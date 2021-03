Le Danemark est allé à l’extrême droite sur les réfugiés

Michala Clante Bendixen est présidente de Refugees Welcome, Danemark et coordinatrice nationale pour le Danemark du site Web européen de la Commission européenne sur l’intégration.

COPENHAGUE – Qu’est-il arrivé au Danemark? Autrefois réputée comme une société libérale, tolérante et ouverte d’esprit, respectueuse des droits de l’homme et d’un État-providence fort et humain, nous sommes maintenant devenus le premier pays d’Europe à révoquer les permis de séjour des réfugiés syriens.

La semaine dernière, les autorités danoises ont jugé que la situation sécuritaire autour de Damas s’était améliorée, malgré les preuves de conditions de vie désastreuses et de persécution continue par le régime de Bachar al-Assad. En conséquence, ils ont privé 94 réfugiés de leur droit de rester dans le pays. Une autre proposition récemment introduite déplacerait tous les demandeurs d’asile hors du Danemark.

En d’autres termes, le Danemark – le premier pays à avoir signé la Convention des Nations Unies sur les réfugiés en 1951 – a désormais adopté une politique d’asile qui ressemble moins à celle de ses voisins scandinaves qu’à des pays nationalistes comme l’Autriche ou la Hongrie.

Heureusement, personne n’est bientôt renvoyé en Syrie. Dans le cadre du nouveau système, les réfugiés doivent avoir vécu au Danemark pendant au moins 10 ans pour que leur attachement au pays soit considéré comme suffisamment fort pour continuer à résider, peu importe à quel point ils ont travaillé ou étudié. Cependant, il est actuellement impossible de renvoyer quiconque en Syrie – le Danemark ne négociera pas avec Assad – et très peu de Syriens sont prêts à rentrer volontairement. Ainsi, ceux qui perdent leur permis de séjour se retrouveront probablement dans des camps danois en attente d’expulsion ou dans d’autres pays européens.

Mais le fait demeure que le Danemark adopte maintenant des lois à des fins manifestement discriminatoires, les politiciens de gauche et de droite parlant des minorités ethniques et des musulmans en des termes inimaginables dans les pays voisins. En effet, si cette loi avait été avancée par un gouvernement d’extrême droite, cela n’aurait peut-être pas été surprenant. Mais le Danemark est actuellement gouverné par une coalition de gauche dirigée par les sociaux-démocrates. Qu’est-il arrivé en effet à notre pays?

La réponse réside dans une lutte acharnée entre les sociaux-démocrates et le parti populaire danois d’extrême droite. Bien que le Parti populaire danois n’ait jamais fait partie d’un gouvernement, ses représentants ont passé les deux dernières décennies à utiliser leurs mandats dans un seul but: ils ne votent pour des projets de loi concernant d’autres questions que s’ils obtiennent en retour des restrictions sur les étrangers. Pas à pas, le Parti populaire danois a entraîné tous les autres partis dans leur direction – pas plus que les sociaux-démocrates avec lesquels ils se disputent les électeurs de la classe ouvrière.

En 2001, un gouvernement de droite a imposé les premières restrictions radicales aux réfugiés et aux étrangers. Et si les sociaux-démocrates s’y sont d’abord opposés, ils ont rapidement changé de stratégie pour repousser le défi du Parti populaire danois. Au début, tous les sociaux-démocrates n’étaient pas d’accord avec la nouvelle politique de la ligne dure, mais le parti en est venu progressivement à l’adopter, avec la grande majorité de ses électeurs. Aujourd’hui, le Parti populaire danois est devenu presque superflu. Leurs politiques, autrefois dénoncées comme racistes et extrêmes, sont maintenant devenues courantes.

Il y a deux ans, le gouvernement a adopté une loi renversant le concept de protection des réfugiés: elle a remplacé les efforts d’intégration à long terme et d’égalité des droits par des séjours temporaires, des droits limités et une focalisation sur l’expulsion le plus tôt possible. Paradoxalement, cela s’est produit à un moment où le Danemark a accueilli le plus faible nombre de réfugiés en 30 ans, et l’intégration se déroulait mieux que jamais en termes d’emploi, d’éducation et de compétences linguistiques.

Pendant ce temps, la Commission danoise de recours pour les réfugiés a été dépouillée de ses experts et réduite à seulement trois membres, dont un employé du ministère de l’Immigration, la rendant ainsi moins indépendante que le prétend le gouvernement, mais plus en accord avec le Premier ministre Mette Frederiksen. qui poursuit l’objectif de «zéro demandeur d’asile».

Actuellement, les politiciens danois discutent d’un projet de loi encore plus extrême que ses prédécesseurs: un plan vague et imprécis pour un contrat de transfert des demandeurs d’asile qui arrivent au Danemark vers un pays non européen (très probablement en Afrique), où leur cas en traitement. S’ils obtiennent l’asile, ils resteront dans ce pays tiers.

Le ministre affirme que cela rendrait le système d’asile plus «humain et équitable», mais les organisations danoises de défense des droits de l’homme et le HCR affirment qu’ils feront exactement le contraire. Le plan est essentiellement une nouvelle forme de colonialisme, payant d’autres personnes pour s’occuper de personnes «indésirables» loin du Danemark, et n’acceptant même pas une petite partie des millions de réfugiés dans le monde.

Heureusement, il semble que la droite soit tellement offensée par la cooptation et l’expansion de leur politique par les sociaux-démocrates qu’ils voteront contre. Mais si elle passe, la politique pourrait avoir de terribles conséquences sur la collaboration au sein de l’Union européenne et au niveau international.

Ce jeu est allé trop loin. La plupart des Danois ne sont ni racistes ni contre les droits humains et la solidarité. Mais il devient difficile de voir comment nous pouvons retrouver notre chemin.