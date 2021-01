Pourquoi aucun engagement sérieux sur une approche commune Nord / Sud de Covid-19?

Le gouvernement déclare qu’il fournira dans les prochains jours des données provenant des formulaires de localisation de passagers aux autorités d’Irlande du Nord.

Mais le gouvernement ne s’attend guère à une coopération de fond sur les mesures de Covid avec l’exécutif de Stormont ou le gouvernement britannique, selon plusieurs sources de haut niveau ayant connaissance de la question.

Le gouvernement a été critiqué, en particulier par le Sinn Féin, pour son incapacité à convenir d’une stratégie «toute l’Irlande» sur Covid avec l’exécutif de Stormont. Mais des sources connaissant les contacts affirment qu’il n’y a jamais eu d’engagement sérieux dans une approche commune des principales mesures de contrôle de Covid telles que la quarantaine, les restrictions de voyage ou la fermeture de la vie sociale et économique.

Dublin comprend que le DUP n’acceptera pas une approche commune. En conséquence, Taoiseach Micheál Martin n’a pas poussé le Premier ministre et chef du DUP Arlene Foster sur la question.

Les archives montrent qu’il y a eu des contacts assez fréquents entre les deux dirigeants depuis l’été, avec des appels et des réunions avec Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill à huit reprises entre juillet et décembre. Depuis la réunion du Conseil ministériel Nord-Sud en décembre, il y a eu un appel à la fois le 13 décembre et des appels séparés aux deux femmes lundi dernier (25 janvier). Martin maintient également un canal de communication privé ouvert à Foster.

Mais il n’y a pas de discussions de fond sur une approche convenue qui permettrait d’élaborer une politique Covid unique pour l’île. Le maximum qui peut ou sera réalisé est un certain degré d’alignement, dans lequel les deux administrations adoptent des approches similaires en matière de verrouillage, et cetera. Mais une approche sur une seule île n’est pas envisageable, selon des personnes connaissant la politique.

«Le Royaume-Uni est le« continent »», déclare une autre personne impliquée dans les discussions, caractérisant le point de vue du DUP et estimant qu’il n’y a «aucune chance» que l’exécutif du Nord accepte les restrictions sur les vols à destination de Belfast depuis les aéroports de Angleterre, Ecosse ou Pays de Galles.

«Ils ne changeront jamais sur les vols», déclare une source de haut niveau à Dublin. «Nous le savons tous. Mais nous devons être vus pour essayer.

Une autre source de haut niveau à Dublin est plus optimiste. «Nous nous dirigeons vers plus de coopération», a déclaré la source, soulignant les contacts entre les responsables de la santé publique des deux côtés de la frontière. «Mais sur le plan politique, la prise de décision est un processus entièrement distinct.»

«Le premier ministre a un point de vue très précis – cela fait partie du Royaume-Uni, ce sont les voyages intérieurs et ils établissent leurs propres règles.»

Un autre haut fonctionnaire de Dublin dit simplement: «Vous n’obtiendrez jamais que le DUP traite les voyages depuis la Grande-Bretagne comme autre chose que domestique.»

Dans un communiqué publié au europe-infos.fr, Government Buildings a déclaré: «Le Taoiseach, le ministre de la Santé et les responsables sont en contact régulier avec leurs homologues d’Irlande du Nord sur la pandémie COVID-19 en cours.

«Ils ont discuté des domaines de coopération autour de l’alignement de l’approche et de l’impact de la nouvelle variante.

«Cette coopération a inclus une récente déclaration conjointe des deux médecins en chef, le Dr Tony Holohan et le Dr Michael McBride, sur la nécessité pour les gens de respecter les mesures de santé publique.

Alors que les responsables de Dublin soulignent la réticence du DUP, ce n’est pas non plus toute l’histoire. Le gouvernement irlandais a évolué à un rythme glacial en ce qui concerne la fourniture d’informations par les sociétés de données passagers au Nord, et des restrictions ont été précédemment annoncées ici sans aucune référence à l’administration Stormont. Mme Foster s’est également offensée de la suggestion du Taoiseach selon laquelle le Nord ne testait pas la variante britannique.

En essayant de contourner l’absence d’une approche commune à toute l’Irlande, des suggestions ont été faites ces derniers jours concernant une stratégie des «deux îles», convenue entre les gouvernements britannique et irlandais. Mais les sources à Dublin sont encore plus dédaigneuses à ce sujet.

Si les relations entre les deux gouvernements sont bonnes en matière de santé, il n’y a aucune perspective de politique commune. «C’est un peu de distraction», dit une source principale. «Cela n’arrivera tout simplement pas.»