les déplacements et les déplacements seront envisagées.

Cette décision, largement signalée ces derniers jours, est intervenue alors que le nombre de décès dus au Covid-19 dans l’État a dépassé la barre des 3000 depuis que la pandémie a frappé pour la première fois au printemps dernier. À l’échelle mondiale, le nombre de cas de coronavirus enregistrés a désormais dépassé les 100 millions.

Mais il y avait aussi de bonnes nouvelles hier, car les cas signalés quotidiennement sont tombés en dessous de 1000 pour la première fois en un mois, et des personnalités de haut niveau ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le nombre de nouveaux cas continue de baisser fortement.

La modélisation par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) et partagée avec le gouvernement montre que la moyenne des cas par jour sera comprise entre 800 et 1400 d’ici le 8 février, et tombera entre 200 et 900 d’ici la fin du mois prochain.

M. Martin a déclaré que si les chiffres diminuaient, les véritables points de pression resteraient les admissions à l’hôpital et les cas à l’USI, pendant un mois au moins. «C’est pourquoi nous devons maintenir la pression sur le virus et le réduire», a-t-il déclaré.

Après une longue réunion du Cabinet dans les bâtiments gouvernementaux, M. Martin, le Tánaiste Leo Varadkar et le chef du parti vert Eamon Ryan ont annoncé une série de restrictions de quarantaine et de voyage et une application plus stricte de la réglementation existante, y compris de nouveaux points de contrôle près de la frontière.

L’opposition a critiqué l’approche du gouvernement, la chef du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, rejetant ce qu’elle appelait des «demi-mesures». Elle a appelé à l’introduction de restrictions de quarantaine pour tous les voyageurs.

Des sources ont déclaré que cette approche avait été discutée au Cabinet et pourrait être réexaminée dans les semaines à venir. Les fonctionnaires doivent examiner la logistique, les aspects juridiques et les aspects pratiques de la politique.

Lors de la réunion de quatre heures du Cabinet, un certain nombre de ministres se sont inquiétés du fait que certaines des règles de quarantaine proposées n’étaient pas suffisamment strictes et que le gouvernement devait fournir des précisions sur ce qui serait exactement appliqué dans la loi. Des ministres, dont la chef adjointe des Verts Catherine Martin, le whip en chef Jack Chambers et le ministre de l’Enseignement supérieur Simon Harris, se sont prononcés en faveur de cette approche.

Le Cabinet a également été averti que les chefs de la santé publique estiment qu’il y aura un nombre important de décès associés à Covid-19 dans les semaines à venir, mais que, à mesure que le virus sera sous contrôle, les niveaux actuels de conformité avec les mesures de santé publique seront difficiles à maintenir.

Une lettre de Nphet prévient qu’il sera de plus en plus difficile de maintenir le niveau de suppression du virus atteint depuis la nouvelle année.

Retour à l’école

Dans le même temps, les ministres se disent «optimistes» qu’un retour progressif des écoles peut commencer en février et mars, à commencer par les écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux.

Après cela, les élèves du primaire et les élèves de l’année d’examen seront prioritaires. Les dates n’ont pas encore été convenues pour les différentes phases. Les fonctionnaires se réuniront cette semaine pour discuter des plans d’urgence potentiels pour le certificat de fin d’études, mais des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré qu’ils étaient «optimistes» que l’examen d’État se déroulerait cette année.

Le gouvernement et ses partenaires de l’Union européenne attendent une décision sur l’approbation du vaccin AstraZeneca Covid-19 vendredi. Mais il existe peu de données sur son utilisation chez les personnes âgées issues d’essais, a déclaré le chef de l’Agence européenne des médicaments, Emer Cooke.

« L’évaluation est actuellement en cours de finalisation, et nous espérons vivement une conclusion cette semaine », a-t-elle déclaré à une commission du Parlement européen en réponse aux questions des députés européens.

La multinationale pharmaceutique anglo-suédoise est au centre de la controverse après avoir annoncé des retards dans les livraisons de doses à l’UE, ce qui a incité le bloc à envisager d’imposer des restrictions à l’exportation de vaccins vers d’autres pays.