Le conservateur allemand Armin Laschet: 5 choses à savoir

BERLIN – Armin Laschet, le candidat conservateur allemand nouvellement couronné pour succéder à Angela Merkel, a beaucoup de persuasion à faire.

Laschet, chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel, s’est imposé dans une lutte acharnée avec Markus Söder, le chef du plus petit parti jumeau bavarois de la CDU. Il sera le candidat conjoint des partis à la chancelière lors des élections générales de septembre, au cours desquelles Merkel prévoit de se retirer après 16 ans au pouvoir.

Le premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne, Laschet doit maintenant convaincre le camp conservateur de s’unir derrière lui et de surmonter les faibles taux de popularité pour convaincre les électeurs.

La mission de cet homme de 60 ans est d’autant plus difficile qu’un scandale de corruption persistant impliquant des politiciens conservateurs et une fatigue pandémique ont persuadé de nombreux Allemands qu’après 16 ans de régime conservateur, il est temps de changer.

Voici cinq choses à savoir sur Laschet.

1. Le conciliateur

Beaucoup dans l’establishment de la CDU étaient convaincus que Laschet devrait être leur homme malgré sa performance décevante dans les sondages d’opinion car il a le talent de rassembler des factions disparates, renforçant ainsi la cohésion du parti.

«Je ne suis peut-être pas l’homme d’une parfaite gestion de la scène, mais je suis Armin Laschet – vous pouvez compter sur cela», a-t-il déclaré lors d’un mémorable discours au congrès en janvier qui a convaincu les délégués du parti de faire de lui le chef de la CDU.

Beaucoup considéraient Laschet comme le candidat le plus susceptible de poursuivre le parcours centriste de Merkel en tant que chancelier et comme quelqu’un avec un large attrait à travers les lignes de parti.

SONDAGE DES SONDAGES ÉLECTORAUX DU PARLEMENT NATIONAL D’ALLEMAGNE Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Laschet semblait donc être le pari le plus sûr, car le parti était obligé de réfléchir à la façon dont il pourrait s’accrocher aux électeurs non conservateurs de Merkel même après son départ. Ce même espoir a aidé Laschet à se porter candidat à la chancelière.

Cependant, la personnalité de Laschet, laissez-vous bien s’entendre, lui a également valu la réputation d’être trop doux. Le fait que son nom de famille rappelle le mot allemand pour nonchalant – «lasch» – ne l’a pas aidé à secouer l’image du gentilhomme.

Personnage sympathique qui sourit fréquemment et aime se déguiser pendant la saison du carnaval, Laschet est l’archétype du Rhinelander, une région associée à des gens joviaux qui accueillent rapidement des étrangers parmi eux. Son allemand est également teinté du dialecte de la région.

2. Fan de l’UE

En plaidant pour sa candidature, Laschet ne s’est jamais lassé de souligner ses références européennes. Ancien député européen, Laschet a grandi près des frontières belge et hollandaise à Aix-la-Chapelle, patrie de Charlemagne, avec qui il revendique une parenté.

«Ma compréhension de la fonction de chancelier de la République fédérale d’Allemagne est européenne – toute l’Europe regarde comment l’Allemagne se positionnera en termes de personnel», a-t-il récemment déclaré, ajoutant: «Dans toute résolution de problèmes mondiaux , nous avons besoin de solutions multilatérales, nous avons besoin d’une Allemagne européenne. »

De langue française, il a construit un vaste réseau au sein de l’élite politique française qui comprend Emmanuel Macron. Comme le président français, Laschet soutient une intégration européenne plus approfondie et voit dans le partenariat franco-allemand le moteur de cet objectif. Pourtant, comme Merkel, il ne préconise pas certaines des mesures les plus radicales proposées par Macron, en particulier lorsqu’il s’agit d’émanciper l’Europe des États-Unis en matière de sécurité. Laschet, peut-être plus encore que Merkel, est un défenseur de l’alliance transatlantique traditionnelle.

3. Problèmes pandémiques

L’image de Laschet en tant que gestionnaire de crise a souffert cette année alors que la pandémie s’aggravait à nouveau en Allemagne. Lui et d’autres premiers ministres des États ont été impliqués dans des réunions mouvementées entre les dirigeants fédéraux et d’État, qui ont souvent produit des résultats déroutants.

La querelle entre les régions allemandes, qui ont le dernier mot sur les questions de santé, et le gouvernement fédéral a atteint son point d’ébullition en mars alors que les infections ont augmenté et que certains dirigeants d’État, dont Laschet, ont refusé de suivre le livre de jeu convenu avec Merkel pour imposer des restrictions de verrouillage.

L’interprétation libérale de Lachet des lignes directrices a attiré la colère de Merkel, une alliée de longue date, qui l’a ouvertement critiqué pour s’être écarté de la ligne.

La salve de Merkel a laissé Laschet lutter pour expliquer ses politiques de pandémie souvent contradictoires et a encore érodé sa position parmi le public.

4. Positions politiques

Laschet n’est peut-être pas un polariseur, mais il a des points de vue qui ne manqueront pas d’en irriter certains, que ce soit au pays ou à l’étranger.

Il est considéré par certains critiques comme un Russlandversteher, un terme péjoratif pour les personnes qui adoptent une position douce sur la Russie de Vladimir Poutine. Il a déclaré en 2019 que, étant donné que le dialogue entre l’Est et l’Ouest était possible même lorsque l’Union soviétique existait, «nous devons pouvoir faire de même aujourd’hui. Nous avons besoin de la Russie pour de nombreux problèmes dans le monde. »

Il est également considéré comme ayant une position douce sur la Chine, car la protection des industries d’exportation allemandes a été l’une de ses plus grandes préoccupations.

En tant que leader de la Rhénanie du Nord-Westphalie, industrie lourde, Laschet a également constamment souligné que si la protection du climat est un objectif important pour l’Allemagne, elle ne doit pas mettre en péril le statut du pays en tant que l’un des premiers pays industriels du monde.

Il a également haussé les sourcils en 2014 en apparaissant à défendre L’homme fort syrien Bashar al-Assad lors d’un échange sur Twitter avec John Kerry, alors secrétaire d’État américain.

5. Foi et famille

Laschet est catholique romain ou – comme les catholiques de Rhénanie sont parfois appelés officieusement – catholique rhénane, un groupe fortement associé au premier chancelier allemand, Konrad Adenauer.

De 1991 à 1994, Laschet a été rédacteur en chef du journal de l’église d’Aix-la-Chapelle avant d’occuper le poste de directeur de la publication de l’éditeur catholique Einhard de 1995 à 1999.

En 2018, lorsque la CDU et la CSU ont été mêlées à un débat sur l’opportunité de passer à la droite pour regagner les électeurs qui avaient déserté vers l’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, Laschet a averti que son parti devrait « préciser que la marque l’essence de l’Union chrétienne-démocrate n’est précisément pas le conservateur, mais qu’une compréhension chrétienne de l’humanité est au-dessus de tout. »

L’année dernière, Laschet a eu une audience privée avec le pape François au Vatican, au cours de laquelle les deux ont parlé de cohésion sociale dans le contexte des défis de la pandémie COVID-19. Ils ont également discuté de la migration et du changement climatique. « Le pape en sait plus que nous ne le pensons », a déclaré Laschet par la suite.

Marié en 1985, Laschet et son épouse Susanne ont trois enfants.