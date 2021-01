Mayo’s Clare Island, l’une des communautés les plus infectées de l’État

L’île de Clare, au large de Co Mayo, connaît une épidémie de Covid-19 qui a infecté environ un sur huit de ses 160 habitants.

Environ 20 personnes ont été testées positives pour la maladie, faisant de l’île montagneuse à l’entrée de Clew Bay l’une des communautés les plus infectées du pays.

Une équipe de santé publique s’est rendue sur l’île en ferry la semaine dernière pour effectuer des tests sur des cas présumés de Covid-19, aidant les deux infirmières de la santé publique qui y vivent.

Les insulaires qui ont parlé à l’europe-infos.fr mais ont refusé d’être nommés ont déclaré qu’ils étaient très préoccupés par l’ampleur de l’infection, qu’ils attribuaient à la socialisation à Noël.

«Nous n’avons pas encore eu à transférer personne à l’hôpital et nous espérons que cela restera le cas», a déclaré le médecin généraliste basé à Achill, le Dr Noreen Lineen-Curtis, qui se rend normalement à Clare Island une fois par semaine.

Elle n’a pas visité l’île de Clare depuis avant Noël car elle était préoccupée par le taux d’infection élevé à Achill et craignait d’être une porteuse asymptomatique et de la faire sortir sur l’île. Au lieu de cela, elle a mené des consultations téléphoniques avec ses patients.

«Je sortais normalement une fois par semaine, un mercredi. Je ne me sens pas encore en sécurité de sortir. Si j’y vais, les gens viennent à la clinique. Je ne veux pas risquer que quiconque sorte de chez eux », dit-elle.

«Cela s’est calmé. Je ne parle pas de beaucoup plus pour les tests à la minute. Espérons que ce soit la fin et que nous l’avons contenu. »

Pourtant, le médecin a déclaré qu’elle était «très préoccupée» par le taux d’infection parmi les insulaires. «Je suis inquiet et le serai jusqu’à ce que la dernière personne se soit complètement rétablie. C’est tellement imprévisible – qui va tomber malade et qui ne l’est pas. »

Mayo a le deuxième taux d’infection le plus élevé du pays avec 1 213 cas pour 100 000 habitants.

Clare Island fait partie de la zone électorale locale de Westport, qui a enregistré 198 cas au cours des 14 jours précédant le 18 janvier, ce qui donne à la localité un taux d’incidence de 1 077 cas pour 100 000 habitants.

Taux d’incidence

Sur la base du nombre de cas sur l’île elle-même, l’île de Clare aurait un taux d’incidence équivalent de 12 500 cas pour 100 000 habitants.

Cela place l’île à plus de deux fois le taux d’infection à Belmullet, la zone électorale locale avec le taux d’infection le plus élevé de l’État et 16 fois le taux d’incidence national actuel.

«C’est vraiment élevé», a déclaré le Dr Lineen-Curtis. «Cela a été très contagieux.»

Elle a déclaré que Clare Island avait réussi à éviter tout cas de maladie pendant la période chargée de l’été dernier. Elle attribue les taux d’infection à une socialisation accrue au cours de la période des fêtes, aux personnes qui visitent l’île et au continent pendant la période de Noël et aux visites des pubs locaux.

«La grande majorité des gens ont été – et restent – très vigilants, mais juste quelques feuillets à Noël lorsque vous vous sentez en sécurité et c’est suffisant», a déclaré le Dr Lineen-Curtis.

«Achill y a échappé pendant l’été. Le taux d’incidence était tellement bas dans le pays. C’est ce qui nous a sauvés cet été. Mais cette socialisation à Noël a été notre chute.