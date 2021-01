Covid-19: la majorité des décès avaient des conditions sous-jacentes

Plus de huit personnes sur 10 décédées des suites de Covid-19 ont eu une maladie sous-jacente, le plus souvent une maladie cardiaque chronique.

Sur les plus de 2706 personnes décédées du coronavirus jusqu’au vendredi 22 janvier inclus, 2250 avaient des conditions sous-jacentes (83%), selon l’analyse du Bureau central des statistiques (CSO) sur les décès dus au virus.

La maladie sous-jacente la plus courante était la cardiopathie chronique qui représentait 43% de ces décès ou 967 cas au total.

Viennent ensuite les maladies neurologiques chroniques telles que la démence (771), l’hypertension (520), les maladies respiratoires chroniques (450), les maladies rénales chroniques (281), le diabète (389), les maladies hépatiques chroniques (46) et l’obésité (masse corporelle index supérieur à 40) 47.

L’obésité représentait l’âge moyen de décès le plus jeune à 65 ans et l’âge médian (la moitié au-dessus et l’autre en dessous) est de 53 ans.

Parmi ceux qui sont décédés avec une maladie sous-jacente, 66 pour cent en avaient un, 678 en avaient deux et 355 avaient trois comorbidités ou plus.

Les statistiques de mortalité soulignent l’importance de vacciner les cohortes vulnérables de la population. Plus de 63% de tous les décès (1 720) concernaient des personnes de plus de 80 ans.

Lorsqu’on ajoute cela à la cohorte des personnes âgées de 65 à 79 ans (786), cela signifie que 93% des personnes décédées du Covid-19 dans l’État ont plus de 65 ans.

Le gouvernement a l’intention de vacciner toutes les personnes âgées de plus de 70 ans dans le troisième niveau de celles à vacciner.

Personne n’est décédé entre l’âge de la naissance et 24 ans. Vingt-cinq sont décédés entre 25 et 44 ans, 173 entre 45 et 64 ans et 786 entre 65 et 79 ans.

Qu’en est-il des travailleurs de la santé?

Les chiffres révèlent que plus de 10 000 femmes de plus que d’hommes ont été infectées par Covid-19 dans l’État, ce qui peut refléter le plus grand nombre de femmes soignantes et soignantes.

Sur les 188 022 testés positifs au Covid-19 jusqu’au 22 janvier inclus, 99 045 (53%) étaient des femmes et 88 977 des hommes (47%).

Pourtant, les taux de mortalité pour les sexes ont été inversés, les hommes représentant 52% de tous les décès (1 444) et les femmes 48% (1 262).

Quelque 22 638 travailleurs de la santé ont eu Covid-19 au cours de la période couverte par les statistiques du CSO et 11 sont décédés.

La semaine se terminant le 22 janvier avait le plus grand nombre de décès à 318. L’ancien nombre le plus élevé de décès était de 274 la semaine se terminant le 27 avril.

Le nombre d’hospitalisations enregistré le plus élevé en une semaine était de 1 298 pour la semaine se terminant le 15 janvier.

Au cours des quatre dernières semaines, 7527 cas ont été liés à une épidémie et parmi ces 3294 (44%) se trouvaient dans des maisons de soins infirmiers, 866 (12%) étaient dans des établissements résidentiels et 1083 (15%) étaient hospitalisés ou hôpital communautaire / unité de long séjour.

Le groupe d’âge des plus de 80 ans représentait 22% de tous les cas liés à une flambée au cours de cette période; c’est 40 pour cent de tous les cas confirmés dans ce groupe d’âge.