La nouvelle menace de l’Europe pour la santé publique: les politiciens

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – En ces jours doux avant que le coronavirus ne bouleverse nos vies, les théories du complot loufoques sur les effets secondaires dangereux des vaccins semblaient être une excentricité que l’Europe pouvait à peu près se permettre.

Une enquête mondiale menée par le Wellcome Trust en 2019 a montré une confiance des vaccins extrêmement faible sur le continent, avec des résultats particulièrement alarmants en France: moins de la moitié de la population est d’accord avec l’affirmation selon laquelle «les vaccins sont sûrs».

Mais si l’hésitation à la vaccination suscitait une certaine inquiétude à l’époque, les décideurs politiques pourraient se consoler avec l’idée que les maladies infectieuses constituaient une menace limitée pour la santé publique en Europe.

Prenons l’exemple de la rougeole. Les rumeurs d’un lien entre le vaccin ROR et l’autisme – une idée avancée dans les années 1990 par le scientifique Andrew Wakefield, dont les recherches ont depuis été démystifiées – ont conduit à une baisse de la couverture vaccinale et à une multiplication par 20 des cas de rougeole en Europe entre 2016 et 2019. Et pourtant, l’Europe, grâce à ses systèmes de santé relativement bien fournis, a réussi à éviter des décès généralisés.

À l’époque, je me souviens m’être demandé si la seule chose capable d’améliorer les attitudes à l’égard des vaccins était une épidémie de maladie infectieuse si mortelle qu’elle sortirait les gens de leur complaisance. Je n’aurais pas pu imaginer à quelle vitesse cette hypothèse serait mise à l’épreuve.

Avance rapide de 18 mois, et la pandémie de coronavirus a élevé les enjeux de la confiance des vaccins à des niveaux sans précédent. Beaucoup de gens qui auraient déjà eu une prévarication sont maintenant prêts à courir sur des charbons ardents proverbiaux pour obtenir le coup parce qu’ils ont expérimenté l’impact de ce fléau de première main et se rendent compte que les vaccins fournissent la seule voie hors du purgatoire de l’année dernière.

Mais pour d’autres, les spécificités des vaccins COVID-19, notamment la vitesse à laquelle ils ont été développés et approuvés, ont piqué leur «sentiment d’araignée» que l’État et les sociétés pharmaceutiques cachent des preuves d’effets secondaires dangereux. De telles inquiétudes, si elles sont compréhensibles, sont injustifiées. Tous les vaccins – y compris le vaccin AstraZeneca – ont été soumis à des tests rigoureux.

Il est juste de supposer que les pays qui ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca plus tôt cette semaine après avoir signalé qu’il a provoqué des caillots sanguins pensent qu’ils sont averses au risque. Ils ressentent le besoin de montrer qu’ils sont prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des vaccins. Et en principe, il est juste d’être prudent – surtout compte tenu de la fragilité de la confiance des vaccins en Europe.

Cependant, toute réponse doit être proportionnelle au risque. Comme l’a clairement montré David Spiegelhalter, professeur de compréhension publique du risque à l’Université de Cambridge, le prétendu lien entre le vaccin AstraZeneca et la coagulation sanguine semble être faux: sur 5 millions de personnes vaccinées, 30 «événements thromboemboliques» ont été signalés, qui est moins que ce à quoi on s’attendrait dans une population vieillissante en temps normal. Jeudi, l’Agence européenne des médicaments a réaffirmé que le vaccin est sûr et efficace – et que ses avantages l’emportent largement sur les risques possibles.

Les pays qui ont suspendu le coup d’AstraZeneca dans un effort pour rassurer leur population ont sous-estimé les éventuelles conséquences involontaires de leurs actions.

Le fait que la pseudo-science de Wakefield sur le vaccin ROR et l’autisme reste si influente aujourd’hui montre à quel point la désinformation sur les vaccins peut être dangereuse et durable.

Il est juste de dire que le grand public n’a pas la capacité de Spiegelhalter à comprendre le risque. Des recherches récentes ont démontré que les personnes ayant de faibles compétences en calcul sont plus susceptibles de croire à la désinformation sur le coronavirus. C’est pourquoi il est essentiel que les décideurs politiques communiquent un message clair et cohérent selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces.

Malheureusement, la décision des gouvernements de suspendre le vaccin AstraZeneca a brouillé les choses. Leurs messages contradictoires saperont inévitablement la confiance dans un jab qui est censé être un «bourreau de travail» des programmes de vaccination parce qu’il est relativement bon marché, ainsi que facile à stocker et à transporter.

En conséquence, il est maintenant très probable qu’un nombre croissant de personnes refusera de prendre le vaccin AstraZeneca et tiendront plutôt à d’autres vaccins supposés supérieurs.

Nous avons vu un précurseur de ce type de réaction publique il y a quelques semaines lorsque les agences de régulation allemandes et françaises n’ont pas autorisé les personnes âgées à recevoir le vaccin AstraZeneca, ce qui a entraîné une énorme accumulation de vaccins inutilisés qui auraient pu sauver de nombreuses vies. Les acteurs européens de la santé publique parlaient déjà ouvertement de la nécessité d’une «réhabilitation collective» de l’image du vaccin après cet épisode.

Du point de vue de la santé publique, c’est une catastrophe absolue d’avoir des millions de vaccins rares sur les étagères des entrepôts, en particulier lorsqu’il semble que l’Europe pourrait se diriger vers une troisième vague de coronavirus. Plus de gens tomberont malades et plus de gens mourront. Les verrouillages commenceront plus tôt, seront plus stricts et dureront plus longtemps.

Cela aura sans aucun doute des implications politiques aussi. Bien qu’il ait présidé plus d’un an de chaos, la popularité de Boris Johnson a augmenté grâce au déploiement rapide des vaccins en Grande-Bretagne. En revanche, la performance désastreuse des démocrates-chrétiens au pouvoir en Allemagne lors des élections nationales de la semaine dernière semble être une réprimande pour la lenteur douloureuse des progrès du programme de vaccination du pays.

Les gouvernements européens peuvent penser qu’ils jouent la sécurité en arrêtant les jabs d’AstraZeneca. En réalité, ils causent des dommages incalculables non seulement au déploiement actuel des vaccins – mais à l’acceptation des vaccins pour les décennies à venir.