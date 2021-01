Taoiseach Micheál Martin a déclaré que ce serait une «étape extrêmement rétrograde» si le protocole de l’Irlande du Nord était miné après être brièvement devenu «des dommages collatéraux» dans une rangée européenne sur le déploiement des vaccins Covid-19.

Il a déclaré que la décision de la Commission européenne de signaler qu’elle était disposée à invoquer l’article 16 du protocole de l’Irlande du Nord était une erreur, mais il a insisté sur le fait qu’aucun dommage durable n’avait été causé par cette décision.

Vendredi, Bruxelles a annoncé son intention d’utiliser une section du protocole, qui permet de prendre des mesures de sauvegarde spéciales par le Royaume-Uni ou l’UE dans des circonstances exceptionnelles, pour empêcher une «porte dérobée» sur son plan de limitation des expéditions de Covid-19 d’AstraZeneca vaccin en Grande-Bretagne. La société pharmaceutique est enfermée dans une dispute amère avec l’Europe en raison d’un déficit d’approvisionnement en vaccins.

Bruxelles a par la suite annulé la décision après la condamnation de Londres, Dublin et Belfast. La commission a toutefois averti que si les vaccins et les substances actives se déplaçaient vers des pays tiers et hors du bloc, elle utiliserait «tous les instruments à sa disposition».

La commission a révisé samedi son règlement de contrôle des exportations de vaccins. Le règlement oblige les sociétés pharmaceutiques à déclarer la quantité et la destination des exportations de vaccins et donne aux gouvernements des États membres le pouvoir de les bloquer si les exportations constituent une menace pour l’exécution des commandes de l’UE.

Il est entendu que le règlement révisé comprend un compromis qui verra les vaccins traversant entre la République et l’Irlande du Nord être enregistrés à Dublin, mais ils ne risquent pas d’être bloqués.

S’exprimant depuis son domicile à Cork, M. Martin a déclaré qu’il se félicitait de la manière dont la Commission européenne avait répondu. «Ils ont écouté ce que nous avions à dire et ont fait le point sur la situation et se sont éloignés de ce qu’ils avaient proposé à l’origine», a-t-il déclaré.

Le Taoiseach a déclaré qu’il avait eu plusieurs conversations avec la présidente de la commission Ursula von der Leyen vendredi soir et qu’elle avait pris en compte ce qu’il avait dit à propos de l’impact que l’activation de l’article 16 aurait sur les relations Nord-Sud et les relations anglo-irlandaises et avait répondu rapidement.

M. Martin a rejeté l’opinion de la Première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, selon laquelle le projet de l’UE d’activer l’article 16 était un acte d’hostilité envers l’Irlande du Nord. Il a déclaré que cela devrait être vu dans le contexte de la «dispute très amère» entre l’UE et le fabricant de vaccins AstraZeneca.

Auparavant, Mme Foster avait exhorté le Premier ministre britannique Boris Johnson à remplacer le protocole de l’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit à la suite du différend.

Mme Foster a déclaré que cette décision était un «acte d’hostilité absolument incroyable envers ceux d’entre nous en Irlande du Nord».

«C’est absolument honteux, et je dois dire que le Premier ministre doit maintenant agir très rapidement pour faire face aux véritables flux commerciaux qui sont perturbés entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord», a-t-elle déclaré samedi matin à l’émission Today de BBC Radio 4.

Le chef du DUP a réitéré les appels à M. Johnson à promulguer l’article 16 du protocole sur les retards auxquels sont confrontés les transporteurs.

«Nous avons demandé au Premier ministre de s’occuper des problèmes de flux et en effet, depuis le 1er janvier, nous essayons de gérer avec le gouvernement les nombreuses, nombreuses difficultés qui sont survenues entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et il y a des actions. il pourrait prendre immédiatement », dit-elle.

«Il y a une grande agitation et une grande tension au sein de la communauté ici en Irlande du Nord, donc ce protocole qui était censé apporter la paix et l’harmonie en Irlande du Nord fait tout le contraire.

«Le protocole est irréalisable, soyons très clairs à ce sujet, et nous devons le voir remplacé car sinon, il y aura de réelles difficultés ici en Irlande du Nord.»

Pressée de savoir si cela constituerait une violation d’un traité international, elle a déclaré: «Eh bien, cela n’a pas semblé déranger l’Union européenne hier lorsqu’ils ont violé le traité en raison de leur embarras face à l’achat de vaccins.»

‘Aveugle’

M. Martin a déclaré qu’il pouvait comprendre la frustration de Mme Foster, la décision «n’était en aucun cas un acte d’hostilité envers l’Irlande du Nord, mais il me semble que les gens étaient aveuglés en se concentrant exclusivement sur la dispute avec AstraZeneca quant aux implications négatives pour le fonctionnement du protocole.

«De mon point de vue, toute la question était une conséquence d’une dispute de plus en plus tendue et acrimonieuse entre AstraZeneca et la Commission européenne au sujet des contrats qui avaient été conclus pour la fourniture des vaccins.»

La Première ministre Arlene Foster: « Il y a de grands troubles et de grandes tensions au sein de la communauté ici en Irlande du Nord, donc ce protocole qui était censé apporter la paix et l’harmonie en Irlande du Nord fait tout le contraire. Photographie: Cate McCurry / PA Wire



M. Martin a également rejeté l’affirmation de Mme Foster selon laquelle le protocole de l’Irlande du Nord était irréalisable et il a déclaré que les gens devraient reconnaître les avantages qu’il apporte aux entreprises du Nord avant de parler de son abandon.

«Il est important pour les entreprises et les emplois d’Irlande du Nord d’avoir accès au marché unique – c’est un avantage énorme pour l’industrie en Irlande du Nord, pour ceux qui sont impliqués dans les produits agricoles et un large éventail de PME.

«À mon avis, ce serait une étape extrêmement rétrograde pour l’Irlande du Nord si le protocole était sapé de quelque manière que ce soit et c’est pourquoi nous avons agi si rapidement hier soir pour nous assurer qu’aucun dommage ne soit causé.

M. Martin a déclaré qu’il avait également parlé à M. Johnson de la situation et qu’ils ont convenu de l’importance du protocole de l’Irlande du Nord pour faciliter une activité économique continue sur l’île d’Irlande.

La vice-première ministre du Nord, Michelle O’Neill, a appelé à «la tête froide». Le vice-président du Sinn Féin a décrit les actions de l’UE comme «manifestement imprudentes, mal jugées et totalement inutiles», mais a déclaré que le protocole – «bien qu’imparfait» – devait rester.

Le ministre de la Santé d’Irlande du Nord, Robin Swann, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, pour se rassurer sur les fournitures de vaccins. «Il est essentiel que la confiance soit rétablie après les actions d’hier de l’UE», a-t-il tweeté. «Nous avons besoin de la certitude que les stocks de vaccins essentiels pourront toujours voyager librement vers NI, maintenant et à l’avenir.»

Samedi soir, le ministre des Affaires étrangères a tweeté qu’il s’était entretenu avec le coprésident du comité mixte UE-Royaume-Uni, Maroš Šefcovic, le ministre britannique du cabinet Michael Gove et le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord Bradon Lewis. Il a déclaré que les quatre ont convenu de se concentrer sur «la protection du protocole Ire / NI et pour s’assurer que la mise en œuvre fonctionne pour tout le monde».

M. Coveney a déclaré que le protocole était là pour protéger «les relations, faciliter le commerce, éviter les frontières» et qu’ils continueraient à travailler sur les «questions en suspens».

Relations UE-Royaume-Uni

M. Martin a déclaré qu’il pensait que la décision de Mme von der Leyen de renverser la proposition une fois que le gouvernement irlandais avait fait part de ses préoccupations avait garanti qu’aucun dommage n’était fait aux relations UE-Royaume-Uni.

«Le ton de mes discussions avec la présidente von der Leyen était raisonnable et constructif mais aussi ferme, soulignant les enjeux et les implications, que la présidente a pris le temps de réfléchir et de rencontrer ses propres conseillers.

«Nous avons eu un certain nombre de discussions et je pense que le président a compris très rapidement – cela n’aurait pas dû se produire très clairement, mais la commission a rapidement pris conscience des implications et elle a annulé sa décision.

M. Martin a déclaré que le gouvernement n’avait reçu aucun avertissement préalable de la Commission européenne de son intention d’activer l’article 16 et que cela ferait partie des discussions futures avec la commission. – Rapports supplémentaires: PA