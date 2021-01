LONDRES – L’UE a pris des mesures pour assurer la Grande-Bretagne que les exportations de vaccins dans le pays ne seront pas arrêtées par les nouvelles restrictions commerciales du bloc, a déclaré la secrétaire britannique au Commerce, Liz Truss.

« Nous avons reçu de l’Union européenne l’assurance que ces contrats ne seront pas interrompus », a déclaré Truss dimanche à Sky News.

«Le protectionnisme des vaccins est fondamentalement problématique», a-t-elle déclaré plus tard au présentateur de la BBC, Andrew Marr, réitérant que le gouvernement britannique avait «eu des assurances sur notre approvisionnement sous contrat» venant de l’UE.

Le flux de vaccins a été mis en doute après que l’UE a adopté un règlement demandant aux agents des douanes de bloquer les exportations de vaccins COVID-19 vers de nombreux pays plus riches, y compris le Royaume-Uni, à moins qu’ils ne reçoivent une autorisation d’exportation. Les implications de l’interdiction, qui est entrée en vigueur samedi, ne sont pas encore claires.

L’UE a pris cette décision après que le fabricant AstraZeneca a déclaré qu’il ne parviendrait pas à fournir les doses promises au bloc. L’entreprise est l’un des principaux fournisseurs du Royaume-Uni.

Mais la Commission européenne a été forcée d’inverser le cours d’une partie de son plan après avoir initialement cherché à annuler l’accord sur le Brexit en déclenchant une disposition du protocole d’Irlande du Nord connue sous le nom d’article 16, imposant une frontière commerciale effective avec la République d’Irlande. Cela a provoqué la fureur en Irlande et en Irlande du Nord.

«Nous sommes heureux que l’UE ait admis que l’invocation de l’article 16… pour la frontière en Irlande était une erreur et qu’elle ne procède pas maintenant avec cela», a déclaré Truss. «Il est vital de garder les frontières ouvertes, de résister au nationalisme vaccinal et au protectionnisme.»

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré à Andrew Marr de la BBC qu’il y avait «beaucoup de leçons à tirer de la façon dont tout cela s’est passé». Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu être prudent pour la Commission européenne d’exécuter sa décision d’invoquer l’article 16 après Dublin, il a répondu: «Oui».

Mais il a nié les affirmations selon lesquelles le premier Dublin avait entendu parler de la dispute était un appel téléphonique du Premier ministre britannique Boris Johnson. «Je ne sais pas d’où vous avez obtenu cela, mais ce n’était certainement pas le cas», a-t-il déclaré. «La Commission a publié une annonce publique et c’est là que nous en avons pris connaissance pour la première fois.»

Truss a déclaré que les propres contrôles d’exportation de la Grande-Bretagne sur les médicaments liés au COVID visaient à ce que «les médicaments spécifiquement destinés au marché britannique» soient «vendus à des prix plus élevés ou thésaurisés. L’année dernière, le Royaume-Uni a imposé des restrictions à l’exportation sur environ 100 médicaments qui pourraient être utilisés pour traiter le COVID-19 en plus de dizaines de médicaments connexes, comme l’a rapporté POLITICO.

Les commentaires du secrétaire au commerce interviennent après que le ministre britannique des vaccins ait souligné la nécessité d’une «collaboration» avec l’UE. Nadhim Zahawi a déclaré au Sunday Telegraph que la Grande-Bretagne avait fait «tout son possible» pour aider Bruxelles à résoudre les problèmes de production et a déclaré qu’elle «continuerait». faire cela. »

«Je ne pense pas que ce soit une question de Brexit», a-t-il déclaré. «Il s’agit de veiller à protéger les plus vulnérables. C’est une course contre la mort à bien des égards. «

Interrogé sur la question de savoir si le Royaume-Uni pourrait éventuellement aider l’UE à faire face à sa pénurie de vaccins, Truss a déclaré que le gouvernement – qui a commandé 367 millions de doses de divers vaccins et devrait éventuellement avoir un excédent – continuerait à chercher comment il pourrait aider les deux. voisins et pays plus pauvres plus loin.

«Cela ne profitera pas aux Britanniques si nous devenons une île vaccinée et que de nombreux autres pays ne disposent pas du vaccin, car le virus continuera de se propager», a-t-elle déclaré, mais a refusé de s’engager sur un calendrier ou un seuil auquel le Le Royaume-Uni pourrait commencer à envoyer des vaccins à l’étranger.

L’Organisation mondiale de la santé a suggéré que la Grande-Bretagne devrait suspendre les vaccinations après que les groupes vulnérables ont reçu leurs coups pour aider le déploiement mondial. La porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, a déclaré samedi à la BBC que c’était moralement et économiquement «la bonne chose à faire».

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.