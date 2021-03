Maureen Dowd: Cuomo découvre que #MeToo signifie #HimToo

Tout d’abord, il a épousé un Kennedy. Puis il s’est comporté comme tel. Comme son idole Bill Clinton – il chérit toujours la cave à cigares que Clinton lui a donnée – le gouverneur Andrew Cuomo ne semblait pas se rendre compte que les temps avaient changé.

En 1998, lorsque l’histoire a éclaté au sujet de l’affaire avec Monica Lewinsky, les collaborateurs de Clinton ont gémi aux journalistes qu’ils devraient lire les biographies du président Kennedy. JFK faisait des trucs comme ça tout le temps, disaient-ils. Tout comme FDR! Oui, ont expliqué les journalistes, mais c’était alors.

Clinton pensait pouvoir survivre au scandale en se cachant derrière son cercle de femmes accomplies, qui se sont présentées devant les caméras pour répéter les lâches démentis du président à propos de «cette femme». Il croyait que ses actions progressistes en faveur des femmes constitueraient un bouclier contre son comportement rétrograde.

C’était une forme de chantage: laissez-moi être un lech dans l’arrière-boutique et je vous donnerai des politiques féministes dans la salle du Cabinet. Comme je l’ai écrit à propos de Clinton, et je le répète à propos de Cuomo, le différentiel de pouvoir entre un jeune aide ou stagiaire et un patron beaucoup plus âgé rend toujours les choses risquées. Ajoutez à cela le fait que nous parlons d’un président ou d’un gouverneur, et c’est très certainement un abus de pouvoir.

Dans un monde idéal, les femmes canalisaient Barbara Stanwyck et mettraient rapidement le patron à sa place. Mais c’est un monde où les femmes ont dû étouffer leur blech intérieur pendant des siècles pour la sécurité économique. Lorsque votre patron transgresse, votre réponse pourrait très bien déterminer si vous gardez votre emploi, obtenez les meilleures affectations ou payez le loyer du mois prochain.

Charlotte Bennett (25 ans), une ancienne aide de Cuomo qui l’a accusé de conversation inappropriée – lui demandant si elle avait des problèmes d’intimité après avoir survécu à une agression sexuelle, disant à quel point il était seul pendant Covid et comment il sortirait avec des femmes de plus de 22 ans – a déclaré qu’elle pensait il la frappait.

«Les gens ont demandé à la femme de mettre fin à cette conversation», a-t-elle dit à Norah O’Donnell, «et en répondant, je me suis en quelque sorte engagée dans cela et je l’ai permis alors qu’en fait, j’étais juste terrifiée. Je n’avais pas l’impression d’avoir le choix. Il est le patron de tout le monde.

Les démocrates ont bloqué tous les scandales de harcèlement sexuel que j’ai couverts. Joe Biden a tronqué les audiences Hill-Thomas au nom de la courtoisie. Les Clinton ont fait salir Lewinsky par des hommes de main. Les démocrates ont vainement martelé Clarence Thomas et Brett Kavanaugh sur le harcèlement sexuel, dans l’espoir d’arrêter les juges auxquels ils se sont opposés pour des raisons idéologiques.

Maintenant, certains démocrates regrettent d’avoir expulsé Al Franken, et pour toutes ces déclarations d’éminents démocrates sur la façon dont nous devons commencer avec la présomption que les femmes disent la vérité – une norme absurde. Ils doivent être entendus, mais pas automatiquement crus. (Bien que Cuomo se soit excusé d’avoir mis «les gens mal à l’aise».)

‘Épuisement de la vertu’

Dans la première vague de #MeToo, Matt Damon a été déchiré en lambeaux pour avoir même suggéré qu’il pourrait y avoir des gradations de comportement transgressif. Mais tout le monde n’est pas Harvey Weinstein.

Les républicains le nient simplement et élèvent les harceleurs à la victoire. Les agressions et le comportement antédiluvien de Donald Trump envers les femmes? Aucun problème.

De nombreux démocrates plus âgés ont ce que l’on appelle «l’épuisement des vertus». (Plusieurs femmes, portant elles-mêmes des cicatrices de harcèlement, ont rejeté en privé les accusateurs de Cuomo comme des «flocons de neige».) Facebook et Twitter ont fait écho à la peur d’être à nouveau «affranchis». Cuomo est peut-être un imbécile, ont dit de nombreux démocrates, mais au moins il n’est pas fasciste.

« Probablement assez de démocrates estiment qu’il n’est plus logique de se tenir à des normes éthiques sérieuses si les républicains ne le font pas, donc il est possible de durcir des choses comme ça », m’a dit Ron Brownstein, rédacteur en chef de he Atlantic. «Je ne considérerais pas cela comme une preuve que #MeToo perd de son élan; c’est plus le sentiment qu’une guerre froide rouge-bleue prend de l’ampleur. Je pense qu’il y a de moins en moins de volonté de punir unilatéralement votre propre camp. Pourquoi retirer votre propre morceau du tableau s’ils ne le font pas?

Un nouveau sondage Quinnipiac montre que la plupart des électeurs de New York ne pensent pas que Cuomo devrait démissionner, mais ils ne veulent pas non plus qu’il se présente à nouveau. Les ventes de son livre de leadership fanfaron ont chuté. Linda Stasi, chroniqueuse new-yorkaise de longue date, l’a défendu en tweetant: «Avec toute allégation de # harcèlement sexuel, les #Dems veulent toujours détruire la réputation de l’homme, et les #Republicans veulent toujours détruire celle de la femme. Aucune zone grise autorisée. »

«Vous ne faites pas les choses dans cet état difficile sans être une brute», a-t-elle posté sur Medium. «Terrible mais vrai. C’est aussi un grand flirt qui aime les jolies femmes et qui ne manque jamais de complimenter d’une manière qui est maintenant considérée comme très mauvaise. Gênant, argumenta-t-elle, mais pas un porc.

Pour montrer à quel point nous sommes confus, rappelez-vous qu’un démocrate qui a dû se défendre pour avoir enfoui des femmes dans des cordes et avoir été touché par une plainte de harcèlement sexuel est maintenant un président largement approuvé par les démocrates. Même Trey Gowdy sur Fox News a préconisé une norme qui ne soit pas filtrée à travers le prisme de la politique: «Je veux un livre de jeu pour les républicains et les démocrates.»

Zèle maniaque

Alors pourquoi Cuomo, un homme passionné par l’adoption de lois contre le harcèlement sexuel, invoquant l’avenir qu’il souhaite pour ses trois filles, et qui a mis au pilori le comportement «répugnant» de ses collègues polonais accusés de transgressions sexuelles, sourd et imprudent? (Bennett affirme qu’il a sauté la formation sur le harcèlement sexuel qu’il avait mandatée.)

Car en dépit d’être trempé dans les leçons de #MeToo, une société ne change pas instantanément. La raison pour laquelle Shakespeare est toujours le plus grand dramaturge est que les humains ont les mêmes défauts tragiques, siècle après siècle. Cuomo a été surnommé le «bulldozer humain» pour son arrogance et son zèle maniaque à pousser les gens et les obstacles hors de son chemin.

Il a amélioré sa réputation au début de Covid parce que les New-Yorkais effrayés avaient besoin d’une testostérone élevée chez un leader à ce moment-là: pas un tyran comme Trump qui minimisait la menace; un comme Cuomo qui affronterait Covid de front et s’engagerait dans un combat pour lutter contre le matériel médical et les vaccins pour New York.

Mais son acte attrayant – le père protecteur en tête de table, à la fois pour ses propres filles en quarantaine et métaphoriquement pour nourrir tous les New-Yorkais – s’est avéré être une ruse. Il prêchait l’ouverture et l’honnêteté tout en tâtonnant et en trompant les décès dans les maisons de retraite. Et trois jeunes femmes – dont deux ont travaillé avec lui – l’ont maintenant décrit comme plus prédateur que patriarcal.

Lorsqu’il a prétendu ne pas savoir ce qu’il faisait ressentir à ces femmes, il s’est excusé en disant que, comme son père avant lui, il avait un style politique embrassant avec les hommes et les femmes. J’ai couvert son père, Mario, le triple gouverneur de New York qui rongeait l’idée d’une élection présidentielle. Et je peux vous dire que le plus proche de lui pour faire un déménagement dans son bureau était de chercher un livre de Teilhard de Chardin à me donner. Je l’ai encore. – New York Times