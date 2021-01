Le contrat expurgé ne parvient pas à éclaircir la ligne de vaccination UE-AstraZeneca

La Commission européenne et AstraZeneca ont publié vendredi une version fortement rédigée de leur contrat pour jusqu’à 400 millions de doses de vaccin contre le coronavirus, dans le meilleur – sinon entièrement réussi – effort de chaque côté pour revendiquer la victoire dans un combat en colère sur exactement ce que l’accord exigeait. .

En fin de compte, avec de nombreuses dispositions contractuelles noircies, aucune des deux parties n’a définitivement remporté la victoire. Et mis à part les légalismes, il était clair que les plus grands perdants étaient des millions de résidents de l’UE qui se feront vacciner plus tard que prévu.

Mais le texte partiel a clarifié certains problèmes.

Il a confirmé, par exemple, que l’UE avait des raisons d’insister sur le fait que la production n’était pas limitée contractuellement à une usine en Belgique où AstraZeneca prétend avoir connu des difficultés. Il précise également que Bruxelles pouvait à juste titre s’attendre à ce que certaines livraisons proviendraient d’usines du Royaume-Uni, et confirme que l’UE a accepté un paiement anticipé pouvant atteindre 336 millions d’euros pour la fabrication de doses qui seront prêtes au moment où le vaccin a reçu l’approbation réglementaire.

Cependant, de nombreux autres points de discorde restent non résolus.

Sur un litige principal, le contrat fait référence à plusieurs reprises à une exigence qu’AstraZeneca fasse son « meilleur effort raisonnable » pour fabriquer et livrer des doses de vaccin. Cela fournit au moins une justification étroite aux affirmations du PDG Pascal Soriot, qui a invoqué plus tôt cette semaine la phrase du meilleur effort pour défendre le fabricant de médicaments contre les critiques de la Commission.

Mais l’interprétation de la clause par la Commission dépend de la question de savoir si le vaccin est finalement autorisé à être utilisé. AstraZeneca, qui n’était pas immédiatement disponible pour commenter, a adopté une approche plus «subjective», selon un responsable de l’UE: s’ils «se sentent en tant qu’entreprise» qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour fournir les doses », alors personne peut remettre en question. «

« Le meilleur effort raisonnable est en effet un objet de l’étalon-or », a déclaré le responsable. « Il est généralement utilisé dans les accords de ce type lorsque vous achetez quelque chose qui n’existe pas. »

« C’est compliqué dans le sens où il y a certains éléments qui ne sont pas au pouvoir de l’entreprise », a ajouté le responsable. « Augmenter leurs capacités de fabrication est totalement en leur pouvoir; obtenir une autorisation de mise sur le marché n’est pas en leur pouvoir. »

Le Royaume-Uni a autorisé le coup AstraZeneca fin décembre, tandis que le feu vert de l’Agence européenne des médicaments est venu plus tard vendredi.

La Commission a insisté sur le fait que la phrase n’est pertinente que pour l’effort initial de développement d’un vaccin efficace, et qu’AstraZeneca était en tout état de cause obligée d’atteindre des objectifs de production spécifiques, dans des délais précis.

Sites britanniques inclus

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réitéré ce point dans une interview à la radio vendredi matin.

À l’appui apparent de son affirmation, le contrat contient une disposition qui semble fixer des objectifs spécifiques pour ce que l’on appelle les «doses initiales en Europe» – les premières tranches de livraisons de vaccins que le bloc a achetées au nom des 27 pays membres de l’UE. La disposition, cependant, est fortement expurgée et aucun numéro spécifique n’est indiqué.

Vendredi, un responsable de l’UE a déploré ce fait, ayant parfois du mal à répondre aux questions en raison des pannes de courant. Le responsable a insisté sur le fait qu’AstraZeneca avait exigé la plupart des expurgations, environ «95%», et que le cas de l’UE était en outre soutenu par le texte caché.

La Commission avait demandé la rédaction de seulement deux éléments pour sauvegarder deux autres négociations contractuelles en cours, avec Novavax et Valneva, a noté le responsable.

«Nous ne voulions pas prolonger l’accès à ce contrat en ayant une discussion très, très difficile avec eux pour savoir si quelque chose est véritablement confidentiel ou non», a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, la Commission semblait avoir le dessus sur son insistance pour qu’AstraZeneca utilise des sites de fabrication supplémentaires pour exécuter les commandes de l’UE. Le contrat stipule explicitement dans une section (5.4) qu’il envisage l’utilisation de deux usines situées au Royaume-Uni.

Un responsable de l’UE a également souligné une autre section (13.1 E) qui indique que lorsque le contrat a été signé en août, AstraZeneca n’avait aucune autre obligation contractuelle qui «empêcherait le plein respect de ses obligations» en vertu de l’accord de l’UE. Cela va à l’encontre de l’insistance de Soriot selon laquelle le Royaume-Uni a la priorité pour les livraisons de vaccins parce qu’il a finalisé son contrat avant l’UE.

Même sans connaître les termes du contrat d’AstraZeneca avec le Royaume-Uni, il était clair que les obligations de l’entreprise envers la Grande-Bretagne ne devraient pas affecter son accord avec le bloc, a déclaré le responsable de l’UE.

«Je ne pense pas que vous ayez besoin d’être avocat», a déclaré le responsable. «Le libellé de 13.1 E parle de lui-même.»

Gratter la tête

Certains journalistes ont remis en question une disposition selon laquelle «AstraZeneca utilisera ses meilleurs efforts raisonnables pour fabriquer les doses initiales en Europe au sein de l’UE en vue de leur distribution», confirmant potentiellement l’affirmation de Soriot selon laquelle seuls les meilleurs efforts étaient nécessaires. Mais le responsable de l’UE a repoussé.

« Cela signifierait alors que vous avez deux processus de fabrication en cours dans le cadre du même contrat », a déclaré le responsable. «Je serais très heureux de porter celui-là devant un tribunal.»

Dans le même temps, le responsable a admis que le contrat d’achat n’indiquait pas explicitement qu’AstraZeneca devait fabriquer «à risque» – ce qui signifie sans aucune garantie que son vaccin serait approuvé pour utilisation. Cependant, a déclaré le responsable, il ne fait aucun doute que le contrat exigeait la production de doses avant l’approbation.

« Il est assez évident dans un contexte de ce genre que vous ne commencez pas à vous gratter la tête tôt quelque part vers décembre quant à ce que vous voulez faire », a déclaré le responsable.

La deuxième page du contrat indique que la société « a accéléré sa mise à l’échelle de la fabrication parallèlement à la conduite d’essais cliniques mondiaux pour assurer la plus large disponibilité possible du vaccin, le plus rapidement possible », a noté le responsable.

De nombreuses références dans le contrat à des prix spécifiques par dose ont été supprimées. Mais le texte publié confirme un prépaiement total par la Commission de 336 millions d’euros, les deux tiers étant dus dans les cinq jours suivant la signature du contrat.

En ce qui concerne la réparation potentielle des violations de contrat, le responsable de l’UE a déclaré que des mesures telles que des litiges ne feraient aucune différence étant donné la priorité principale de la Commission consistant à obtenir un vaccin.

« Aller en justice pour rupture de contrat ne vous apporte pas nécessairement les doses de vaccin, ce qui est évidemment la priorité absolue ici », a déclaré le responsable.

Simon Van Dorpe, Giorgio Leali et Paola Tamma ont contribué au reportage.